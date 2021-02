Οταν η Μέρκελ ξέχασε τη μάσκα της

Μπορεί οι μάσκες να έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας τον τελευταίο καιρό, όμως δεν είναι λίγες οι φορές που μία στιγμή αφηρημάδας μας κάνει να ξεχάσουμε αυτό το απαραίτητο αξεσουάρ που περιορίζει την διασπορά του κορονοϊού.

Αυτό φαίνεται ότι συνέβη και στην καγκελάριο της Γερμανίας, Ανγκελα Μέρκελ.

Οι κάμερες συνέλαβαν την «αγωνιώδη» αντίδραση της κυρίας Μέρκελ, όταν μετά το τέλος της ομιλίας της, ξέχασε τη μάσκα της στο βήμα.

Το «διάλειμμα» από τη ρουτίνα του κορονοϊού, ωστόσο, για την ίδια κράτησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, μιας και έσπευσε -χαμογελώντας- να τη φορέσει, επανερχόμενη στην… τάξη.

Very few people know that for a long 10 seconds Europe was on the verge of collapsing pic.twitter.com/P7DgZlYedP

— Karol Gotfryd, certified contrarian indicator (@GotfrydKarol) February 15, 2021