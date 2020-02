Ομοφοβική επίθεση στον Μπούτιτζιτζ από τον Ρας Λίμπο, τη «φωνή» της αμερικανικής Δεξιάς

Ηταν αναμενόμενο. Ο τοξικός τρόπος που πολιτεύεται η παράταξη Τραμπ αυτά τα χρόνια ξέσπασε και στον Πιτ Μπούτιτζιτζ, τον δημοφιλή νεαρό δήμαρχο που διεκδικεί με αξιώσεις το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών και ίσως να είναι μια απειλή για τον ρεπουμπλικανό πρόεδρο στις εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου.

Ετσι, ο Ρας Λίμπο, διάσημος ραδιοφωνικός παραγωγός -η «φωνή» της αμερικανικής Δεξιάς- φρόντισε να ρίξει το πρώτο χτύπημα, χλευάζοντας τον 38χρονο υποψήφιο επειδή είναι γκέι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι Ρας Λίμπο και Ντόναλντ Τραμπ είναι σε κοινή γραμμή.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ τίμησε τον Λίμπο με το «Μετάλλιο της Ελευθερίας», την ύψιστη διάκριση για πολίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος τον ευχαρίστησε για τις «δεκαετίες αφοσίωσης στη χώρα μας» και η Πρώτη Κυρία, του φόρεσε το μετάλλιο.

Την Τετάρτη ο Λίμπο χλεύασε τον Μπούτιτζιτζ, «αυτό τον ομοφυλόφιλο που αγκαλιάζει τον σύζυγό του επί σκηνής».

Τα σχόλιά του προκάλεσαν την οργή των Δημοκρατικών.

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, βασικός αντίπαλος του Μπούτιτζιτζ στη διεκδκίκηση του χρίσματος καταδίκασε τις «σκανδαλώδεις» ομοφοβικές επιθέσεις που δέχθηκε ο δήμαρχος του Σάουθ Μπεντ της Ιντιάνα.

«Ως υποψήφιοι, έχουμε διαφωνίες, αλλά προσωπικές επιθέσεις όπως αυτές είναι απαράδεκτες» δήλωσε ο Σάντερς.

«Τα ομοφοβικά σχόλια του Ρας Λίμπο για τον Πιτ Μπούτιτζετζ είναι εξωφρενικά και προσβλητικά. Μαζί θα τερματίσουμε το διχασμό και το μίσος που σπέρνει ο Ντόναλντ Τραμπ», προσέθεσε.

«Αυτές οι ομοφοβικές επιθέσεις κατά του Πιτ Μπούτιτζιτζ είναι εξωφρενικές και προσβλητικές. Δεν θα το ανεχτούμε αυτό σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία στο Δημοκρατικό Κόμμα και μαζί θα πολεμήσουμε ενάντια στο μίσος και τη μισαλλοδοξία που προωθεί και ανταμείβει ο Τραμπ», πρόσθεσε από την πλευρά της η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, διεκδικητής και αυτή του προεδρικού χρίσματος των Δημοκρατικών.

These homophobic attacks against @PeteButtigieg are hateful and offensive. We will not tolerate this in the Democratic presidential race, and we will fight together against the hate and bigotry that Donald Trump promotes and rewards. https://t.co/8iao0tJC5f

— Elizabeth Warren (@ewarren) February 15, 2020