Ολονύχτιο θρίλερ στο Eurogroup – Παζάρι για τα μέτρα για τον κορονοϊό

Κάτι από τα παλιά, με πολύωρες συνεδριάσεις, μεταμεσονύκτιες συσκέψεις και συνεχείς μεταθέσεις των τελικών ανακοινώσεων θυμίζει το Eurogroup, στο οποίο οι υπουργοί Οικονομικών συζητούν το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Το επίδικο είναι -φυσικά- η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία και αν θα υπάρξει κάποιου είδους αμοιβαιοποίηση του χρέους.

Χώρες από τον Νότο -αλλά όχι μόνο αυτές- ζητούν ένα είδος κορονοομολόγων, προοπτική στην οποία διαφωνούν χώρες όπως η Γερμανία και οι δορυφόροι της, όπως πάγια κάνουν σε κάθε είδους αμοιβαιοποίηση του χρέους.

Αν κρίνουμε από τα όσα ανέφερε ο Λουίς Ρέγκο, ο εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup Μάριο Σεντένο, το συμβούλιο των υπουργών βρίσκεται σε «καλό δρόμο» για να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά «δεν έχει φθάσει ακόμη» στην επίτευξή της.

«Η δουλειά για μια φιλόδοξη οικονομική πολιτική της ΕΕ σε αντίδραση στην COVID-19 είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Η συνέντευξη Τύπου μεταφέρθηκε στις 10:00 ώρα Βρυξελλών [11:00 ώρα Ελλάδας]. Καληνύχτα», ανέφερε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε ανάρτησή του στο Twitter.

Work towards an ambitious EU economic policy response to #COVID19 is well on track but not there yet. Press conference moved to 10am (brussels time) #Eurogroup. Good night https://t.co/AwrZWsNdN9

— LuisRego (@ljrego) April 7, 2020