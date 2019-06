Oregon’s Eleven – καταζητείται η «Συμμορία των 11 Φυγάδων Γερουσιαστών»

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία του Ορεγκον για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όχι ληστών ή κακοποιών αλλά γερουσιαστών, έντεκα στο σύνολο, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, μελών της πολιτειακής Γερουσίας της βορειοδυτικής αμερικανικής πολιτείας που εδρεύει στο Σάλεμ.

Οι φυγάδες Ρεπουμπλικανοί αγνοούνται από την περασμένη Πέμπτη. Οσον αφορά τον λόγο που επέλεξαν να βγουν στην… παρανομία, ήταν ο μοναδικός τρόπος που είχαν στη διάθεσή τους ώστε να αποτρέψουν την υπερψήφιση ενός νομοσχεδίου κατά της κλιματικής αλλαγής. Την πλειοψηφία στην τοπική Γερουσία την κατέχουν οι Δημοκρατικοί με 18 από τις 30 έδρες. Αλλά για να είναι έγκυρη η σχετική ψηφοφορία, πρέπει κατά τη διεξαγωγή, της να είναι παρόντες τουλάχιστον 20 από τους 30 γερουσιαστές.

Σύμφωνα με τους λονδρέζικους Times το εν λόγω επεισόδιο αντικατοπτρίζει το διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα που χωρίζει τους κατοίκους των λίγων μεγάλων πόλεων του Ορεγκον, οι οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο φιλελεύθερων στις ΗΠΑ, και τους κατοίκους των συντηρητικών αγροτικών κοινοτήτων της πολιτείας, στις οποίες έχει ιδιαίτερη απήχηση ο δεξιός ελευθερισμός.

Διάφορες πολιτοφυλακές της Δεξιάς υποστήριξαν τη φυγή των έντεκα γερουσιαστών ενώ μια παραστρατιωτική ομάδα με την ονομασία «Οι Φύλακες του Ορκου» (Oath Keepers), δεν δίστασε να προτείνει ακόμα και την άσκηση βίας κατά της Κέιτ Μπράουν, της Δημοκρατικής κυβερνήτου του Ορεγκον, με αφορμή τη διαταγή της περί εντοπισμού και σύλληψης των φυγάδων πολιτικών.

Μιλώντας στο Daily Beast, μέλη παραστρατιωτικών οργανώσεων της όμορης πολιτείας του Αϊνταχο όπου κατέφυγαν πολλοί από τους καταζητούμενους Ρεπουμπλικανούς, αποκάλυψαν πως «κινητοποιήθηκαν» αμέσως για να συνδράμουν τους γερουσιαστές αλλά και πως είναι έτοιμοι ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους για αυτούς. Ένας από τους έντεκα φυγάδες, ο Μπράιν Μπόκουιστ, υπονόησε πως θα αντισταθεί, ακόμα και με τη βία αν χρειαστεί, στη σύλληψή του, ούτως ώστε να μην καταστεί «πολιτικός κρατούμενος». Προέτρεψε, μάλιστα, τις αρχές να στείλουν «εργένηδες και βαριά οπλισμένους» αστυνομικούς για να τον επαναφέρουν στην τάξη.

Η μαζική φυγή των Ρεπουμπλικανών από τα έδρανά τους είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή της ψηφοφορίας. Στόχος των φυγάδων είναι πλέον να μην πέσουν στα χέρια των διωκτικών αρχών έως την 30η Ιουνίου, ημέρα διακοπής των εργασιών τoυ τοπικού κοινοβούλιου, ευελπιστώντας πως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου θα μπορέσουν να επαναδιαπραγματευτούν το επίμαχο νομοσχέδιο με τους Δημοκρατικούς.

Oregon Senate Republicans are hurting Oregonians across the state — including in their own districts — by refusing to show up for a vote. It's time for them to come back to Salem and do their jobs. pic.twitter.com/frDJGnzx1E

— Oregon Democrats (@ORDems) June 21, 2019