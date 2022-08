Ουκρανία: Ξεκίνησε η αντεπίθεση στον νότο

Την έναρξη της αναμενόμενης εδώ και καιρό αντεπίθεσης στο νότιο τμήμα της χώρας ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ουκρανία.

«Σήμερα αρχίσαμε επιθετικές ενέργειες προς πολλές κατευθύνσεις, περιλαμβανομένης της χερσονήσου της Χερσώνας», ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Suspilne επικαλούμενο την εκπρόσωπο της νότιας διοίκησης Ναταλία Χουμενιούκ. Η ίδια επιβεβαίωσε την είδηση λίγα λεπτά αργότερα κατά την διάρκεια ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους.

Η Ουκρανία έκανε λόγο εδώ και δύο μήνες για μια αντεπίθεση που σχεδίαζε σε περιοχές της νότιας Ουκρανίας που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, υπενθυμισε το Reuters.

Κατά την Χουμενιούκ, τα πρόσφατα πλήγματα της Ουκρανίας στις νότιες γραμμές εφοδιασμού της Ρωσίας «έχουν αδιαμφισβήτητα αποδυναμώσει τον εχθρό». Τουλάχιστον δέκα ρωσικοί χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών χτυπήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, πρόσθεσε αν και αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη νέα επίθεση.

«Κάθε στρατιωτική επιχείρηση χρειάζεται σιωπή», σημείωσε και τόνισε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στον νότο είναι «μάλλον ισχυρές» και έχουν ενισχυθεί στη διάρκεια μιας μακράς περιόδου.

BREAKING: The counteroffensive on the ground begins. The #Ukrainian Army have broken through the first line of #Russia's defense in #Kherson.

Most of the key bridges are rendered defunct, obstructing the supply of heavy #Russian weapons to the temporarily occupied region of 🇺🇦

— KyivPost (@KyivPost) August 29, 2022