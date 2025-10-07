Οργισμένες οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με τη Μέρκελ

Η Ανγκελα Μέρκελ μπορεί να έχει εγκαταλείψει την ενεργό πολιτική, αλλά συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις σχεδόν κάθε φορά που δίνει κάποια συνέντευξη, και κυρίως όταν μιλάει για τη Ρωσία.

Αυτή τη φορά ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής, καθώς εμμέσως πλην σαφώς έριξε σε αυτές την ευθύνη για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Για μία ακόμη φορά οι επικριτές της, όπως γράφει το Politico, σπεύδουν να υποστηρίξουν ότι η σημαντικότερη πολιτικός της Ευρώπης για μια 20ετία ποτέ δεν κατόρθωσε να κατανοήσει τις ακριβείς προθέσεις της Ρωσίας.

Σε συνέντευξή της στο ουγγρικό αντιπολιτευτικό μέσο Partizan η Μέρκελ αναφέρθηκε στην άρνηση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης να επιτρέψουν απευθείας συνομιλίες μεταξύ της ίδιας, του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, περιγράφοντας τα γεγονότα που προηγήθηκαν της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

«Τον Ιούνιο του 2021 ένιωσα ότι ο Πούτιν δεν έπαιρνε πλέον τη Συμφωνία του Μινσκ στα σοβαρά», είπε η Μέρκελ στο ουγγρικό μέσο, αναφερόμενη στη συμφωνία ειρήνης που αφορούσε τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας μετά τη σύγκρουση του 2014-2015. «Γι’ αυτό ήθελα μια νέα μορφή, όπου εμείς, ως Ευρωπαϊκή Ενωση, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε απευθείας με τον Πούτιν».

Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκείνον τον μήνα η Μέρκελ και ο Μακρόν πρότειναν απευθείας διαπραγματεύσεις με άλλους ηγέτες, ως απάντηση στη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας. Ομως ένας συνασπισμός χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Πολωνία, αντιτάχθηκε στην ιδέα.

«Αυτό δεν υποστηρίχθηκε από ορισμένους. Κυρίως από τις Βαλτικές χώρες, αλλά και η Πολωνία ήταν αντίθετη», τόνισε η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας και εξήγησε ότι οι χώρες αυτές «φοβούνταν» πως «δεν θα είχαμε κοινή πολιτική απέναντι στη Ρωσία… Τελικά, δεν έγινε τίποτα. Επειτα αποχώρησα από την καγκελαρία και τότε ξεκίνησε η επιθετικότητα του Πούτιν».

Αντικρούοντας άμεσα τη Μέρκελ, ο πρώην πρωθυπουργός της Λετονίας Κρισγάνις Κάρινς δήλωσε ότι εκείνη την εποχή πολλές χώρες δεν είχαν κατανοήσει τη Ρωσία, «συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της ίδιας της πρώην καγκελαρίου».

«Της έλεγα σταθερά ότι δεν μπορείς να διαπραγματευθείς με τον Πούτιν “καλόπιστα”, αλλά εκείνη πίστευε ότι οι Βαλτικές χώρες έκαναν λάθος. Ημουν πλήρως ενήμερος για τις απόψεις της Μέρκελ, αλλά με εκπλήσσει που, μετά από όσα συνέβησαν στην Ουκρανία, εξακολουθεί να σκέφτεται έτσι», τόνισε ο Κάρινς,

«Ο Πούτιν ενεργεί όπως ενεργεί, και οι μόνες επιλογές της Δύσης είναι είτε να υποταχθεί είτε να αντισταθεί. Είναι εκπληκτικό ότι η πρώην καγκελάριος θα έλεγε κάτι τέτοιο σήμερα, όταν θα έπρεπε να είναι προφανές σε όλους τι είδους καθεστώς είναι η Ρωσία. Χαίρομαι που ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δεν συμμερίζεται τις απόψεις της Μέρκελ», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο εσθονός υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσαχκνά δήλωσε ότι η Ρωσία φέρει τη μοναδική ευθύνη για τη σύγκρουση, τονίζει το άρθρο του Politico. «Ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας οφείλεται σε ένα και μόνο πράγμα: στην άρνησή της να αποδεχθεί την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενωσης και στις αδιάκοπες ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες της. Μόνο η Ρωσία ευθύνεται γι’ αυτήν την επίθεση», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Τα σχόλια της Μέρκελ προκάλεσαν επίσης καταιγισμό αντιδράσεων στην Πολωνία, ιδίως από δεξιούς βουλευτές. Ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας Ματέους Μοραβιέτσκι, νυν αναπληρωτής αρχηγός του εθνικιστικού κόμματος της αντιπολίτευσης Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), δήλωσε στο X: «Η Ανγκελα Μέρκελ, με τη σκέψη και τη συνέντευξή της, απέδειξε πως ήταν μια από τις πιο επιζήμιες γερμανίδες πολιτικούς για την Ευρώπη τον περασμένο αιώνα».

Ο πολωνός ευρωβουλευτής του PiS Βαλντεμάρ Μπούντα υποστήριξε πως «όταν η Μέρκελ λέει ότι ήθελε να επιτύχει μια νέα συμφωνία με τον Πούτιν, αυτό πιθανότατα θα είχε οδηγήσει στη διαίρεση της Ουκρανίας! Δεν καταλαβαίνουν ότι κάνοντας δουλειές με τον Πούτιν προκάλεσαν τον πόλεμο!».

Η Καταρζίνα Πελτσίνσκα-Ναλέντς, πρώην πρέσβειρα της Πολωνίας στη Ρωσία και νυν υπουργός Περιφερειακής Πολιτικής του κεντρώου κόμματος Πολωνία 2050, παρατήρησε ότι οι δηλώσεις της Μέρκελ απλώς τροφοδοτούν τη ρωσική προπαγάνδα. «Το να υπονοεί κανείς ότι φταίνε κάποιοι για τον πόλεμο επειδή δεν κάθισαν εγκαίρως στο τραπέζι με τη Ρωσία ή δεν έσκυψαν αρκετά χαμηλά μπροστά στη Μόσχα είναι παράλογο. Τα πράγματα θα ήταν ακόμη χειρότερα», υποστήριξε.

Υπάρχει, πάντως, και η αντίθετη άποψη. Ο Μαρέκ Μαγκερόφσκι, πρώην πρέσβης της Πολωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέκρινε τα μέσα ενημέρωσης ότι διαστρέβλωσαν τα λόγια της Μέρκελ. «Η πρώην καγκελάριος απλώς λέει ότι οι Βαλτικές χώρες και η Πολωνία δεν συμφώνησαν με μια νέα μορφή διαλόγου της ΕΕ με τη Ρωσία», έγραψε στο X. «Από αυτή τη δήλωση μέχρι τη διατύπωση ότι “η Πολωνία είναι συνυπεύθυνη για τον πόλεμο του Πούτιν” υπάρχει μεγάλη απόσταση».

Ο Μαγκερόφσκι, πάντως, δεν συγκαταλέγεται στους υποστηρικτές της Μέρκελ. Αλλωστε προσέθεσε αναφερόμενος στη θητεία της ως καγκελαρίου ότι ήταν «μια μεγάλη καταστροφή για τη Γερμανία και την Ευρώπη».

