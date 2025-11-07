ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ καλεί στην Εξεταστική «Φραπέ», Σεμερτζίδου, «Χασάπη» και τρεις υπουργούς

Την επικαιροποίηση του καταλόγου των μαρτύρων, με την κλήση αγροτοσυνδικαλιστών και κυβερνητικών στελεχών, αποφάσισε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους ο «Φραπές», η Σεμερτζίδου με τη Ferrari και ο «Χασάπης».

Η διαδικασία της επικαιροποίησης της λίστας των μαρτύρων που θα καταθέσουν στην Εξεταστική ολοκληρώθηκε με 16 νέα πρόσωπα, καθώς η πλειοψηφία έκρινε πως δεν θα χρειαστεί να επεκταθεί περισσότερο σε μάρτυρες, πέραν των 16 που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία.

Μεταξύ αυτών είναι ο Γιώργος Ξυλούρης (Φραπές), ο Ανδρέας Στρατάκης (χασάπης), η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, καθώς επίσης και υπουργοί όπως ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός στον πρωθυπουργό και ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην υπουργός Επικρατείας.

Η Εξεταστική απέρριψε τα επιπλέον πρόσωπα που πρότειναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από πλευράς ΠΑΣΟΚ, η Μ. Αποστολάκη ζήτησε εκ νέου την κλήση της ορκωτής λογίστριας κ. Μαρκοπούλου, που υπέγραψε τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση συγκεκριμένων μαρτύρων. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση ζήτησαν την κλήση και του πρωθυπουργού.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, πάντως, τίθεται θέμα κλήσης και πρόσθετων μαρτύρων όπως ζήτημα κατ’ αντιπαράστασης εξέτασης πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης με τους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν καταμαρτυρήσει καθεστώς πολιτικών πιέσεων. Αίτημα που δεν αναμένεται να γίνει αποδεκτό ακόμη και σε μεταγενέστερη φάση των εργασιών της Επιτροπής.

Την ερχόμενη εβδομάδα έχει ήδη προγραμματιστεί η κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανού, των πρώην αντιπροέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ κκ Κέντρου και Αποστολάκη, καθώς και εκπροσώπων της εταιρείας πληροφορικής Cognitera AE.

Πηγές της ΝΔ ανέφεραν ότι το κόμμα «απέδειξε στην πράξη ότι όσα είπε για τους μάρτυρες, τα έκανε. Ολοι όσοι ζητήθηκαν να προσέλθουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα προσέλθουν, κάτι που προτείνει και από τον συμπληρωματικό κατάλογο των μαρτύρων που κατέθεσε στην Επιτροπή ο εισηγητής του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης.

»Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε -και σήμερα- απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια, τηρώντας κάθε δέσμευση που ανέλαβε από την πρώτη συνεδρίαση μέχρι σήμερα. Αντίθετα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε τη συσκότιση, απορρίπτοντας την κατάθεση μαρτύρων, όπως του κ. Κουφουδάκη. Η Εξεταστική προχωρά θεσμικά, με πλήρη διαλεύκανση όλων των ζητημάτων. Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί, ό,τι υποσχέθηκε η πλειοψηφία, το έκανε -και ό,τι ισχυρίστηκε η αντιπολίτευση, κατέρρευσε », τόνισαν οι ίδιες πηγές.

Στη σχετική πρόταση της ΝΔ που έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή περιλαμβάνονται τα εξής νέα πρόσωπα:

1. Γιώργος Ξυλούρης

2. Ανδρέας Στρατάκης

3. Καλλιόπη Σεμερτζίδου

4. Νίκος Μπουνάκης, διευθύνων σύμβουλος Proactive ΑΕ – αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ

5. Λάμπρος Αντωνόπουλος, παραγωγός – τέως πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου

6. Σταύρος Τζεδάκης, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα

7. Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

8. Δημήτρης Ντογκούλης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα

9. Ηλίας Καλφούντζος, ιδιοκτήτης ΚΥΔ

10. Ζωή Πολιτοπούλου, υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

11. Αντώνης Τασούλης, διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

12. ‘Ακης Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας

13. Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός στον πρωθυπουργό

14. Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην υπουργός Επικρατείας

15. Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως υφυπουργός στον πρωθυπουργό

16. Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής ΝΔ

Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων

1. Μπαμπασίδης Κυριάκος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 22/7/22-29/12/23, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Ιανουάριου 2024, με Τυχεροπούλου Παρασκευή, προϊσταμένη της Διεύθυνσης ‘Αμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς

2. Αυγενάκης Ελευθέριος, βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27 Ιουνίου 2023 – 14 Ιουνίου 2024, υφυπουργός Αθλητισμού 9 Ιουλίου 2019 – 26 Μαΐου 2023, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 27 Απριλίου 2016 – 8 Ιουλίου 2019) με Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ‘Αμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς,

3. Σημανδράκος Ευάγγελος, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ιούλιο του 2022, θέση που κατείχε μέχρι τον Δεκεμβριος 2023 με Αυγενάκη Ελευθέριο, Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27 Ιουνίου 2023 – 14 Ιουνίου 2024, Υφυπουργός Αθλητισμού 9 Ιουλίου 2019 – 26 Μαΐου 2023, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 27 Απριλίου 2016 – 8 Ιουλίου 2019)

4. Βάρρας Γρηγόρης, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, από 19/112019 έως 10/11/2020, σύμβουλος του Πρωθυπουργού με καθήκοντα για τον πρωτογενή τομέα και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος με Βορίδη Μαυρουδή (Μάκης), Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου 15 Μαρτίου 2025 – 27 Ιουνίου 2025, Υπουργός Επικρατείας 27 Ιουνίου 2023 – 15 Μαρτίου 2025, Υπουργός Εσωτερικών 5 Ιανουαρίου 2021 – 23 Απριλίου 2023, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 9 Ιουλίου 2019 – 5 Ιανουαρίου 2021)

5. Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – 23/05/2025 (αιτούμαστε εκ νέου την εξέταση του) με Μυλωνάκη Γεώργιο, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

6. Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – 23/05/2025 (αιτούμαστε εκ νέου την εξέταση του) με Αυγενάκη Ελευθέριο, Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27 Ιουνίου 2023 – 14 Ιουνίου 2024, Υφυπουργός Αθλητισμού 9 Ιουλίου 2019 – 26 Μαΐου 2023, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 27 Απριλίου 2016 – 8 Ιουλίου 2019)

7. Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – 23/05/2025 (αιτούμαστε εκ νέου την εξέταση του) με Γεωργαντά Γεώργιο, Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.2.2022 έως 26.5.2023)

