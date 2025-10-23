ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι κατέθεσε στην Εξεταστική η Τυχεροπούλου – οι αντιδράσεις των κομμάτων

Στο επίκεντρο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε η κατάθεση της πρώην προϊσταμένης Αμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού, Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία μίλησε για κυκλώματα «κυκλικών μισθώσεων», πιέσεις για αποδέσμευση δεσμευμένων ΑΦΜ χωρίς δικαιολογητικά και συστηματικές πρακτικές απάτης εις βάρος του δημοσίου.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι από το 2018 έως το 2020 είχαν εντοπιστεί «κλειστές ομάδες» που εκμεταλλεύονταν το εθνικό απόθεμα αγροτικών ενισχύσεων, εμφανίζοντας νοικιασμένες εκτάσεις χωρίς πραγματική δραστηριότητα, με στόχο την είσπραξη χρημάτων.

«Πολλά δικαιώματα εθνικού αποθέματος παρουσιάζουν το φαινόμενο της κλειστής ομάδας προέλευσης από συγκεκριμένες περιοχές ή ΚΥΔ. Όλα αυτά συνιστούν παρατυπίες και σε ορισμένες περιπτώσεις συστηματική απάτη», υποστήριξε, περιγράφοντας ότι σε έλεγχο 99 ΑΦΜ εντοπίστηκαν δηλωθέντες «ιδιοκτήτες» που δεν είχαν ποτέ εμφανίσει τις εκτάσεις τους στο ΟΣΔΕ, ενώ ορισμένοι συνδέονταν συγγενικά μεταξύ τους.

Η ίδια έκανε λόγο για παραδείγματα «δήλωσης» βοσκοτόπων ακόμη και σε βουνό της Τζιάς, υπόθεση που είχε σταλεί στη Δικαιοσύνη, ενώ αναφέρθηκε σε πιέσεις που δέχθηκε να αποδεσμεύσει δεσμευμένα ΑΦΜ συγγενικών προσώπων του αγρότη Γ. Ξυλούρη, χωρίς επαρκή δικαιολογητικά. Οπως είπε, «ζητούσα οδηγίες από τον πρόεδρο Μπαμπασίδη, αλλά αυτός παρέπεμπε τον Ξυλούρη σε μένα για να με πιέσει», ενώ τελικά τα ΑΦΜ πληρώθηκαν μόνο με το «ζωικό κεφάλαιο».

Η μάρτυρας μίλησε ακόμη για εσωτερικά πειθαρχικά σε βάρος της, για το άνοιγμα του προσωπικού της ντουλαπιού από τη διοίκηση Μπαμπασίδη και για «εξευτελιστική μεταχείριση», όταν μετατέθηκε στο πρωτόκολλο χωρίς υπολογιστή.

Ειδικότερα, αναφερόμενη στην «καθαίρεσή» της και το άνοιγμα του φοριαμού της από τη διοίκηση Μπαμπασίδη, είπε ότι μέσα είχε μόνο προσωπικά έγγραφα, τον υπολογιστή της και ζωγραφιές των παιδιών της και ήταν κλειδωμένος με ένα λουκετάκι για βαλίτσες. Αργότερα διαπίστωσε ότι κάποιος είχε βάλει στο ντουλάπι της ένα τεράστιο λουκέτο, ενώ κλήθηκε να παραδώσει το περιεχόμενο του σε μια εξευτελιστική διαδικασία. «Ηξερα ότι μέσα εκεί ήταν μόνο προσωπικά πράγματά μου, και προσωπική δουλειά. Τίποτα που να αφορά τον εσωτερικό έλεγχο. Ήξερα ότι τέτοιου είδους διαδικασίες, πρώτη φορά επάνω μου εφαρμόζονταν…»

Στην κατάθεσή της, επίσης, μίλησε για φαινόμενα ελέγχων-παρωδία στην Κρήτη, όπου «μετρούσαν 2.500 αιγοπρόβατα σε μία ημέρα», αυξάνοντας εικονικά το ζωικό κεφάλαιο κατά 1,5 εκατομμύριο σε τέσσερα χρόνια.

Από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, πηγές του κόμματος ανέφεραν ότι η κατάθεση της πρώην προϊσταμένης «προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα έλυσε», καθώς κινήθηκε σε γραμμή προσωπικής δικαίωσης χωρίς σαφείς εξηγήσεις για τις πράξεις της.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι η κ. Τυχεροπούλου απέφυγε να δώσει ευθείες απαντήσεις για την υπόθεση της 78χρονης από την Κοζάνη, για την οποία ζητείται επιστροφή σχεδόν ενός εκατομμυρίου ευρώ, επιμένοντας πως «καλώς πλήρωσε».

