Onassis Dance Days 2024: Το «MOS» στη Στέγη

Το «MOS» της Ιωάννας Παρασκευοπούλου έκανε πρεμιέρα στη Στέγη πριν δύο χρόνια και έκτοτε έχει κατακτήσει τις σκηνές της Ευρώπης, από το Barbican του Λονδίνου μέχρι το Teatros del Canal της Μαδρίτης και το Atelier de Paris στο Παρίσι, με διθυραμβικές κριτικές από το The Stage έως το Springback Magazine. Η Παρασκευοπούλου επιστρέφει από 23 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου στο Onassis Dance Days 2024 με το «MOS» που ενθουσιάζει το ευρωπαϊκό κοινό και τη διεθνή πρεμιέρα της νέας της δουλειάς, All of my love, μια επιστολή αγάπης, αναπόλησης και φόρου τιμής σε όλα εκείνα που (δεν) είναι πια μαζί μας.

Το «MOS» θα παρουσιαστεί το Σάββατο 2 Μαρτίου σε συνθήκες προσβασιμότητας: με υπέρτιτλους για κωφά και βαρήκοα άτομα και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική βλάβη. Την ίδια ημέρα, στις 17:15, θα πραγματοποιηθεί αισθητηριακά προσβάσιμη ξενάγηση για κωφά και βαρήκοα άτομα και για άτομα με οπτικές αναπηρίες. Αναπτύσσοντας προσβάσιμα εργαλεία, το «MOS» συστήνεται σε ένα νέο κοινό, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσει το ταξίδι του στο εξωτερικό έχοντας τις υπηρεσίες προσβασιμότητας προσαρμοσμένες για τα διεθνή κοινά με αναπηρία.

Mια συνεργασία της Στέγης με τον πολιτιστικό οργανισμό liminal, στο πλαίσιο του προγράμματος Europe Beyond Access με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ενα soundtrack δημιουργείται μπροστά στα μάτια μας. Το «MOS» είναι ένα ηχο-χορογραφικό έργο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, η ίδια η χορογράφος και ο συγχορευτής της, Γιώργος Κοτσιφάκης, συνδιαλέγονται με κινηματογραφικές εικόνες φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ τους και επιχειρούν να προσδώσουν τη δική τους καταγραφή στον χώρο. Καρύδες κομμένες στη μέση και χωρίς τη σάρκα τους. Σκάφες με νερό. Βεντούζες ξεβουλώματος μπάνιου. Κλακέτες. Αυτά είναι μερικά από τα αντικείμενα που επιστρατεύονται στο «MOS» για την παραγωγή ήχου από τους δύο περφόρμερ-ενορχηστρωτές του. Η Ιωάννα Παρασκευοπούλου χαρακτηρίζει τον ήχο ως το κύριο χορογραφικό εργαλείο της. Σκέφτεται, όπως λέει, κυρίως με ποιον τρόπο «θα ακουστεί» η χορογραφία.

Αφού επιλέχθηκε από τη διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα χορού Aerowaves ως μία από τους 20 πιο υποσχόμενους νέους δημιουργούς της χρονιάς, η Ιωάννα Παρασκευοπούλου έχει έντονη δραστηριότητα και παρουσία στο εξωτερικό. Αμέσως μετά τα φεστιβάλ ONE Dance Week (Βουλγαρία), Carlow Arts (Ιρλανδία), Atelier de Paris / CDCN / June Events (Γαλλία) και το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το «MOS» ταξίδεψε στις σκηνές του κόσμου: από την Ιταλία στη Νορβηγία, από την Αγγλία και το Dance Umbrella Festival στο λονδρέζικο Barbican έως την Ισπανία και το Otono Festival, μεταξύ πολλών άλλων, για να επιστρέψει στη Στέγη, εκεί από όπου όλα ξεκίνησαν.

Συντελεστές

Σύλληψη & Χορογραφία: Ιωάννα Παρασκευοπούλου

Ερμηνεία: Γιώργος Κοτσιφάκης, Ιωάννα Παρασκευοπούλου

Τεχνική υποστήριξη ήχου & Ηχητικός σχεδιασμός: Δάνης Χατζηβασιλάκης

Δραματουργία: Έλενα Νοβάκοβιτς

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών Περιοδείας: Ελίζα Αλεξανδροπούλου, Τζάνος Μάζης

Μηχανικός Βίντεο: Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος

Επιμέλεια Σκηνικού χώρου & Κοστουμιών: Ιωάννα Παρασκευοπούλου

Μοντάζ Βίντεο: Ιωάννα Παρασκευοπούλου

Ξύλινες κατασκευές: Μίλτος Αθανασίου

Σχεδιασμός αφίσας: Bois Futuri

Φωτογράφιση: Πηνελόπη Γερασίμου

Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννα Παρασκευοπούλου

Διεύθυνση Περιοδείας: Cultόpια & Ιωάννα Παρασκευοπούλου

Συντονισμός Περιοδείας: Χριστίνα Λιάτα (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση)

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Ελένη Τζάρου, στον Θάνο Δασκαλόπουλο και στον Αλέξανδρο Τομαρά

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, που έκανε πρεμιέρα στο πλαίσιο του Onassis New Choreographers Festival 9 – ONC 9 τον Μάρτιο του 2022.

