Opinion Poll: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου – κυρίαρχος ο Μητσοτάκης

Προβάδισμα 16,5 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου προκύπτει για τη ΝΔ, από τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, ενώ αποτυπώνει ελάχιστες μεταβολές στους συσχετισμούς των κομμάτων.

Τα ποσοστά της κυβέρνησης σημείωσαν οριακή άνοδο μετά και τις ενεργειακές συμφωνίες που είχαν θετικό αντίκτυπο στους πολίτες, κάτι που φάνηκε και στις επί μέρους ερωτήσεις για τις ίδιες τις συμφωνίες.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται μακράν ο Κ. Μητσοτάκης με 29,1%, αυξάνοντας μάλιστα το ποσοστό του κατά μία μονάδα, ενώ στα αξιοσημείωτα της δημοσκόπησης πως ένας στους πέντε (19,6%) δηλώνει αναποφάσιστος για το ποιον θα ψηφίσει στην κάλπη

Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας μεγάλη απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση , ενώ οι αναποφάσιστοι εξακολουθούν να αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,2% στην εκτίμηση ψήφου, παρουσιάζοντας οριακή άνοδο 0,1% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί σταθερά με 13,7%, διατηρώντας τη θέση του στη δεύτερη γραμμή. Η Ελληνική Λύση, για δεύτερη συνεχόμενη μέτρηση, καταγράφεται τρίτο κόμμα με 10,7%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει στο 9%, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων ερευνών.

Το ΚΚΕ σημειώνει αύξηση μισής μονάδας στο 8,1%, ενώ η Φωνή Λογικής παραμένει σταθερή στο 4,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει νέα πτώση και περιορίζεται στο 4,2%, υποχωρώντας πλέον στην έβδομη θέση. Το ΜέΡΑ25 ενισχύεται στο 3,4%, δείχνοντας δυναμική εισόδου στη Βουλή, ενώ ακολουθούν το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η Νίκη με 2,5%, η Νέα Αριστερά με 1,2% και οι Σπαρτιάτες επίσης με 1,2%. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος του «Άλλου κόμματος» που φτάνει στο 8,6%. Στην πρόθεση ψήφου οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο υψηλό 19,6%.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ έχει προβάδισμα 13,3 μονάδων συγκεντρώνοντας 24,3% έναντι 11% του ΠΑΣΟΚ, ενώ η Ελληνική Λύση είναι στο 8,6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 7,2%, το ΚΚΕ στο 6,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,4%. Αναποφάσιστοι δηλώνουν το 19,6% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή των εδρών, όπως την υπολογίζει η Opinion Poll, οδηγεί σε οκτακομματική Βουλή: η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 126 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 44, η Ελληνική Λύση 34, η Πλεύση Ελευθερίας 29, το ΚΚΕ 27, η Φωνή Λογικής 15, ο ΣΥΡΙΖΑ 14 και το ΜέΡΑ25 11. Σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, με βάση αυτά τα δεδομένα, η αυτοδυναμία δεν εξασφαλίζεται, ωστόσο δεν προκύπτει βιώσιμη κυβέρνηση χωρίς συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας.

Στο ερώτημα για την καταλληλότητα πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 29,1%, αυξάνοντας το ποσοστό κατά μία μονάδα και είναι κάτω μόνο από τον… κανέναν. Ακολουθούν με μονοψήφια ποσοστά ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,9%, ενώ το «Κανένας» εξακολουθεί να προηγείται με 30,8%.

Στα ερωτήματα για την ενεργειακή πολιτική, το 54,5% θεωρεί ότι οι συμφωνίες του Ζαππείου για τον «κάθετο άξονα» θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και καλύτερες τιμές ενέργειας. Ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, 73,1%, πιστεύει ότι αυτές οι εξελίξεις ενδυναμώνουν τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, το 48,9% εκτιμά ότι οι αποφάσεις μετατρέπουν την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής και ενισχύουν τον διεθνή ρόλο της, ενώ το 38,2% διαφωνεί. Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης συναντώνται στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας (77,4%) και του ΠΑΣΟΚ (57,4%), όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης.

Τέλος, το 56,7% θεωρεί πολύ ή αρκετά σημαντική τη συμφωνία ΑΚΤΩΡ – ΔΕΠΑ με τη Venture Global, την πρώτη συμφωνία προμήθειας και μεταφοράς αμερικανικού LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου. «Λίγη» σημασία αποδίδει το 17,4% και «καμία» το 16%, με τις υψηλότερες θετικές αξιολογήσεις να εμφανίζονται επίσης στη Νέα Δημοκρατία (83,8%) και το ΠΑΣΟΚ (58,1%).

