Οργή και διαδηλώσεις για 6η ημέρα – Απαγόρευση κυκλοφορίας σε 40 πόλεις

Για έκτη συνεχή ημέρα συνεχίζονται οι ταραχές στις ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

Ειδικά στην πόλη αυτή, το Σαββατοκύριακο συνελήφθησαν 481 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Εξ αυτών, οι 276 έγιναν την Κυριακή προς Δευτέρα, ενώ όλο το σαββατοκύριακο, στους δρόμους υπήρχαν φωτιές, δακρυγόνα και πολίτες που πετούσαν αντικείμενα στους αστυνομικούς.

Την ίδια ώρα, 10 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Οι δύο τελευταίοι θάνατοι σημειώθηκαν στην Αϊόβα, όπου οι διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά αστυνομικών ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε.

Το τελευταίο 24ωρο έχασε τη ζωή του κι άλλος ένας άνθρωπος στο Λουίσβιλ στο Κεντάκι.

Η Εθνοφρουρά έχει δραστηριοποιηθεί σε τουλάχιστον 26 πολιτείες, μεταξύ αυτών και την Ουάσινγκτον.

Διήμερη απαγόρευση κυκλοφορίας στην Ουάσινγκτον

Ήδη, 40 πόλεις έχουν επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες αψήφισαν τις απαγορεύσεις.

Οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας είναι οι περισσότερες που έχουν επιβληθεί από το 1968 στον απόηχο της δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που επίσης είχαν συμπέσει με μια προεκλογική προεδρική εκστρατεία και εν μέσω αντιπολεμικών διαδηλώσεων.

Σε 15 πολιτείες και στην πόλη της Ουάσινγκτον αναπτύχθηκαν μονάδες της Εθνοφρουράς.

Στην αμερικανική μάλιστα πρωτεύουσα οι διαδηλωτές άναψαν φωτιές κοντά στον Λευκό Οίκο.

Το σενάριο της απαγόρευσης σκέφτεται και η Νέα Υόρκη, όπου ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο θα συζητήσει με τον Μπιλ ντε Μπλάζιο, η κόρη του οποίου έχει συνελήφθη, προσπαθώντας να μπλοκάρει μια διασταύρωση στο Μανχάταν.

Σύμφωνα με αναφορές, η 25χρονη Κιάρα ντε Μπλάζιο τέθηκε υπό κράτηση και έδωσε ως τόπο κατοικίας τον τόπου που διαμένει ο δήμαρχος της πόλης, χωρίς να πει στην αστυνομία ότι είναι κόρη του.

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7 το απόγευμα για τις δύο επόμενες ημέρες ανακοινώθηκε στην Ουάσινγκτον, μετά τον εμπρησμό εκκλησίας κοντά στον Λευκό Οίκο, αλλά και τις συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς.

Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει στο Μπέβερλι Χιλς, τη Σάντα Μόνικα, ενώ στο Ατλάντικ Σίτι το μέτρο θα ισχύσει για όλη την εβδομάδα.

Τραμπ κατά κυβερνητών: Οι περισσότεροι είστε αδύναμοι

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των πολιτειών τους είπε ότι πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο.

Μάλιστα τους ζήτησε να πάρουν πιο σοβαρά μέτρα κατά των διαδηλωτών.

Ο αμερικανός πρόεδρος μάλιστα φαίνεται ότι αμφισβήτησε τις ικανότητες των κυβερνητών, που τους κατηγόρησε για αδυναμία.

«Οι περισσότεροι από εσάς είστε αδύναμοι» είπε, σύμφωνα με το Associated Press.

JUST IN: President Trump unloads on the nation’s governors on a call, calls on them to step up enforcement: “You have to dominate, if you don’t dominate you’re wasting your time. They’re going to run over you, you’re going to look like a bunch of jerks. You have to dominate.”

— Ed O’Keefe (@edokeefe) June 1, 2020