Ορμπαν: Στις επόμενες δύο εβδομάδες η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Ο Βίκτορ Ορμπαν δήλωσε ότι θα έχει συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, καθώς η Βουδαπέστη έχει ξεκινήσει προετοιμασίες για τη συνάντηση ανάμεσα στον ρώσο πρόεδρο και στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο φιλορώσος Ορμπαν, ο οποίος είναι σύμμαχος του Τραμπ, αλλά έχει διατηρήσει στενούς δεσμούς και με τη Μόσχα παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η συνάντηση «θα αφορά την ειρήνη» και, αν προκύψει ειρηνευτική συμφωνία, αυτό θα οδηγήσει σε μια νέα φάση οικονομικής ανάπτυξης στην Ουγγαρία και στην Ευρώπη.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στην ουγγρική πρωτεύουσα για να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετά από δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία του με τον ρώσο ομόλογό του.

Οπως είπε ο Ορμπαν στο κρατικό ραδιόφωνο, η συνάντηση πιθανόν να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, αν οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας καταφέρουν να διευθετήσουν τα εναπομείνατα ζητήματα που εκκρεμούν στη διάρκεια προγραμματισμένης τους συνάντησης την ερχόμενη εβδομάδα.

«Χθες το βράδυ έδωσα εντολές για τη σύσταση οργανωτικής επιτροπής, εκθέσαμε τα σημαντικότερα ζητήματα και ξεκίνησαν οι προετοιμασίες», είπε ο ούγγρος πρωθυπουργός χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Ο Ορμπαν, που αποτελεί το «μαύρο πρόβατο» της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είπε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ανοίξει τους δικούς της διπλωματικούς διαύλους προς τη Ρωσία και κατηγόρησε και πάλι την ΕΕ ότι υιοθέτησε «φιλοπολεμική στάση», στο θέμα της Ουκρανίας.

Ο ούγγρος πρωθυπουργός έχει συχνά συγκρουστεί με άλλους ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία αμφισβητώντας αν το μπλοκ θα πρέπει να στείλει στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο, ενώ παράλληλα, διατηρεί την μεγάλη εξάρτηση της Ουγγαρίας από το ρωσικό φυσικό αέριο και τις εισαγωγές αργού πετρελαίου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News