Ουάσινγκτον: Συνεργάτης της CIA στο Αφγανιστάν ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά

Ο αφγανός υπήκοος, που πυροβόλησε εναντίον δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, κοντά στον Λευκό Οίκο, είχε εργασθεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, πριν η αμερικανική κυβέρνηση τον μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Fox News, ο ύποπτος, ηλικίας 29 ετών, είχε εργασθεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ ένα μήνα μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα αυτή στη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν, τον Αύγουστο 2021.

Το Fox News επικαλείται τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με τον οποίο ο ύποπτος είχε εργασθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, όπου βρισκόταν μία από τις πιο σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

«Μετά την καταστροφική αποχώρηση που έκανε ο Τζο Μπάιντεν από το Αφγανιστάν, η κυβέρνηση Μπάιντεν δικαιολόγησε τη μεταφορά του υπόπτου για τα πυρά στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο 2021 εξαιτίας της προηγούμενης συνεργασίας του με την αμερικανική κυβέρνηση, περιλαμβανομένης της CIA, ως μέλους μιας δύναμης με την οποία συμπράτταμε στην Κανταχάρ», δήλωσε ο Ράτκλιφ στο Fox News.

Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς, τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς το απόγευμα της Τετάρτης, στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας. Εκατοντάδες μέλη της Εθνοφρουράς περιπολούν πεζή στην Ουάσινγκτον από τον Αύγουστο, έπειτα από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ και παρά τις αντιδράσεις των τοπικών Αρχών, που πρόσκεινται στους Δημοκρατικούς.

Οι δύο στρατιωτικοί είναι «σοβαρά τραυματισμένοι» και ο ύποπτος ως δράστης είναι κι αυτός «σοβαρά τραυματισμένος», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του, το Truth Social, χαρακτηρίζοντας τον δράστη «ζώο» που «θα πληρώσει πολύ ακριβά» για την πράξη του.

Ο ύποπτος, ο οποίος τραυματίσθηκε σε ανταλλαγή πυρών πριν συλληφθεί, ταυτοποιήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας ως ο Ραχμανουλάχ Λακανουάλ, αφγανός υπήκοος.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες ιθαγένειας και μετανάστευσης ανακοίνωσαν αργότερα ότι σταμάτησαν επ’ αόριστον την επεξεργασία όλων των αιτήσεων αφγανών υπηκόων για μετανάστευση στις ΗΠΑ, «ώστε να επανεξετασθούν περαιτέρω πρωτόκολλα ασφαλείας και απόρριψης των αιτήσεων».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, ο Λακανουάλ εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021 στο πλαίσιο της Επιχείρησης Υποδοχής Συμμάχων (Operation Allies Wellcome), ένα πρόγραμμα της προεδρίας Μπάιντεν για τη μετεγκατάσταση χιλιάδων Αφγανών που βοήθησαν τις ΗΠΑ στη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν και φοβούνταν αντίποινα από τις δυνάμεις των Ταλιμπάν που πήραν τον έλεγχο της χώρας μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ.

Το NBC News, επικαλούμενο συνέντευξη συγγενή του υπόπτου που δεν κατονομάζεται, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο Λακανουάλ υπηρέτησε για 10 χρόνια στον αφγανικό στρατό στο πλευρό των στρατευμάτων των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ και για ένα μέρος της περιόδου αυτής στάθμευε στην Κανταχάρ.

Ο συγγενής είπε επίσης ότι, την τελευταία φορά που είχαν μιλήσει, πριν από αρκετούς μήνες, ο Λακανουάλ εργαζόταν για την Amazon, σύμφωνα με το NBC News.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας δεν περιέλαβε άλλες λεπτομέρειες από το μεταναστευτικό μητρώο του Λακανουάλ, όμως αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος μίλησε με την προϋπόθεση να μην κατονομασθεί, δήλωσε πως ο Λακανουάλ υπέβαλε αίτημα για άσυλο τον Δεκέμβριο 2024, το οποίο εγκρίθηκε στις 23 Απριλίου του έτους αυτού, τρεις μήνες αφότου ανέλαβε την προεδρία ο Τραμπ.

Ο 29χρονος Λακανουάλ, ο οποίος κατοικούσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, δεν είχε ποινικό μητρώο, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι έξω από σταθμό του Μετρό σε πολυσύχναστη εμπορική περιοχή λίγα τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο. Πράκτορες της Secret Service απέκλεισαν προληπτικά για λόγους ασφαλείας το προεδρικό μέγαρο αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.

Ως απάντηση στο επεισόδιο, ο υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε πως ο πρόεδρος ζήτησε να σταλούν άλλοι 500 εθνοφρουροί για να ενισχύσουν τους περισσότερους από 2.000 που βρίσκονται ήδη στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Την περασμένη Παρασκευή, ομοσπονδιακή δικαστής είχε διατάξει την κυβέρνηση Τραμπ να αποσύρει την Εθνοφρουρά από την Ουάσινγκτον δίνοντας περιθώριο 21 ημερών, ως την 11η Δεκεμβρίου, ώστε να επιτραπεί στην κυβέρνηση να ασκήσει έφεση.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος βρισκόταν χθες στο Κεντάκι, υποστήριξε μέσω του X ότι οι πυροβολισμοί αποδεικνύουν ότι η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είναι δικαιολογημένη.

«Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας να απελάσουμε ανθρώπους που δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στη χώρα μας», δήλωσε.

Επικριτές της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν πως χρησιμοποιεί παράνομα σκληρές τακτικές και σαρώνει αδιακρίτως μετανάστες, μεταξύ των οποίων μερικούς χωρίς ποινικό μητρώο και άλλους που βρίσκονται νομίμως στη χώρα.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μίριελ Μπάουζερ, η οποία έχει συγκρουσθεί ανοιχτά με τον Τραμπ σχετικά με την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην πόλη της, είπε στους δημοσιογράφους μετά το επεισόδιο πως «επρόκειτο για στοχευμένους πυροβολισμούς».

Στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Τζεφ Κάρολ, υπαρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς έπεσαν σε «ενέδρα» και ότι ο δράστης φαίνεται πως ενήργησε μόνος.

Οι δύο στρατιώτες, μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια, περιπολούσαν έξω από την είσοδο σταθμού του Μετρό όταν ο ύποπτος «βγήκε από τη γωνία», έβγαλε ένα όπλο και αμέσως πυροβόλησε τους δύο, δήλωσε ο Κάρολ.

Επειτα από ανταλλαγή πυρών, άλλοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς συνέλαβαν τον ύποπτο, πρόσθεσε.

