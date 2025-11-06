OΣΕ: Κανένα τρένο σε λάθος γραμμή – ψευδές το δημοσίευμα της ΕΦ.ΣΥΝ

Σε κατηγορηματική διάψευση του δημοσιεύματος της «Εφημερίδας των Συντακτών» περί νέου περιστατικού ασφαλείας στο σιδηρόδρομο με την είσοδο και κίνηση τρένου σε λάθος γραμμή για περίπου επτά λεπτά, σε δρομολόγιο της Τετάρτης από Θεσσαλονίκη για Λάρισα, προέβη ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).

Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία επιβάτη και μαρτυρίες στο τοπικό ραδιόφωνο «Ενημέρωση» ότι το εν λόγω τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο των 17:30, βρισκόταν σε λανθασμένη πορεία για αρκετά χιλιόμετρα μετά την αναχώρησή του. Μεταφέρεται μάλιστα απάντηση που αποδίδεται σε υπάλληλο στο τρένο, ότι «κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή».

Στη ανακοίνωση-απάντησ ο ΟΣΕ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα:

«Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της “Εφημερίδας των Συντακτών” που αναφέρει ότι τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή στη Λάρισα, ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας δηλώνει κατηγορηματικά: Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ψευδές.

Υπενθυμίζουμε ωστόσο στην Hellenic Train και στη μητρική της εταιρεία Ferrovie dello Stato ότι, όπως η ίδια γνωρίζει, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου και του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας.

Η έλλειψη ενημέρωσης, όπως και η λάθος ενημέρωση, όπως καταγγέλλει επιβάτης του προαστιακού Θεσσαλονίκης, είναι απαράδεκτη και πλήττει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και της κοινωνίας.

Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα γραμμής στη Σίνδο όπως και 80% του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης».

