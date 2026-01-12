Οπερα της Φλωρεντίας αναστέλλει παράσταση με μπαλαρίνα φίλη του Πούτιν

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για παρέμβαση στην «πολιτιστική αυτονομία» της Ιταλίας μετά την απόφαση όπερας της Φλωρεντίας να αναστείλει μια παράσταση με πρωταγωνίστρια μια μπαλαρίνα η οποία διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Times του Λονδίνου.

Το Teatro del Maggio Musicale (Δημοτικό Θέατρο της Φλωρεντίας) ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «αναστέλλει προσωρινά» μια παράσταση που είχε προγραμματιστεί για αυτόν τον μήνα με πρωταγωνίστρια την 46χρονη Σβετλάνα Ζαχάροβα, πρίμα μπαλαρίνα στο Θέατρο Μπολσόι της Μόσχας και πρώην βουλευτίνα του κόμματος του Πούτιν.

Η χορεύτρια επρόκειτο να εμφανιστεί στο πλευρό του συζύγου της, ρωσοβέλγου βιολονίστα Βαντίμ Ρεπάν. Στην απόφαση για αναστολή της παράστασης, το θέατρο επικαλείται τις «συνεχιζόμενες διεθνείς εντάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία της παράστασης».

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ουκρανική πρεσβεία στην Ιταλία είχε προηγουμένως ζητήσει την αναστολή της παράστασης μέσω επιστολής της προς το δημοτικό θέατρο και προς τη δήμαρχο της Φλωρεντίας, Σάρα Φουνάρο. Μία ημέρα αργότερα, η ρωσική πρεσβεία αντέδρασε, ισχυριζόμενη ότι η πολιτιστική αυτονομία της Ιταλίας περιορίζεται από το «εγκληματικό τρομοκρατικό καθεστώς του Ζελένσκι».

Ο Εουτζένιο Τζιάνι, πρόεδρος της περιφέρειας της Τοσκάνης, λέει στους Times ότι η ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας του θύμισε τις «δυσνόητες προσεγγίσεις της Πράβντα» – της πάλαι ποτέ επίσημης εφημερίδας της Σοβιετικής Ενωσης. Εκπρόσωπος του Maggio Musicale δήλωσε ότι η παράσταση, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 20 και 21 Ιανουαρίου, «αναβλήθηκε» και δεν ακυρώθηκε – αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Η Ζαχάροβα, η οποία γεννήθηκε στην ουκρανική πόλη Λουτσκ, υπηρέτησε στην Κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, από το 2007 έως το 2011, ως βουλευτής του κόμματος του Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία. Μαζί με δεκάδες άλλες φιλοκυβερνητικές προσωπικότητες των ρωσικών τεχνών υποστήριξε την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, ενώ παράλληλα είναι και μέλος του προεδρικού συμβουλίου για την τέχνη και τον πολιτισμό.

Η Ζαχάροβα δεν είναι η πρώτη πολιτιστική φιγούρα της Ρωσίας που βρίσκεται αντιμέτωπη με κυρώσεις στην Ιταλία από την εποχή της εισβολής της χώρας στην Ουκρανία το 2022. Τον περασμένο Ιούλιο, μια συναυλία που επρόκειτο να διευθύνει ο Βαλέρι Γκέργκιεφ στην πρώην βασιλική κατοικία Ρέτζια ντι Καζέρτα, κοντά στη Νάπολη, ακυρώθηκε μετά από μια αίτηση που συγκέντρωσε 16.000 υπογραφές.

Ο 72χρονος Γκέργκιεφ, γενικός και καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Μαριίνσκι στην Αγία Πετρούπολη και του διάσημου Μπολσόι της Μόσχας, θεωρείται εδώ και καιρό πολιτιστικός πρεσβευτής της Ρωσίας. Επίσης, τον Νοέμβριο, το Θέατρο Φιλαρμονικής της Βερόνα αντικατέστησε τον βαθύφωνο τραγουδιστή όπερας Ιλντάρ Αμπντραζάκοφ σε μια παραγωγή του «Ντον Τζιοβάνι» του Μότσαρτ, γιατί συμμετείχε στην καμπάνια επανεκλογής του Πούτιν το 2014.

Ο Αντρέα Εστέρο, αρχισυντάκτης του ιταλικού περιοδικού όπερας Classic Voice, λέει στους Times ότι η Ιταλία δέχεται παραστάσεις και εμφανίσεις περισσότερων ρώσων καλλιτεχνών από ότι άλλες χώρες της Δύσης, εν μέρει λόγω μιας μακράς παράδοσης πολιτιστικών ανταλλαγών. Εξηγεί ότι οι ιταλοί καλλιτεχνικοί πράκτορες συνέχισαν να προωθούν καλλιτέχνες από τη Ρωσία ακόμα και μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Εστέρο, και η μεσόφωνος Βασιλίσα Μπερζάνσκαγια ίσως αντιμετωπίσει αντιδράσεις για τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο Τορίνο, την Πάρμα και το Παλέρμο, καθώς έχει σχέση με τον Μιχαήλ Σιμονιάν, βιολιστή και μαέστρο, ο οποίος έχει δώσει παραστάσεις για τα ρωσικά στρατεύματα στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας – ενώ διορίστηκε και υφυπουργός Πολιτισμού της περιφέρειας Νοβοσιμπίρσκ τον περασμένο Αύγουστο.

Η ουκρανική πρεσβεία ανακοίνωσε ότι η αναστολή της παράστασης με τη Ζαχάροβα είναι «ένδειξη πραγματικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης». Η μπαλαρίνα έχει προγραμματιστεί να χορέψει στον πολυχώρο του Parco della Musica της Ρώμης τον προσεχή Μάρτιο, αλλά μέχρι στιγμής οι υπεύθυνοι της παράστασης δεν έχουν επιβεβαιώσει εάν η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί.

