Ουκρανία: Η «μεγαλύτερη» ρωσική επίθεση του 2023 – βομβάρδισαν 118 τοποθεσίες

Περισσότερες από 110 τοποθεσίες στην Ουκρανία βομβάρδισαν οι Ρώσοι το τελευταίο 24ωρο, στη μεγαλύτερη επίθεση από τις αρχές του χρόνου με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία άτομα και να τραυματιστούν 15.

Από τον Φεβρουάριο του 2022, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ρίξει εκατομμύρια οβίδες πυροβολικού στις πόλεις και τα χωριά όλης της Ουκρανίας, κυρίως αυτά που βρίσκονται κοντά στις γραμμές του μετώπου, μετατρέποντας κάποια απ’ αυτά σε ερείπια, ιδίως στην ανατολική Ουκρανία.

«Στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, ο εχθρός βομβάρδισε 118 τοποθεσίες σε 10 περιφέρειες», ανέφερε σε μήνυμά του που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών, Ιγκόρ Κλιμένκο. «Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό πόλεων και χωριών που έχουν δεχθεί επίθεση από την αρχή της χρονιάς».

⚡️ Russian attacks kill 3, injure 15 over past day.

Russian forces carried out attacks against 13 of Ukraine's oblasts over the past day, killing at least three people and injuring at least 15 others, local officials reported early on Nov. 1.

