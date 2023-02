Οργή στο Βερολίνο για την καταδίκη ιρανογερμανού ακτιβιστή σε θάνατο στην Τεχεράνη

Ιρανικό δικαστήριο καταδίκασε τον αντιφρονούντα Ιρανογερμανό Τζαμσίντ Σαρμάντ σε θάνατο με την κατηγορία της «διαφθοράς επί της γης», όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο των ιρανικών δικαστικών αρχών, Mizan.

Ο 67χρονος Σαρμάντ, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και ακτιβιστής με έδρα στις ΗΠΑ, κατηγορείται από το Ιράν ότι ηγείται φιλομοναρχικής οργάνωσης που θεωρείται υπεύθυνη για φονική βομβιστική επίθεση το 2008 σε ένα τζαμί, όπου σκοτώθηκαν 14 άτομα καθώς και για τον σχεδιασμό άλλων 22 επιθέσεων στη χώρα.

«Ο Τζαμσίντ Σαρμάντ, επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης Tondar, καταδικάστηκε σε θάνατο για “διαφθορά επί της γης” ενώ σχεδίαζε και διεύθυνε τρομοκρατικές ενέργειες», σύμφωνα με το Mizan.

«Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα να υποβληθεί έφεση κατά της ετυμηγορίας στο ανώτατο δικαστήριο», επεσήμανε το πρακτορείο.

Η γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, είπε ότι η Γερμανία καταδικάζει την ποινή ως απαράδεκτη και ότι καλεί τις ιρανικές αρχές «να διορθώσουν τα λάθη τους» κατά την εκδίκαση της έφεσης.

Την Τετάρτη, το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι θα απελάσει δύο μέλη της πρεσβείας του Ιράν στο Βερολίνο ως αντίποινα.

«Κάλεσα τον επιτετραμμένο της πρεσβείας του Ιράν. Τον ενημέρωσα ότι δεν θα δεχθούμε την κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων ενός γερμανού πολίτη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μπέρμποκ.

«Η κυβέρνηση κήρυξε ανεπιθύμητα πρόσωπα δύο μέλη της ιρανικής πρεσβείας και τους ζήτησε να αποχωρήσουν από τη Γερμανία σε σύντομο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε η γερμανίδα υπουργός, ενώ ζήτησε να ανακληθεί η «καταδίκη σε θάνατο του Τζαμσίντ Σαρμάντ και η διαδικασία έφεσης να είναι δίκαιη και σύμφωνη με το κράτος Δικαίου».

Η σύλληψη του Σαρμάντ ανακοινώθηκε το 2020 μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Πληροφοριών, στην οποία χαρακτηρίστηκε «ο εγκέφαλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Tondar, ο οποίος διεύθυνε ένοπλες και τρομοκρατικές ενέργειες στο Ιράν από την Αμερική».

Ιρανοί πράκτορες απήγαγαν τον Σαρμάντ, το 2020, όταν το αεροσκάφος που τον μετέφερε από τη Γερμανία στην Ινδία, έκανε στάση στο Ντουμπάι, και τον μετέφεραν με τη βία στην Τεχεράνη μέσω του Ομάν.

Death sentence of German citizen, Jamshid Sharmahd, noted by @AlinejadMasih in Italian senate today.

The German – Iranian dissident was abducted & taken to Iran by agents of the Islamic Republic back in 2020.

Alinejad mentions the use of hostage diplomacy by #Iran regime. pic.twitter.com/Sl2IdnFdzh

— Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) February 21, 2023