“Open Door Run 2023” για τους σκοπούς της Πόρτας Ανοιχτής

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή διοργανώνει για τέταρτη φορά τον φιλανθρωπικό αγώνα OPEN DOOR RUN, σε συνεργασία με το Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο αγώνας OPEN DOOR RUN έχει εξελιχθεί σε θεσμό για την Πόρτα Ανοιχτή, καθώς πέρα από την έμπρακτη υποστήριξη του έργου της, επιτυγχάνει και έναν ακόμα πιο σημαντικό σκοπό: δίνεται η ευκαιρία στο ευρύτερο κοινό να γνωρίσει από κοντά τις απέραντες δυνατότητες των ανθρώπων με εγκεφαλική παράλυση.

Ολα τα έσοδα του OPEN DOOR RUN θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Θεραπευτικής Κολύμβησης. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε κλειστή θερμαινόμενη πισίνα στη Πόρτα Ανοιχτή και εξυπηρετεί κάθε εβδομάδα τουλάχιστον 70 παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση, προσφέροντάς τους κινητική ελευθερία, μυϊκή ενδυνάμωση, αυτοπεποίθηση και απεριόριστη χαρά.

Το OPEN DOOR RUN θα ξεκινήσει στην ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ στις 9.00 π.μ. και θα περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 10χλμ. και 5 χλμ. για τους ενήλικες και 800 μ. για τα παιδιά. Για τη διαδρομή των 800μ., η συμμετοχή παιδιών και ΑΜΕΑ είναι δωρεάν. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής επισκεφθείτε το ακόλουθο link (εδώ)

Το πακέτο συμμετοχής μπορείτε να το παραλάβετε:

το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023 , ώρες 12:00-16:00, από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αργυρούπολης (Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου).

την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023, πριν την εκκίνηση του αγώνα, ώρες 07:30-08:30, στην ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ (Μ. Γερουλάνου 117, Αργυρούπολη).

Μεγάλοι Χορηγοί: Rehab Care, ALPHA BANK

Χορηγοί: EFAGROUP, ΒΙΚΟΣ

Υποστηρικτές: DNV ΕΛΛΑΣ, Ομιλος ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ

Την τεχνική επιμέλεια της διοργάνωσης έχει αναλάβει η εταιρεία MyRace

Σύντομο Ιστορικό της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1972 για να προσφέρει μια θέση στον ήλιο στον άνθρωπο με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Γιορτάζοντας την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση της, η Εταιρεία δεν κλείστηκε ποτέ στον εαυτό της, ούτε απομόνωσε τα άτομα με αναπηρίες. Αντίθετα, αποβλέπει πάντα στην άρση των φραγμών που δημιουργούν η άγνοια και η προκατάληψη και προσπαθεί να χτίζει στέρεες γέφυρες επικοινωνίας.

Προσφέρει σεβασμό, υποστήριξη, ενθάρρυνση και ελπίδα στον άνθρωπο με αναπηρία σε κάθε στάδιο της ζωής του, ενώ συγχρόνως βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας, μετεκπαιδεύει στελέχη, ενημερώνει την κοινή γνώμη και ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα, κυρίως γύρω από τα αίτια της εγκεφαλικής παράλυσης και πιθανά μέτρα πρόληψης.

Το κλίμα αυτό χαρακτηρίζει όλο το έργο της, και με το πρωτοποριακό της πνεύμα ανοίγει διαρκώς καινούριους δρόμους και επεκτείνει τον ορίζοντα του ανθρώπου με εγκεφαλική παράλυση.

Πιστεύει πως η παιδεία, η καλλιέργεια και η τέχνη αποτελούν καθοριστικά συστατικά στη ζωή κάθε ανθρώπου, είναι αποφασισμένη να μη δειλιάσει όσο υπάρχει ένα παιδί, ένας νέος ή ένας ενήλικας που χρειάζεται τη βοήθειά της, και δε θα παύσει ποτέ να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, και να αποβλέπει σ’ έναν θαυμαστό, καινούριο κόσμο που θα τον μοιραστούμε όλοι.

Στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή» προσφέρεται καθημερινά και δωρεάν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προγραμμάτων για την εκπαίδευση, αποκατάσταση, ψυχαγωγία και κοινωνική ένταξη 240 παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή έχει τιμηθεί δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών για το «πολύπλευρο κοινωνικό και προνοιακό της έργο», καθώς και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποιίας. Είναι Οργανωτικό Μέλος για την Ελλάδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS) και μέλος του European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), της Ενωσης «Μαζί για το Παιδί» και του «Δικτύου».

Διεύθυνση: Μ. Γερουλάνου 117, 164 52, Αργυρούπολη Τηλ.: 210 9622290 / e-mail: [email protected] / www.eps-ath.gr

