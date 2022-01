Oργή στην Αυστραλία γιατί επέτρεψαν στον αντιεμβολιαστή Τζόκοβιτς να αγωνιστεί στο Open

Η απόφαση να επιτρέψουν στον Νόβακ Τζόκοβιτς να συμμετέχει στο αυστραλιανό τουρνουά Open στη Μελβούρνη, προκάλεσε την οργή πολιτών και άλλων παικτών του τένις, οι οποίοι εξέφρασαν την έκπληξή τους σε συνέντευξη Τύπου και υποχρέωσαν τον πρωθυπουργό να παρέμβει.

Την Τρίτη, ο πρωταθλητής του τένις, έγραψε στο Instagram ότι έρχεται στη Μελβούρνη για να παίξει στο πρώτο μεγάλου τουρνουά της χρονιάς, καθώς του χορήγησαν ειδική άδεια οι διοργανωτές, όπως είπε.

Γνωστός για τις αντιεμβολιαστικές του απόψεις, ο Τζόκοβιτς έχει δηλώσει ότι θα σκεφτόταν να σταματήσει το τένις, αν τον υποχρεώναν να εμβολιαστεί για να παίρνει μέρος στα τουρνουά.

Ολοι οι παίκτες που συμμετέχουν στο Open της Μελβούρνης, πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή να αιτηθούν και να λάβουν ιατρική εξαίρεση για να εισέλθουν στην πολιτεία Βικτόρια χωρίς να παραμείνουν στην υποχρεωτική 14ήμερη καραντίνα, που ισχύει για όλους τους επισκέπτες.

Οι διοργανωτές είπαν ότι μία επιτροπή ειδικών της ομοσπονδίας τένις της Αυστραλίας και μία επιτροπή της πολιτειακής κυβέρνησης εξέτασαν τις αιτήσεις.

Ομως, την Τετάρτη, η υπουργός Εσωτερικών, Κάρεν Αντριους, είπε ότι και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει λόγο στο θέμα. Ναι μεν, η ομοσπονδία του τένις και η κυβέρνηση της πολιτείας θα αποφασίσουν, αλλά «η κυβέρνηση της κοινοπολιτείας είναι αυτή που θα επιβάλει τους κανονισμούς στα σύνορα της Αυστραλίας».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον, είπε ότι όταν φτάσει στη χώρα ο Τζόκοβιτς, «αν δεν είναι εμβολιασμένος, θα πρέπει να έχει έγγραφο που αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να εμβολιαστεί για ιατρικούς λόγους. Αν τα αποδεικτικά στοιχεία δεν επαρκούν, δεν θα έχει διαφορετική μεταχείριση από οποιοδήποτε άλλον και θα επιβιβαστεί στην επόμενη πτήση για την πατρίδα του. Δεν πρέπει να υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τον Νόβακ Τζόκοβιτς», τόνισε ο Μόρισον.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τένις, Κρεγκ Τάιλι, είπε ότι η ιατρική εξαίρεση που έλαβε ο τενίστας είναι η ίδια που χρειάζεται οποιοσδήποτε ανεμβολίαστος πολίτης.

«Αν υπάρχουν αρκετοί λόγοι που δεν μπορούν να εμβολιαστούν, υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθήσουν για να εγγραφούν στον σχετικό κατάλογο της Αυστραλίας και αν εγγραφείς σε αυτό τον κατάλογο, τότε μπορείς να λάβεις εξαίρεση από το εμβόλιο και να εισέλθεις στη χώρα. Για τους παίκτες του τένις μάλιστα, προσθέσαμε μία ακόμα επιτροπή».

Ο Τάιλι πρόσθεσε ότι εξαρτάται από τον Τζόκοβιτς αν θέλει να αποκαλύψει τον ιατρικό λόγο για τον οποίο έλαβε την εξαίρεση. Πάντως, ανάμεσα στις αιτίες για τις οποίες κάποιος εξαιρείται του εμβολίου στην Αυστραλία, είναι αν έχει νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, αν υπάρχει θέμα υγείας, όπως μία μεγάλη εγχείρηση ή αρνητική αντίδραση του οργανισμού στην πρώτη δόση, που να του απαγορεύει να εμβολιαστεί.

Είπε επίσης ότι καταλαβαίνει γιατί θύμωσε πολύς κόσμος από την εξαίρεση του Τζόκοβιτς.

«Κάποιοι θύμωσαν λόγω των δηλώσεων του Νόβακ εναντίον του εμβολίου στο παρελθόν. Αλλά εξαρτάται από τον ίδιο αν θέλει να πει κάτι περισσότερο και να αποκαλύψει την ιατρική πάθηση για την οποία έλαβε την εξαίρεση. Θα ήταν καλό πάντως, να το έκανε. Εμείς ως διοργανωτές, πολιτεία και χώρα, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δώσουμε σε όλους την ίδια ευκαιρία να έρθουν στην χώρα».

Ο υπουργός Εργασίας της πολιτείας Βικτόρια, είπε ότι ο Τζόκοβιτς δεν έτυχε ιδιαίτερης μεταχείρισης και ότι η διαδικασία έγκρισης της απαλλαγής από τον εμβολιασμό είναι αδιάβλητη.

Πάντως, η δημόσια αντίδραση για το πράσινο φως στον πρωταθλητή του τένις ήταν έντονη και εκφράστηκε τόσο στα social media με πλήθος αναρτήσεων εναντίον του και των διοργανωτών και της πολιτείας, όσο και σε συνέντευξη Τύπου αυστραλών παικτών του τένις.

Η απόφαση της διοργάνωσης είναι «φρικτή», είπε ο Στίβεν Πάρις, πρώην αντιπρόεδρος της αυστραλιανής ιατρικής ομοσπονδίας. «Δεν με νοιάζει πόσο καλός παίκτης είναι. Αν αρνείται να εμβολιαστεί, δεν πρέπει να του επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα. Στέλνουν ένα απαράδεκτο μήνυμα σε εκατομμύρια ανθρώπων. Ο εμβολιασμός δείχνει σεβασμό, Νόβακ».

Σύμφωνα με τον Τάιλι, 26 παίκτες αιτήθηκαν εξαίρεσης για να αγωνιστούν στο τουρνουά, αλλά λίγοι την έλαβαν.

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης στη Βικτόρια εξέφρασαν επίσης την οργή τους: «Τι ντροπή! Είχαμε έξι lockdown, έκλεισαν τα σχολεία, οι επιχειρήσεις, δεν έγιναν γάμοι και κηδείες, χωρίστηκαν οι οικογένειες για μήνες και τώρα ένας σταρ του τένις εξαιρείται», έγραψε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Ντέιβιντ Σάουθγουικ.

«Μας περνάνε για ηλίθιους», έγραψε ένας άλλος στο Twitter και προέβλεψε ότι ο Τζόκοβιτς θα γιουχαριστεί στα γήπεδα της Μελβούρνης.