Αίσθηση προκάλεσε, ότι προσπάθησε να μεταφέρει την ευθύνη σε υπηρεσιακούς παράγοντες και να εμφανιστεί ως διωκόμενη, αποδίδοντας την κριτική που δέχεται σε «προσωπικές επιθέσεις». Ενδεικτική θεωρείται η αναφορά της ότι «το προχωρημένο της ηλικίας του κ. Σαλάτα ίσως συνέβαλε στο να παραπλανηθεί», φράση που δείχνει διάθεση προσωπικής απαξίωσης» σημείωσαν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

Η ΝΔ επισήμανε ότι η μάρτυρας, μέσα από την εμπιστευτική έκθεσή της το 2020, ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις διαχρονικές παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ, με εικονικές μισθώσεις, ψευδείς δηλώσεις και «κλειστά κυκλώματα» γύρω από συγκεκριμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. «Αυτά είναι τα φαινόμενα που η κυβέρνηση προσπαθεί να εξαλείψει με θεσμικές παρεμβάσεις και διαφάνεια στις πληρωμές», ανέφεραν οι πηγές.

H Τυχεροπούλου στην κατάθεσή της, ανέφεραν οι πηγές της Πειραιώς, έκανε την «αποκάλυψη ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε διαστάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ», αφού «η μάρτυρας κατέθεσε χαρακτηριστικά ότι από το 2015 και μετά, όταν η «τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που επέτρεψε την ενεργοποίηση βοσκοτόπων, χωρίς κατοχή ζωικού κεφαλαίου» ήταν αυτή που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι η κατανομή βοσκοτόπων δεν ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά εφαρμόστηκε ήδη από το 2016, με αποφάσεις και υπογραφές των τότε υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ» επισήμαναν.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, κομματικές πηγές χαρακτήρισαν την κατάθεση «κρίσιμη μαρτυρία για τη διαφθορά που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ», κάνοντας λόγο για ύπαρξη «κλειστής ομάδας πίεσης» που εκφόβιζε υπαλλήλους και εμπόδιζε ελέγχους.

Η κ. Τυχεροπούλου, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, περιέγραψε απειλές κατά υπαλλήλων, όπως του ελεγκτή Γ. Καλλιούρη στην Κρήτη, και κατονόμασε πρόσωπα από προηγούμενες διοικήσεις – Μελά, Παπά, Μπαμπασίδη και Σαλάτα – ως εμπλεκόμενα σε πρακτικές παρέμβασης στις πληρωμές και αλλοίωσης πορισμάτων. Επίσης, έκανε λόγο για έντονες πιέσεις για την πληρωμή ΑΦΜ συγγενών του Ξυλούρη, για προσπάθειες εξόντωσής της, καθώς και για άρνηση του υπουργού Τσιάρα να εγκρίνει την απόσπασή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προτρέποντάς την «να φύγει στο εξωτερικό».

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφεραν ότι από την κατάθεση αναδείχθηκε ένα «πανίσχυρο σύστημα» που λειτουργούσε εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ επί κυβερνήσεων ΝΔ, με την πολιτική ηγεσία σε πλήρη γνώση.

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, επί υπουργίας Γεωργαντά θεσπίστηκαν ρυθμίσεις που «νομιμοποίησαν» παρατυπίες στις δηλώσεις βοσκοτόπων, ενώ υπό τον Αυγενάκη οι επισκέψεις του «Φραπέ» Ξυλούρη στον Οργανισμό «πύκνωσαν», δείχνοντας την επιρροή του. Οι ίδιες πηγές έκαναν λόγο για πιέσεις Μπαμπασίδη προς την Τυχεροπούλου για πληρωμές δεσμευμένων ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη, υποστηρίζοντας ότι «το κύκλωμα είχε πολιτική κάλυψη».

Η Νέα Αριστερά, τέλος, ανέφερε ότι η μάρτυρας μίλησε για αλλαγές εγκυκλίων που επέτρεψαν παράνομες πληρωμές, φωτογραφίζοντας τον βουλευτή της ΝΔ Θεοφάνη Παπά και τον Δημήτρη Μελά, ενώ αμφισβήτησε τις καταθέσεις Μπαμπασίδη και Σαλάτα. Σε ερώτηση του εισηγητή Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, η κ. Τυχεροπούλου φέρεται να απάντησε ότι «μετά τον Γεωργαντά ξεκίνησαν οι πιέσεις για τα δεσμευμένα ΑΦΜ», υπονοώντας πολιτική παρέμβαση.

Αίτημα, να διαβιβαστούν στην εισαγγελία, τα πρακτικά της κατάθεσης της Τυχεροπούλου, κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέα Νικολακόπουλο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας κατάθεση, η οποία ξεπέρασε τις 9 ώρες, η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε να διαβιβαστούν-βάσει των άρθρων 38 και 39 του κώδικα ποινικής δικονομίας- τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης, επειδή απειλείται η ζωή της.

«Η μάρτυρας διατύπωσε φόβους για τη ζωή της. Από την κατάθεση της και όλα όσα ανέφερε για απειλές που έχει δεχθεί για τη ζωή της προκύπτει ότι είναι στόχος εγκληματικής οργάνωσης, επειδή επιτέλεσε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της αλήθειας», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος , απάντησε όλες οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές και όλα θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές Aρχές.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News