ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι κατέθεσαν τα στελέχη της Cognitera στην Εξεταστική Επιτροπή

Η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε μια από τις πιο έντονες έως σήμερα, με αιχμές, πολιτικές αντιπαραθέσεις και διασταυρούμενες κατηγορίες.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Γιάννης Κουφουδάκης, μέλος του ΔΣ και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Cognitera ΑΕ, η οποία συμμετέχει στην ψηφιακή υποστήριξη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κατάθεσή του άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος πληρωμών, τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις προς τους παραγωγούς και τις πολιτικές διαστάσεις της υπόθεσης, που ήδη χαρακτηρίζεται από ορισμένους ως «σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην αρχή της κατάθεσης ο Γιάννης Κουφουδάκης υπογράμμισε ότι η δραστηριοποίηση της Cognitera στον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά συστήματα του κυβερνητικού νέφους και ότι η εταιρεία «δεν ανέπτυξε και παρέδωσε κανένα λογισμικό που να μην λειτουργεί στο υπολογιστικό νέφος». Τόνισε επίσης ότι η ψηφιακή μετάβαση του οργανισμού είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, επισημαίνοντας όμως πως από το 2022 μέχρι σήμερα «δεν έχει αλλάξει στρατηγική».

Ερωτηθείς από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, για την παλαιότερη συνεργασία του με την εταιρεία GAIA Επιχειρείν και τη συμμετοχή της ΠΑΣΕΓΕΣ σε αυτή, ο Κουφουδάκης δήλωσε ότι εργαζόταν στη συγκεκριμένη εταιρεία αποκλειστικά με βάση τις γνώσεις του στην πληροφορική και τη διοίκηση επιχειρήσεων και όχι λόγω γνώσης του πρωτογενούς τομέα.

Ο Λαζαρίδης, σχολιάζοντας το παρελθόν των συνεταιριστικών οργανώσεων, έκανε λόγο για «υπερχρέωση των ενώσεων» και για «σύστημα ΠΑΣΟΚ που δεν λογοδότησε ποτέ», υπενθυμίζοντας ότι το 2017 τα χρέη των αγροτικών συνεταιρισμών έφταναν τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφέρθηκε επίσης στη σύμβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Neuropublic, υποστηρίζοντας πως η πρώτη υπογραφή είχε γίνει το 2010, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

Σε νεότερη ερώτηση του ίδιου βουλευτή σχετικά με το αν είχε σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, ο Κουφουδάκης διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση, δηλώνοντας ότι «ούτε μέλος, ούτε στέλεχος, ούτε φίλος του ΠΑΣΟΚ» υπήρξε.

Απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μαρία Αποστολάκη, για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών, ο Κουφουδάκης τόνισε ότι η κοινοπραξία (Neuropublic και Cognitera) παραδίδει έγκαιρα τα προβλεπόμενα παραδοτέα και ότι το σύστημα «είναι άρτιο και μπορεί να λειτουργήσει οποιαδήποτε στιγμή».

Κατά τον ίδιο, το πρόβλημα δεν είναι τεχνικό αλλά πολιτικό: «Κατανοώ τους παραγωγούς, κατανοώ και τη διοίκηση που λέει “πρέπει να ελέγξω παραπάνω”. Δεν μπορώ να μπω στο γιατί. Αυτό είναι πολιτικό ζήτημα».

Στην ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, για το αν υπάρχει «σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ», ο Κουφουδάκης απάντησε ότι, βάσει του ορισμού περί «ανήθικης πράξης που προκαλεί την κοινωνία», θεωρεί πως «ναι, είναι σκάνδαλο» και ότι τον «προκαλεί ως Έλληνα πολίτη».

Η κατάθεση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τα κόμματα.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησαν τη ΝΔ ότι προσπάθησε «να συνδέσει τον μάρτυρα με το ΠΑΣΟΚ» και επεσήμαναν πως ο μάρτυρας αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε κομματική σχέση. Παράλληλα, σχολίασαν ειρωνικά ότι η πλειοψηφία «αναζητεί πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων», σημειώνοντας ότι ο μάρτυρας κλήθηκε να αποκαλύψει τι ψηφίζει στις εκλογές, κάτι που θεωρήθηκε παραβίαση της μυστικότητας της ψήφου.

Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι το ποσό των 7 ευρώ που πλήρωναν οι παραγωγοί αφορούσε αμοιβή της GAIA προς τα ΚΥΔ και πως οι παραγωγοί εγκατέλειψαν τη GAIA κυρίως λόγω ύψους τιμήματος.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά τους, ανέφεραν ότι ο Κουφουδάκης δήλωσε «υπερήφανος», την ώρα που εξαιτίας κακής διαχείρισης των πληρωμών του 2022 επιβλήθηκε στην Ελλάδα πρόστιμο 55 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Χαρακτήρισαν επίσης «προκλητική» την ερώτηση της ΝΔ σχετικά με το τι ψηφίζει ο μάρτυρας, κάνοντας λόγο για «γαλάζιο κύκλωμα» στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ένα κενό σύστημα που υπήρχε, το οποίο εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι με την ανοχή ή την αδιαφορία αρμοδίων, απέδωσε τις στρεβλώσεις στις αγροτικές πληρωμές, ο Ιωάννης Κάτρης, αντιπρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Cognitera (εταιρεία τεχνικός σύμβουλος) καταθέτοντας στην Εξεταστική.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι ο Οργανισμός είχε την πλήρη γνώση των στοιχείων, υπήρχε πλήρη ιχνηλασιμότητα και πρόσβαση στα στοιχεία για να κάνει διασταυρωτικούς ελέγχους για τον πληθυσμό των ζώων, αρκεί να θέλει και να έχει την πρωτοβουλία για την κίνηση.

«Και με σφεντόνα να πολεμούσανε, κάποιον θα πετυχαίνανε, κάποιον θα βρίσκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Κάτρης, διευκρινίζοντας ότι το φαινόμενο αυτό δεν ήταν οργανωμένο από κόμματα που κυβέρνησαν.

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ την οποία διερευνά η Εξεταστική Επιτροπή αφορά μόνο την τρέχουσα περίοδο ή έχει και διαχρονικές παθογένειες;», ρωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη «Το φαινόμενα αυτό δεν ήταν οργανωμένο από κόμματα που κυβέρνησαν, γιατί το σύστημα είχε διεισδύει παντού. Υπήρχε ένα κενό στο σύστημα, αυτό το κενό εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι με την ανοχή ή την αδιαφορία αρμοδίων», υποστήριξε.

Όπως είπε, αυτό το κενό είχε δύο μεθόδους, η μία αφορούσε την «βιομηχανία παραγωγής αρνάδων» και η άλλη τη «δήλωση δημοσίων βοσκοτόπων ως ιδιωτικά, με πλαστά εικονικά παραστατικά».

«Αυτός όμως που είχε την πλήρη γνώση του πληθυσμού των ζώων και μπορούσε να το αντιληφθεί με απλό διασταυρωτικό έλεγχο, ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

