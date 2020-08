Οργή για την χρήση του «Hallelujah» του Λέοναρντ Κοέν από τον Τραμπ

Η χρήση του γνωστού τραγουδιού του Λέοναρντ Κοέν «Hallelujah» μετά το τέλος της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Ρεπουμπλικανική Εθνική Συνέλευση το περασμένο Σάββατο, προκάλεσε την οργή όχι μόνο όσων δηλώνουν οπαδοί του καναδού τραγουδοποιού, αλλά και των ίδιων των κληρονόμων του.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, σε ανακοίνωση τους, οι διαχειριστές του καταπιστεύματος του καναδού καλλιτέχνη ζήτησαν από τους υπευθύνους της καμπάνιας του Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τα τραγούδια του Κοέν, καθώς «πολλοί θαυμαστές του δυσαρεστήθηκαν» όταν άκουσαν την ηχογράφηση του τραγουδιού, κατά τη διάρκεια των πυροτεχνημάτων που πλαισίωναν την ομιλία του προέδρου.

Αναπόφευκτα, πολλοί αμερικανοί και καναδοί μουσικοί επεσήμαναν την κακή επιλογή του εν λόγω τραγουδιού ως θριαμβευτική μουσική εξόδου μετά από μια υπερ-πατριωτική αμερικανική ομιλία.

Οι στίχοι του μιλάνε για μια ερωτική σχέση που έχει τελειώσει, με τον Κοέν να «θρηνεί» για την γυναίκα που κάποτε ήταν δικιά του – φυσικά, οι υπεύθυνοι της εκστρατείας του Τραμπ απλώς εστίασαν στον θρησκευτικό τίτλο του τραγουδιού, με στόχο αυτό να κάνει «γκελ» στο βαθιά συντηρητικό και θρησκευόμενο ακροατήριό του.

Νωρίτερα, η Ιβάνκα Τραμπ είχε ανέβει στη σκηνή υπό τους ήχους του κομματιού «I’m Still Standing» του Έλτον Τζον – μία από τις λίγες φορές που ακούστηκε ποπ μουσική κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.

Ο Τζον έχει αρνηθεί επανειλημμένα τη χρήση των τραγουδιών του από τον Τραμπ στο παρελθόν, αλλά δεν συγκαταλέγεται στους καλλιτέχνες που έχουν μηνύσει ή απειλήσει να μηνύσουν τον αμερικανό πρόεδρο για τη χρήση των τραγουδιών τους.

Άλλοι ωστόσο, όπως οι Rolling Stones, δεν είναι τόσο… ευγενικοί.

Τον Ιούνιο, μετά τη συγκέντρωση στη Τάλσα της Οκλαχόμα, το επιτελείο του Τραμπ χρησιμοποίησε το τραγούδι των Stones «Yοu Can’t Always Get What You Want».

Τότε, οι Rolling Stones με ανακοίνωσή τους, προειδοποίησαν τον Τραμπ με νομικές συνέπειες.

Σύμφωνα μάλιστα με δήλωση του συγκροτήματος, η νομική του ομάδα ήδη συνεργάζεται με την BΜI, την οργάνωση διαχείρισης δικαιωμάτων, προκειμένου να σταματήσει η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της μουσικής και των τραγουδιών τoυς.