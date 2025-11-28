Οργή Τραμπ για τους μετανάστες «από τον Τρίτο Κόσμο» μετά τον θάνατο της εθνοφρουρού

Μία από τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς, που δέχθηκαν πυρά την Τετάρτη, στην Ουάσινγκτον από έναν Αφγανό, υπέκυψε στα τραύματά της, ανακοίνωσε την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε ότι θέλει να βάλει τέλος «στη μετανάστευση που προέρχεται από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου».

Η Σάρα Μπέκστρομ, μέλος της Εθνοφρουράς, «μας άφησε. Δεν είναι πια ανάμεσά μας», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Για την επίθεση έχει συλληφθεί ένας 29χρονος Αφγανός, ο οποίος είχε φθάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021, αφού είχε υπηρετήσει στο πλευρό του αμερικανικού στρατού και της CIA στο Αφγανιστάν.

Ο άλλος στρατιώτης που δέχθηκε πυρά «δίνει μάχη για τη ζωή του» και εξακολουθεί να βρίσκεται «σε πολύ σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ηδη από το βράδυ της Τετάρτης, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει αυστηροποίηση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του. Ο διευθυντής των υπηρεσιών μετανάστευσης, Τζόζεφ Εντλοου, ανακοίνωσε ότι «διέταξε μια πλήρη και αυστηρή επανεξέταση κάθε πράσινης κάρτας που έχει χορηγηθεί σε κάθε ξένο υπήκοο προερχόμενο από χώρες που κρίνονται “ανησυχητικές”».

Η άδεια αυτή, η οποία δίνει καθεστώς μόνιμου κατοίκου στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επανεξεταστεί όσον αφορά τους μετανάστες που προέρχονται από το Αφγανιστάν, αλλά και από άλλες 18 χώρες, κυρίως τη Βενεζουέλα, την Αϊτή και το Ιράν.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θέλει «να διακόψει οριστικά τη μετανάστευση που προέρχεται από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου ώστε να επιτρέψει στο αμερικανικό σύστημα να αποκατασταθεί πλήρως».

Δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα «διώξει κάθε πρόσωπο που δεν αποτελεί “πλεονέκτημα” για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή είναι ανίκανο να αγαπήσει τη χώρα μας, θα βάλει τέλος στα ομοσπονδιακά οφέλη και επιδοτήσεις προς τα πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της χώρας μας, θα αφαιρέσει την υπηκοότητα από τους μετανάστες που βλάπτουν την εθνική γαλήνη και θα απελάσει κάθε ξένο υπήκοο που αποτελεί βάρος για το Δημόσιο, κίνδυνο για την ασφάλεια ή “δεν είναι συμβατός” με τον δυτικό πολιτισμό».

Ο ύποπτος για την επίθεση της Τετάρτης, Ραχμανουλάχ Λακανουάλ, εξακολουθούσε χθες να νοσηλεύεται υπό αυστηρή φρούρηση, σύμφωνα με την εισαγγελέα της Ουάσινγκτον, Ζανίν Πίρο, η οποία δήλωσε ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τρείς κατηγορίες για ένοπλη επίθεση με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Το κίνητρό του παραμένει άγνωστο.

Είχε διασχίσει τη χώρα με αυτοκίνητο από την πολιτεία της Ουάσινγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, για να μεταβεί στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, στην ανατολική ακτή.

Εκεί πραγματοποίησε μια «στοχευμένη» επίθεση εναντίον των στρατιωτών της Εθνοφρουράς, ανοίγοντας πυρ εναντίον δύο εξ αυτών, ηλικίας γύρω στα 20, με ένα περίστροφο Smith & Wesson, «απρόκλητα, σαν σε ενέδρα». Στη συνέχεια, τραυματίστηκε από πυρά άλλων εθνοφρουρών.

Τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ έχει προκαλέσει πολεμική στέλνοντας μέλη αυτού του εφεδρικού στρατιωτικού σώματος σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς, αψηφώντας τις αντιδράσεις των τοπικών Αρχών και υποστηρίζοντας πως οι ενισχύσεις αυτές είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της παράνομης μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ο Ραχμανουλάχ Λακανουάλ είχε εργασθεί για τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν, πριν μεταφερθεί από τις αμερικανικές Αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Διεξάγουμε πλήρεις έρευνες γι’ αυτή την πλευρά του παρελθόντος του», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ύποπτος είχε φθάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα μήνα μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν στη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν τον Αύγουστο 2021, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που οργανώθηκε για να βοηθηθούν οι Αφγανοί που είχαν συνεργασθεί με τους Αμερικανούς.

Αξιωματούχοι του FBI, της CIA και του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας δήλωσαν πως δεν είχε υποβληθεί σε λεπτομερή εξέταση κατά την άφιξή του και ότι είχε επωφεληθεί από χαλαρές, όπως τις χαρακτηρίζουν, πολιτικές υποδοχής.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν ανακοινώσει μετά την επίθεση πως αναστέλλουν επ’ αόριστον την επεξεργασία των αιτημάτων μετανάστευσης που αφορούν αφγανούς υπηκόους.

Η AfghanEvac, μια οργάνωση στην οποία έχει ανατεθεί να βοηθάει τους Αφγανούς να εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την αμερικανική αποχώρηση το 2021 από το Αφγανιστάν, διαβεβαίωσε ότι η αφγανική κοινότητα υποβαλλόταν σε «μερικούς από τους πιο εμπεριστατωμένους ελέγχους ασφαλείας όσον αφορά τη μετανάστευση».

«Η βίαιη και μεμονωμένη πράξη αυτού του ατόμου δεν πρέπει να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για να χαρακτηρισθεί ή να υποβιβασθεί μια ολόκληρη κοινότητα», προειδοποίησε ο πρόεδρος της οργάνωσης, Σον Βανντάιβερ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, περισσότεροι από 190.000 Αφγανοί έχουν φθάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες αφότου ανέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν.

