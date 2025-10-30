Νέα έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ – κατασχέθηκαν αρχεία για τις επιδοτήσεις του 2025

Νέα έφοδος πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από κλιμάκια της Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση ολόκληρου του αρχείου αιτήσεων για τις επιδοτήσεις του 2025, καθώς η σχετική διαδικασία για το τρέχον έτος έχει ολοκληρωθεί.

Παρόμοιες επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και για προηγούμενα έτη, με τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας να προχωρούν τώρα σε εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων.

Οι αρμόδιες Αρχές αναζητούν ενδεχόμενες νέες επιβαρυντικές ενδείξεις παράνομων δραστηριοτήτων από ήδη κατηγορούμενους ή τυχόν νέα τεκμήρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόσθετους εμπλεκόμενους και νέες υποθέσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Ψηφιακά αρχεία, σκληροί δίσκοι και φυσικοί φάκελοι μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια και στην Οικονομική Αστυνομία για περαιτέρω ανάλυση.

Η νέα αυτή έρευνα έρχεται σε συνέχεια της εφόδου που είχε πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία είχε στόχο τον έλεγχο των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2014-2025.

Τότε, ύστερα από απαίτηση της OLAF, όλο το προσωπικό του Οργανισμού είχε τεθεί στη διάθεση του ευρωπαϊκού κλιμακίου, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ελληνικό οργανισμό.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης αυτής υπόθεσης, έχουν ήδη προφυλακιστεί 13 άτομα από τους 37 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών, ο 38χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος από τα Γιαννιτσά και ο 36χρονος από την Κρήτη, ο οποίος θεωρείται υπαρχηγός.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία – το λεγόμενο «ελληνικό FBI» -, έχει χαρτογραφήσει τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, το modus operandi, τους ρόλους και την ιεραρχία των φερόμενων ως μελών της, που από το 2018 φέρονται να αποκόμιζαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε παράνομες κοινοτικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος προχωρούσαν ακόμη και σε δηλώσεις ανύπαρκτων ή αποβιωσμένων ατόμων για να εισπράξουν παρανόμως επιδοτήσεις, ενώ εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου.

Για την υπόθεση, που αποτελεί τμήμα της μεγάλης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα: σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από νωρίς το πρωί, γύρω στις 10:00, τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, συνοδευόμενα από εξειδικευμένο προσωπικό της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρίσκονταν στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για περισσότερες από οκτώ ώρες προχωρούσαν στη λήψη και αντιγραφή ψηφιακών δεδομένων από το αρχείο του Οργανισμού, μεταφέροντάς τα στη συνέχεια σε δικούς τους σκληρούς δίσκους.

Η διαδικασία, αν και φαινομενικά απλή, αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρονοβόρα, λόγω του τεράστιου όγκου δεδομένων που έπρεπε να συλλεχθούν και να καταγραφούν με ακρίβεια.

