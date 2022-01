Ολλανδία: Ο βασιλιάς δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά τη χρυσή άμαξα με τη ρατσιστική διακόσμηση

Ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ της Ολλανδίας ανακοίνωσε την Πέμπτη τι δεν θα χρησιμοποιεί στο εξής και μέχρι νεωτέρας τη χρυσή βασιλική άμαξα, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας συζήτησης γύρω από το αποικιοκρατικό παρελθόν της χώρας, καθώς στον διάκοσμό της περιλαμβάνονται εικόνες μαύρων σκλάβων, γονατισμένων ενώπιον των λευκών ιδιοκτητών τους.

Η πολυτελής ιππήλατη άμαξα, δεν έχει χρησιμοποιηθεί από το 2015. Αφού συντηρήθηκε πλήρως, μια διαδικασία που κράτησε πέντε χρόνια, είναι σήμερα το βασικό αξιοθέατο μιας έκθεσης στο Άμστερνταμ για την αποικιοκρατική ιστορία της Ολλανδίας.

Παρακάτω μερικές φωτογραφίες της άμαξας από ένα παλαιότερο αλλά οργισμένο tweet:

Tomorrow is a national holiday in The Netherlands where I am born & raised and in case you did not know how racist the country is THIS is the golden carriage the royal family rides in every year and it’s made by the gold they stole from Aruba you won’t see me celebrating that day pic.twitter.com/uVAiPzkMft

— Aylin (@ReineDuLeon) September 14, 2020