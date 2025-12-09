Ονδούρα: Η εισαγγελία ζητά να συλληφθεί ο πρώην πρόεδρος που έλαβε χάρη από τον Τραμπ

Η γενική εισαγγελία της Ονδούρας ζήτησε τη Δευτέρα μέσω Interpol να συλληφθεί ο πρώην πρόεδρος Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, στον οποίο απένειμε χάρη στα τέλη του Νοεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ερνάντες είχε εκδοθεί στις ΗΠΑ, όπου είχε δικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών και εξέτιε ποινή κάθειρξης 45 ετών.

«Ζητώ (…) από τις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας και την Interpol την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πρώην προέδρου Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, που κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και απάτη, τόνισε ο γενικός εισαγγελέας της Ονδούρας, Χοέλ Αντόνιο Σελάγια Αλβάρες, μέσω X.

Ο πρώην πρόεδρος της Δεξιάς (2014-2022) καταδικάστηκε το 2024 από την αμερικανική Δικαιοσύνη, μετά την έκδοσή του από την Τεγκουσιγκάλπα.

Ο 57χρονος Ερνάντες κρίθηκε ένοχος στη δίκη του με τις κατηγορίες πως παρείχε προστασία σε διακινητές ναρκωτικών και ότι επέτρεψε να μεταφερθούν στην αγορά των ΗΠΑ εκατοντάδες τόνοι κοκαΐνης.

Ο Ερνάντες βγήκε από τη φυλακή την 1η Δεκεμβρίου και προς το παρόν, απέκλεισε την επιστροφή του στην πατρίδα του.

Ακόμα δεν έχει βγει το αποτέλεσμα των εκλογών

Η απονομή χάριτος και η υποστήριξη που προσέφερε δημόσια ο Τραμπ στον δελφίνο του πρώην αρχηγού του κράτους, τον επιχειρηματία Νάσρι Ασφούρα, ενόψει των εκλογών της 30ής Νοεμβρίου, εξώθησαν το κόμμα LIBRE, στο οποίο ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος Σιομάρα Κάστρο, να ζητήσει την «ακύρωση» των εκλογών, επικαλούμενο την «ανάμιξη» της Ουάσινγκτον.

Το κόμμα κάλεσε σε «κινητοποιήσεις», «διαδηλώσεις» και «απεργίες», παροτρύνοντας αξιωματούχους της κυβέρνησης να μη συνεργαστούν στη μεταβίβαση της εξουσίας.

Το κόμμα που ανέδειξε την απερχόμενη κυβέρνηση, ανακοίνωσε ακόμη πως συγκαλεί «έκτακτη συνέλευση για την εθνική αξιοπρέπεια» τη 13η Δεκεμβρίου.

Η καταμέτρηση των ψήφων, που γίνεται πολύ αργά και έχει διακοπεί επανειλημμένα, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Ασφούρα και ο άλλος υποψήφιος της Δεξιάς, ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Σαλβαδόρ Νασράλα, δίνουν μάχη με ελάχιστες ψήφους διαφορά.

Ο Νασράλα κατήγγειλε τη Δευτέρα «κλοπή» των εκλογών, υπέρ του Ασφούρα.

«Αυτό είναι κλοπή», υποστήριξε ο Νασράλα μέσω X, κάνοντας λόγο για χειραγώγηση των συστημάτων πληροφορικής και για «διεφθαρμένους» που «εμποδίζουν» τη διαδικασία.

Η καταμέτρηση είχε ανασταλεί από την Παρασκευή και άρχισε ξανά τη Δευτέρα.

Τη Δευτέρα, η πρόεδρος του εθνικού εκλογικού συμβουλίου, Ανα Πάολα Χολ, ανακοίνωσε ότι «έπειτα από την ολοκλήρωση τεχνικών εργασιών (συνοδευόμενων από εξωτερικό έλεγχο), τα δεδομένα πλέον ενημερώνονται στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων».

Η καταμέτρηση προχωρά πολύ αργά -έχει φθάσει μόλις στο 90% των ψηφοδελτίων- εν μέσω κορύφωσης της ανυπομονησίας των υποψηφίων και των πολιτών και καταγγελιών για απάτη.

Η Χολ απέδωσε την καθυστέρηση σε τεχνικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε η κολομβιανή εταιρεία, που είχε αναλάβει την καταμέτρηση.

Το CNE έχει, δυνάμει της νομοθεσίας, προθεσμία ως την 30ή Δεκεμβρίου για να ανακηρύξει τον νικητή των εκλογών.

