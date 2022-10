Ουγκάντα: Ο γιος του προέδρου πρόσφερε 100 αγελάδες στη Μελόνι για να τον παντρευτεί…

Γοητευμένος από την Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ο γιος του προέδρου της Ουγκάντας και πρόσφερε 100 από τις καλύτερες αγελάδες της χώρας του για να την πείσει να τον παντρευτεί!

Ο Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, αρχηγός του στρατού ξηράς στη χώρα του, ζήτησε από τους 600.000 ακολούθους του στο Twitter να του πουν τη γνώμη τους για το πόσες αγελάδες θα έπρεπε να δώσει στην επόμενη πρωθυπουργό της Ιταλίας για να γίνει σύζυγός του.

«Αγελάδες nkoke (ankole). Οι πιο όμορφες αγελάδες στη Γη. Στην κουλτούρα μας, δίνεις σε ένα κορίτσι που σου αρέσει, μία αγελάδα. Θα της έδινα 100 αγελάδες αμέσως! Επειδή είναι ατρόμητη και αληθινή!», έγραψε στο Twitter.

I would give her 100 Nkore cows immediately! For being fearless and true!! pic.twitter.com/i2DuR8RioC — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 2, 2022

Και συνέχισε: «Αν οι Ρωμαίοι αρνηθούν τις αγελάδες μας, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε τη Ρώμη. Για αυτό, θα χρειαζόμασταν μέρες».

For my Italian friends, these are Nkore cows. The most beautiful cows on earth. I know Europeans give girls they like flowers? I have never understood it. In our culture you give a girl you like a cow. pic.twitter.com/8BRR3OJMUg — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 3, 2022

Και δεν ήταν το μόνο ατόπημα του γιου του προέδρου. Αργότερα, απείλησε με άλλο tweet να εισβάλει στην Κένυα με τον στρατό του.

After capturing Nairobi, I shall take my wife on a tour of our district. pic.twitter.com/p8WXXG6qMr — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 4, 2022

Ο πατέρας του και πρόεδρος της Ουγκάντας από το 1986, Γιουέρι Μουσεβένι, απηύδησε με τον γιόκα του και τον απάλλαξε από τα καθήκοντά του ως αρχηγού του στρατού ξηράς.

Εβγαλε μάλιστα ανακοίνωση την Τρίτη, ζητώντας συγγνώμη για το tweet περί εισβολής στην Κένυα, αλλά δεν αναφέρθηκε σε αυτό για τις αγελάδες και τη Μελόνι.

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση, ο πρόεδρος γνωστοποίησε ότι… έδωσε στον γιο του τον τίτλο του του στρατηγού.

There is no one who can stop what God started and blessed! Gen @KagutaMuseveni you came as a blessing to this World! Congulatulations again @mkainerugaba ,you deserved this 100times pic.twitter.com/5bU5NoRbMx — Bweera's finest 4🌟 (@KampurireJ) October 4, 2022

Την επόμενη ημέρα, ο πρόεδρος αναγκάστηκε να δώσει εξηγήσεις: Επέκρινε τον Καϊνερουγκάμπα διότι «παρενέβη στα εσωτερικά μιας αδελφής χώρας», αλλά ταυτόχρονα δικαιολόγησε την προαγωγή του, λέγοντας ότι υπάρχουν «άλλες θετικές συνεισφορές από τον στρατηγό».

Για τις αγελάδες στη Μελόνι, όμως, ούτε λέξη…

