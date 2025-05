Ουάσινγκτον: Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ο ύποπτος για το μακελειό στο εβραϊκό μουσείο

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία απαγγέλθηκαν από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ εναντίον του άνδρα που συνελήφθη για τη δολοφονία δύο εργαζομένων στην ισραηλινή πρεσβεία έξω από το Εβραϊκό Μουσείο στην Ουάσινγκτον.

Ο 31χρονος Ιλάιας Ροντρίγκες από το Σικάγο κατηγορείται ότι την Τετάρτη το βράδυ άνοιξε πυρ εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων την ώρα που αποχωρούσαν από εκδήλωση για νεαρούς επαγγελματίες και διπλωμάτες την οποία διοργάνωσε η Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή στο Εβραϊκό Μουσείο της Ουάσινγκτον.

Ο Ροντρίγκες δήλωσε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του: «Το έκανα για την Παλαιστίνη, το έκανα για τη Γάζα».

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι τον άκουσαν να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» καθώς τον απομάκρυναν από το σημείο μέλη της αστυνομίας.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν ο Γιαρόν Λιτσίνσκι, 30 ετών, κάτοχος και γερμανικού διαβατηρίου σύμφωνα με το Βερολίνο, και η Σάρα Μίλγκριμ, 26 ετών, Αμερικανίδα, ένα νεαρό ζευγάρι που επρόκειτο να παντρευτεί.

Μετά την επίθεση αυτή οι πρεσβείες του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας.

Εκτός από ανθρωποκτονία με πρόθεση, ο Ροντρίγκες κατηγορείται και για τον φόνο ξένων αξιωματούχων, για την πρόκληση θανάτου με πυροβόλο όπλο και για τη χρήση πυροβόλου όπλου για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος.

Η υπηρεσιακή γενική εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Τζανίν Πάιρο, την οποία έχει διορίσει πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο Ροντρίγκες μπορούν να επισύρουν την ποινή του θανάτου.

«Θα συνεχίσουμε να ερευνούμε αυτό το έγκλημα μίσους και ως τρομοκρατικό έγκλημα», τόνισε η Πάιρο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Από την πλευρά της η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι είχε δηλώσει ότι οι αρχές πιστεύουν πως ο Ροντρίγκες έδρασε μόνος του.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI Νταν Μπονγκίνο ανέφερε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ερευνητές «έχουν ενημερωθεί για κάποια κείμενα τα οποία φέρεται να έχει γράψει ο ύποπτος» και πρόσθεσε ότι ελπίζει να έχει σύντομα πληροφορίες για την αυθεντικότητά τους.

Η δήλωση του Μπονγκίνο φαίνεται να αφορά ένα μανιφέστο με το όνομα του Ροντρίγκες το οποίο αναρτήθηκε σε ανώνυμο λογαριασμό στο Χ την Τετάρτη το βράδυ, λίγο πριν την επίθεση.

Με τίτλο «Κλιμακώστε για τη Γάζα, φέρτε τον πόλεμο εδώ» το κείμενο καταδικάζει τον φόνο από το Ισραήλ δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και αναφέρεται στην ηθικότητα της «ένοπλης» δράσης.

