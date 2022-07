Οργή στις ΗΠΑ: Αυτό είναι το βίντεο της δειλής αντίδρασης στη σφαγή του Ουβάλντε

Ενα συγκλονιστικό όσο και εξοργιστικό βίντεο κυκλοφόρησαν μία εφημερίδα και ένας τηλεοπτικός σταθμός του Τέξας για το μακελειό στο δημοτικό σχολείο του Ουβάλντε με θύματα 19 παιδιά και δύο δασκάλες.

Το βίντεο που δείχνει σκηνές από τις κάμερες του σχολείου, στην αυλή και στον διάδρομο και από την κάμερα που φέρει στη στολή του ένας αστυνομικός, δείχνει τον ένοπλο Σαλβαδόρ Ράμος να μπαίνει στο σχολείο, αφού πρώτα έχει ρίξει το αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι έξω από την αυλή, να πυροβολεί δύο περαστικούς και στη συνέχεια να εισέρχεται στο σχολείο, αφού έχει αρχίσει τους πυροβολισμούς προς το κτίριο από τον χώρο στάθμευσης.

Εκείνη τη στιγμή ακούγεται το τηλεφώνημα μίας δασκάλας στο 911 (το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης στις ΗΠΑ) και η φωνή της να λέει ότι κάποιος πυροβολεί, ενώ φωνάζει στα παιδιά να μπουν στις αίθουσες.

Στη συνέχεια, στο βίντεο, το οποίο δεν είναι εύκολο να παρακολουθήσει κανείς, φαίνεται ο Ράμος να μπαίνει στους διαδρόμους με το όπλο και στις αίθουσες, όπου αρχίζει τους πυροβολισμούς. Οι πρώτοι αστυνομικοί εμφανίζονται στον διάδρομο τρία λεπτά αργότερα, αλλά σταματούν έξω από την αίθουσα, περιμένουν αρκετά λεπτά και υποχωρούν όταν δέχονται πυροβολισμούς. Φτάνουν ενισχύσεις με καλύτερα εξοπλισμένους άνδρες των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και αυτοί απλά περιμένουν στους διαδρόμους. Ενας φαίνεται να κοιτά το κινητό του, ενώ ένας άλλος βάζει αντισηπτικό στα χέρια του, από το δοχείο που είναι στον διάδρομο.

Οι αστυνομικοί αργότερα ισχυρίστηκαν ότι περίμεναν για το κλειδί της τάξης, που όπως αποδείχθηκε δεν ήταν κλειδωμένη.

Εκτός αυτού, ένας αστυνομικός είχε την ευκαιρία να πυροβολήσει τον δράστη πριν μπει στο κτίριο, αλλά δεν το έκανε.

Εβδομήντα τέσσερα ολόκληρα λεπτά μετά την άφιξή τους στο σχολείο, μπαίνουν στην αίθουσα και σκοτώνουν τον μακελάρη. Στο μεταξύ, τα παιδιά αιμορραγούν αβοήθητα στην αίθουσα, κάποια αργοπεθαίνουν και άλλα τρία ξεψυχούν στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν, ενώ μία από τις δύο δασκάλες που σκοτώθηκαν, πέθανε μέσα στο ασθενοφόρο.

Τα πλάνα έδωσαν στη δημοσιότητα η εφημερίδα Austin-American Statesman και ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KVUE. Από το βίντεο, έχουν αφαιρέσει τις κραυγές των παιδιών, την ώρα που πυροβολεί μέσα στην αίθουσα ο Ράμος.

Το υλικό, που απαιτούσαν από τις αρχές να δημοσιοποιηθεί οι συγγενείς των θυμάτων, φέρνει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, ο τρόπος που ενήργησαν οι οποίες χαρακτηρίστηκε «απόλυτη αποτυχία» από τον διευθυντή της υπηρεσίας δημόσιας υγείας του Τέξας, Στίβεν Μακρό.

Οι αντιδράσεις στο Τέξας είναι ήδη σφοδρές μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο, που δείχνει ξεκάθαρα την ανικανότητα και την αδράνεια των αστυνομικών, ο επικεφαλής των οποίων.

UVALDE. The video that exposes the LIES.

Everyone needs to see this video and witness the cowardice (and lies) that tragically doomed these children and their teachers to death.

Via Austin American-Statesman: pic.twitter.com/RTRhyf8W2A

— Don Winslow (@donwinslow) July 13, 2022