Η διεθνής περιοδεία του MOS πραγματοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος «Εξωστρέφεια» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Λίγα λόγια για την Ιωάννα Παρασκευοπούλου

Η Ιωάννα Παρασκευοπούλου είναι χορεύτρια και χορογράφος με έδρα της την Αθήνα. Αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Σπουδάζει στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η καλλιτεχνική της πρακτική επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ οπτικοακουστικών μέσων και κίνησης. Έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με την Ίριδα Κάραγιαν, τον Χρήστο Παπαδόπουλο, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, την Alexandra Waierstall, τη Λενιώ Κακλέα, την Κατερίνα Ανδρέου, τη Σοφία Μαυραγάνη, την Τζένη Αργυρίου, την Πατρίσια Απέργη, τον Αντώνη Φωνιαδάκη, τον Brendan Fernandes, τον Χάρη Κούσιο, την ομάδα Κι όμΩς κινείται και τη Μαρία Κολιοπούλου. Έχει βραβευτεί από το Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών ARTWORKS του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (2019). Παρουσίασε το πρότζεκτ βίντεο και χορογραφίας «All She Likes Is Popping Bubble Wrap» στο πλαίσιο του Onassis New Choreographers Festival 8. Το συγκεκριμένο έργο έχει τιμηθεί με το βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Ηχου στο FIVideodanza και με το βραβείο Καλύτερου Έργου Βίντεο Τέχνης στο MIFVIF. Συνδημιούργησε το βίντεο πρότζεκτ «Battle of Fishes» στο πλαίσιο του προγράμματος Miniatures for Revolution – GNO. Το «Battle of Fishes» απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Διεύθυνσης Φωτογραφίας από το InShadow Lisbon Screendance Festival. Χορογράφησε το ντουέτο «MOS» στο πλαίσιο του Onassis New Choreographers Festival 9. Επίσης, παρουσίασε τη δεκάλεπτη περφόρμανς «Coconut Effect» στον διαγωνισμό Danse Élargie 2022, στον οποίο και τιμήθηκε με το Young Jury Award. Το «MOS» επιλέχθηκε από το ευρωπαϊκό δίκτυο Aerowaves Twenty23 και συνεχίζει την περιοδεία του σε διεθνή φεστιβάλ.

Europe Beyond Access Από το 2018 το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Europe Beyond Access, στο οποίο συμμετέχει η Στέγη, υποστηρίζει τους καλλιτέχνες με αναπηρία να σπάσουν τις γυάλινες οροφές των τομέων του σύγχρονου θεάτρου και χορού: διεθνοποιώντας τις καλλιτεχνικές τους καινοτομίες και τις σταδιοδρομίες τους· αναπτύσσοντας ένα δίκτυο ηγετικών οργανισμών με μια δέσμευση στο να παρουσιάζουν και να αναθέτουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο· χτίζοντας ευρωπαϊκά κοινά που να ενδιαφέρονται για πρωτοποριακό έργο υψηλής ποιότητας από τους καλλιτέχνες με αναπηρία της Ευρώπης· και αναπτύσσοντας εργαλεία και κατανόηση στην ευρύτερη αγορά των παραστατικών τεχνών. Το 2024 το πρόγραμμα μπαίνει στην επόμενη φάση του και πάλι με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά με ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών.

Στα επόμενα τέσσερα χρόνια θα ανατεθούν, θα παρουσιαστούν και θα περιοδεύσουν δεκάδες νέα έργα από ανάπηρους καλλιτέχνες ενώ θα συνεχιστεί η υποστήριξή τους σε όλα τα επίπεδα παραγωγής της καλλιτεχνικής δημιουργίας με ένα και μόνο στόχο: τη μείωση του ικανοτισμού στο ευρωπαϊκό πολιτιστικό τοπίο. Συνεργαζόμενοι φορείς: Skånes Dansteater (Σουηδία), Holland Dance Festival (Κάτω Χώρες), Onassis Stegi (Ελλάδα), Oriente Occidente (Ιταλία), Kampnagel – Internationales Zentrum für schönere Künste (Γερμανία), CODA Oslo International Dance Festival (Νορβηγία), Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (Πολωνία), Project Arts Centre (Ιρλανδία), Mercat de les Flors (Ισπανία), Culturgest – Fundação CGD (Πορτογαλία). Το British Council (ΗΒ) συμμετέχει ως συνεργαζόμενος εταίρος.

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107

Σάββατο 2 Μαρτίου 2024, 18:30

Μικρή Σκηνή

Διάρκεια: 43’ λεπτά

Εισιτήρια

Κανονικό: 12 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 10 €

Παρέα 10+ άτομα: 9 €

Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €*

Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €

Συνοδός ΑμεA: 7 €

*Η αγορά των εισιτηρίων Κατοίκων Γειτονιάς πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα εκδοτήρια της Στέγης, Τετάρτη έως Παρασκευή και ώρες 12.00-18.00. Πρόσβαση από την «Eίσοδο καλλιτεχνών» επί της οδού Γαλαξία

Στην παράσταση υπάρχει στροβοσκοπικός φωτισμός (strobe).

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News