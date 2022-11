Ομάν: Drone χτύπησε τάνκερ που ανήκει σε ισραηλινό μεγιστάνα

Πλοίο που μετέφερε βενζίνη και ανήκει σε ισραηλινό μεγιστάνα, έγινε στόχος επίθεσης από drone-καμικάζι την Τρίτη στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή να προκληθεί διαρροή, ανακοίνωσε η ιδιοκτήτρια εταιρεία Eastern Pacific Shipping.

Το τάνκερ «Pacific Zirkon» «επλήγη από βλήμα περίπου 150 μίλια (241 χιλιόμετρα) από τις ακτές του Ομάν γύρω στις 15:30 στις 15 Νοεμβρίου», ανακοίνωσε η εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, την οποία ελέγχει ο ισραηλινός δισεκατομμυριούχος Ιντάν Οφέρ.

Κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν υπάρχει και διαρροή καυσίμου στη θάλασσα, πρόσθεσε, ενώ διευκρίνισε ότι to κύτος του πλοίο υπέστη «μικρές ζημιές».

Ο 5ος Στόλος των ΗΠΑ που σταθμεύει στο Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι «έχει ενημερωθεί για το περιστατικό».

#BREAKING: Oil tanker struck off the coast of Oman by a bomb carrying drine belongs is owned by a company of Israeli billionaire Idan Ofer. https://t.co/kSsu5cwteg pic.twitter.com/gPzhbcYF0O

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 16, 2022