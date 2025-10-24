ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι 11 συλληφθέντες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους – κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους – αφέθηκαν και οι 11 συλληφθέντες που απολογήθηκαν, ενώ το Σάββατο 25/10 ακολουθούν ακόμη 12.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤnews, όλοι αρνούνται το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος τους, δείχνοντας προς την πλευρά των αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης ως τα πρόσωπα που τους ενέπλεξαν και έχουν την κύρια ευθύνη.

Το γεγονός ότι αφέθηκαν ελεύθεροι δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς πρόκειται για αυτούς που είχαν τη μικρότερη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, δεδομένου ότι είχαν εισπράξει μικροποσά από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν ήταν αγρότες αλλά έκαναν εντελώς διαφορετικά επαγγέλματα (μάγειρες, σερβιτόροι, dj, ηλεκτρολόγοι και οτιδήποτε χρησιμοποιούσε το κύκλωμα).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους 11 συλληφθέντες ήταν ανάμεσα στους «πελάτες» του 38χρονου φερόμενου ως εγκέφαλου της εγκληματικής οργάνωσης από τα Γιαννιτσά, ο οποίος τους είχε «αλιεύσει» και τους χρησιμοποιούσε κατά περίπτωση, προκειμένου να μπορεί να εξασφαλίζει αυτές τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Την Κυριακή 26/10 αναμένονται να απολογηθούν τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ο πατέρας του, η σύζυγός του, αλλά και ο 36χρονος υπάλληλος από το Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων από την Κρήτη.

