Ορκίστηκε επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Αντονι Μπλίνκεν

Είναι μια κομβική στιγμή, ενδεχομένως και για την Ελλάδα. Αφού έλαβε την έγκριση της Γερουσίας, ο Αντονι Μπλίνκεν ορκίστηκε 71ος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο Μπλίνκεν, εδώ και χρόνια στενός συνεργάτης του προέδρου Τζο Μπάιντεν, είχε διατελέσει Νο2 του Στέιτ Ντιπαρτμεντ επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα. Τώρα αναλαμβάνει ως Νο1, απολαμβάνοντας ευρύτατης αποδοχής από το αμερικανικό πολιτικό σύστημα.

Για την επικύρωση του διορισμού του αρκούσε απλή πλειοψηφία στη Γερουσία, η οποία ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς. Ο Μπλίνκεν έλαβε τελικά 78 ψήφους υπέρ και μόνο 22 κατά. Αυτό σημαίνει ότι αργότερα σήμερα θα ορκιστεί και θα αναλάβει τα νέα καθήκοντά του.

«Θα αναζωογονήσουμε την αμερικανική διπλωματία για να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας και τις αξίες μας στον κόσμο όπως είναι – όχι όπως ήταν. Το αμερικανικό παράδειγμα, η ηγεσία της, έχει σημασία, και έχουμε μια μοναδική ικανότητα να φέρουμε άλλες χώρες κοντά για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της εποχής μας» τόνισε ο νέος επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, για να συμπληρώσει:

«Θα υλοποιήσουμε το όραμα του προέδρου Τζο Μπάιντεν για μια εξωτερική πολιτική που προάγει την ασφάλεια, την ευημερία και τις αξίες της Αμερικής, προς όφελος του αμερικανικού λαού».

Πέρα από τις γενικές γραμμές της στρατηγικής των ΗΠΑ, ο Μπλίνκεν είναι ένας καλός γνώστης των γεωπολιτικών ισορροπιών στην Ανατ. Μεσόγειο, έχοντας δεσμούς με το Ισραήλ και όχι μόνο. Ο ίδιος πρόσφατα έδωσε ένα δείγμα γραφής όταν κατά την ακρόασή του στην αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας, είπε ότι «η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται σαν σύμμαχος των ΗΠΑ», αναφερόμενος στην υπόθεση των ρωσικών πυραύλων S-400.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο Twitter, καλωσόρισε την επικύρωση του διορισμού του Αντονι Μπλίνκεν ως νέου υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση της ισχυρής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ, την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και την ενδυνάμωση του διατλαντικού δεσμού που βασίζεται σε κοινές αξίες» επεσήμανε ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο Twitter. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι η Αθήνα είχε εξαιρετική σχέση και με τον πρώην πια υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

I warmly congratulate @ABlinken on his confirmation as the new @StateDept Secretary. I look forward to working together to further strengthen the robust 🇬🇷🇺🇸partnership, to promote peace &stability in the broader region& to enhance the transatlantic bond founded on shared values.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 26, 2021