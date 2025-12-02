ΟΟΣΑ- Ελλάδα: Ανάπτυξη 2,2% το 2026 – «Καμπανάκι» για αυξήσεις μισθών

Στο 2,2% θα διαμορφωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2026, με διατήρηση υψηλών πλεονασμάτων και νέα μείωση του χρέους, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Στην έκθεσή του ο διεθνής οργανισμός τονίζει ότι η εγχώρια ανάπτυξη διατηρήθηκε σε σταθερή τροχιά κατά το τρέχον έτος, αγγίζοντας το 2,1%, ενώ για το 2026 προβλέπει ελαφρώς ταχύτερη επέκταση στο 2,2%. Για το 2027, ωστόσο, αναμένεται ηπιότερη μεγέθυνση στο 1,8%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη σταδιακή ολοκλήρωση των επενδυτικών δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παρά την επιβράδυνση στις επενδύσεις που αναμένεται σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η εγχώρια ζήτηση προβλέπεται να παραμείνει σε ανοδική πορεία. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η κατανάλωση των νοικοκυριών θα ενισχυθεί περαιτέρω, αποτέλεσμα της αύξησης της απασχόλησης και των μισθολογικών αποδοχών. Παράλληλα, οι εξαγωγές αναμένεται να επιστρέψουν σε υψηλότερο ρυθμό, καθώς η διεθνής ζήτηση σταδιακά ανακάμπτει. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω, αγγίζοντας το 2,1% έως το 2027.

Παρά τις θετικές προοπτικές, ο οργανισμός δεν παραλείπει να προειδοποιήσει για ενδεχόμενες παγίδες. Η υπερβολικά ταχεία αύξηση των μισθών σε σχέση με την παραγωγικότητα ενδέχεται να αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Επιπλέον, η μερική ή ατελής αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα μπορούσε να περιορίσει το θετικό αποτύπωμα των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Στον δημοσιονομικό τομέα, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα κινηθούν μεταξύ 2,3% και 2,9% του ΑΕΠ έως το 2027, επίπεδα που συμβάλλουν στη συνέχιση της αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους. Η έκθεση τονίζει ότι η συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας παραμένει αναγκαία, δεδομένων των αυξανόμενων δαπανών που σχετίζονται με τις δημογραφικές προκλήσεις και τις επενδυτικές ανάγκες της οικονομίας. Για τη διατήρηση υγιών ρυθμών ανάπτυξης, ο οργανισμός επισημαίνει την ανάγκη μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα περιορίσουν τα εμπόδια σε επαγγελματικές δραστηριότητες και θα αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

Η εικόνα του 2025

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η ανάπτυξη παρέμεινε υψηλή το 2025, με το ΑΕΠ να ενισχύεται κατά 1,7% το δεύτερο τρίμηνο χάρη στη διεύρυνση των επενδύσεων, της κατανάλωσης και των εξαγωγών. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,6% το πρώτο εξάμηνο, ενώ οι μισθοί κατέγραψαν σημαντική άνοδο 8,7% στο δεύτερο τρίμηνο. Ο πληθωρισμός, αφού άγγιξε το 3% το τρίτο τρίμηνο, αποκλιμακώθηκε στο 1,6% τον Οκτώβριο. Η ανεργία συνέχισε να υποχωρεί, φτάνοντας στο 8,2%, ενώ οι κενές θέσεις εργασίας διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.

Τα τραπεζικά δάνεια προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν, καθώς τα επιτόκια για νέες χρηματοδοτήσεις υποχώρησαν στο 4%. Η τουριστική κίνηση ενισχύθηκε σημαντικά, παρέχοντας σημαντική ώθηση στο ισοζύγιο υπηρεσιών. Στο εμπόριο, ο άμεσος αντίκτυπος των νέων δασμών θεωρείται περιορισμένος, αλλά αναμένεται επιρροή μέσω των βασικών ευρωπαϊκών εταίρων, όπως η Γερμανία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν χαμηλότερη ζήτηση. Ταυτόχρονα, το δεκαετές ελληνικό ομόλογο κατέγραψε υποχώρηση 5 μονάδων βάσης από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο, ενώ το περιθώριο απόδοσης έναντι του γερμανικού τίτλου μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπεται να αυξηθούν από 2,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 4% το 2026, προτού αρχίσει η σταδιακή τους υποχώρηση, γεγονός που αναμένεται να συγκρατήσει τον ρυθμό επενδυτικής μεγέθυνσης μετά το 2027.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι αποτελεί προτεραιότητα η συνέχιση της μείωσης του χρέους, καθώς οι μελλοντικές ανάγκες δαπανών είναι υψηλές. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το δημογραφικό, η περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η μείωση της έλλειψης δεξιοτήτων είναι βασικοί παράγοντες προς αυτή την κατεύθυνση.

