Ουκρανία: 50.000 ρώσοι στρατιώτες πολιορκούν το Σούμι

Την Κυριακή, οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονταν μόλις 19 χιλιόμετρα από το Σούμι, την πρωτεύουσα της ομώνυμης βόρειας περιφέρειας της Ουκρανίας, που αποτελεί νέο στόχο για τη Μόσχα, καθώς το Κρεμλίνο αξιοποιεί το πλεονέκτημά του σε ανθρώπινο δυναμικό σε όλο και περισσότερα σημεία κατά μήκος του μετώπου.

Εχοντας εκδιώξει σχεδόν εξ ολοκλήρου τις ουκρανικές δυνάμεις από την ρωσική περιφέρεια του Κούρσκ νωρίτερα φέτος, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλέον περάσει τα σύνορα προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς το Σούμι. Με 50.000 στρατιώτες στην περιοχή, υπερτερούν αριθμητικά των Ουκρανών σε αναλογία περίπου 3 προς 1, σύμφωνα με στρατιώτες που μάχονται εκεί.

«Η κύρια στρατηγική τους», δήλωσε στη Wall Street Journal ο στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, αναφερόμενος στους Ρώσους, είναι «να μας εξαντλήσουν με την αριθμητική τους υπεροχή».

Η ρωσική προέλαση προς το Σούμι έρχεται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να εκφράζει την αυξανόμενη απογοήτευσή του για την απροθυμία του Κρεμλίνου να μεσολαβήσει για κατάπαυση του πυρός.

Οι συναντήσεις μεταξύ ουκρανών και ρώσων αξιωματούχων στην Τουρκία δεν είχαν αποτέλεσμα και η Μόσχα κλιμάκωσε τις επιθέσεις με πυραύλους και drones σε ουκρανικές πόλεις όλες αυτές τις ημέρες.

Την Κυριακή το βράδυ, η Ουκρανία έχασε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 και τον πιλότο του κατά τη διάρκεια αεροπορικού βομβαρδισμού, του μεγαλύτερου από την έναρξη του πολέμου όσον αφορά τον αριθμό των πυρομαχικών που εκτοξεύτηκαν.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η πρώτη γραμμή έχει επεκταθεί κατά περισσότερο από 160 χιλιόμετρα, δήλωσε ο Σίρσκι, και τώρα εκτείνεται σε μήκος άνω των 1.200 χιλιομέτρων σε ένα τόξο από τα βορειοανατολικά προς τα νότια.

Οι Ρώσοι έχουν διερευνήσει διάφορα σημεία κατά μήκος του μετώπου και στη συνέχεια πιέζουν σκληρά όταν βρίσκουν ένα σημείο που υποχωρεί, όπως έκαναν στο Σούμι τον περασμένο μήνα. Αυτό αναγκάζει τους ουκρανούς διοικητές να στέλνουν ελίτ μονάδες για να βοηθήσουν στην κάλυψη των κενών.

Russia has concentrated 50,000 troops near Sumy, outnumbering Ukrainian forces in the area by three to one and sitting just 20 km from the city. Despite suffering daily losses of 300 to 400 soldiers, Moscow continues to pour in reinforcements. Ukrainian troops are fortifying… pic.twitter.com/c4M87XZ65X

