Ουκρανία: Εξι νεκροί από ρωσική επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές

Σφοδρή επίθεση με drones και πυραύλους εξαπέλυσε το Σάββατο η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Οπως έγινε γνωστό, από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι ανθρώπους ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε ενεργειακές υποδομές τριών περιοχών.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 450 drones και 45 πυραύλους.

Στην πόλη Ντνίπρο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δώδεκα τραυματίστηκαν όταν drone έπεσε σε πολυκατοικία. Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην περιφέρεια του Χαρκόβου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με το BBC, τουλάχιστον άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση. Το Κίεβο ήταν ανάμεσα στις 25 πόλεις που χτυπήθηκαν από τους Ρώσους το Σάββατο.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριδένκο ανέφερε ότι ενεργειακές εγκαταστάσεις στις περιοχές Κιέβου, Πολτάβα και Χαρκόβου υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η κρατική εταιρεία ενέργειας Tsentrenergo δήλωσε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση που έχουν δεχθεί οι εγκαταστάσεις της από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 και ότι διέκοψε τη λειτουργία των μονάδων της στις περιοχές Κιέβου και Χαρκόβου.

«Η τελευταία επίθεση δεν έγινε ούτε πριν από έναν μήνα, και τώρα ο εχθρός έπληξε ταυτόχρονα όλη τη δυναμικότητά μας. Οι σταθμοί καίγονται! Η παραγωγή μας είναι πλέον μηδενική», ανέφερε η εταιρεία, η οποία καλύπτει περίπου 8% της ηλεκτροπαραγωγής της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους διεθνείς εταίρους να αυξήσουν την πίεση μέσω κυρώσεων. «Για κάθε ρωσικό πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές –που στοχεύει να βλάψει απλούς πολίτες πριν από τον χειμώνα– πρέπει να υπάρχει αντίδραση κυρώσεων, με πλήρη αποκλεισμό κάθε ρωσικής ενέργειας, χωρίς εξαιρέσεις», δήλωσε.

Από την αρχή της εισβολής, σχεδόν τέσσερα χρόνια πριν, η Ρωσία στοχεύει συστηματικά τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα. Μόνο αυτό το φθινόπωρο, οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου έχουν δεχθεί εννέα επιθέσεις μέσα σε δύο μήνες, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία Naftogaz.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλης εμβέλειας από αέρα, ξηρά και θάλασσα» εναντίον μονάδων παραγωγής όπλων και ενεργειακών εγκαταστάσεων, σε απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος.

Η Μόσχα πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις της συνέχισαν να προελαύνουν στις περιοχές Ποκρόβσκ και Κουπιάνσκ, καταλαμβάνοντας ένα μικρό χωριό στην ανατολική Ουκρανία.

Η ουκρανική αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 406 ρωσικά drones και εννέα πυραύλους, ενώ 26 πύραυλοι και 52 drones έπληξαν 25 στόχους σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η Σβιριδένκο σημείωσε ότι το κράτος και οι ενεργειακές εταιρείες εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, της ύδρευσης και της θέρμανσης.

