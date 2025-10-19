Ολλανδία: Αντιμεταναστευτικό κύμα λίγο πριν από τις εκλογές

Μέχρι πρότινος, το Ααλτεν, μια κωμόπολη 27.000 κατοίκων στη νοτιοανατολική Ολλανδία, ήταν γνωστή κυρίως επειδή εκεί κατοικούσε ο κιθαρίστας του περίφημου αυστραλιανού χαρντ ροκ συγκροτήματος AC/DC, Ανγκους Γιανγκ. Πριν από μία δεκαετία ο Γιανγκ και η ολλανδή σύζυγός του, Ελεν, έκτισαν εκεί μια μεγάλη, νεο-αναγεννησιακού ρυθμού βίλα, όπου και διαμένουν.

Φέτος, ωστόσο, τους κατοίκους του Ααλτεν απασχολεί ένα άλλο, πολύ πιο «καυτό» οικιστικό project, περίπου δύο χιλιόμετρα από την έπαυλη του κιθαρίστα. Πρόκειται για τις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου θα φιλοξενηθούν 300 αιτούντες άσυλο, στο χωράφι ενός αγρότη, στην άκρη της πόλης.

Οι δυσαρεστημένοι με αυτή την τροπή, σύμφωνα με ρεπορτάζ των βρετανικών Times, δεν είναι λίγοι. Η Ναταλί, 49 ετών, η οποία συμμετείχε στην οργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων διαμαρτυρίας κατά των σχεδίων εγκατάστασης μεταναστών και προσφύγων στην πόλη της, δήλωσε στο βρετανικό μέσο: «Καταλαβαίνω πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει κάπου να διαμείνουν, όμως 300 άτομα είναι υπερβολικά πολλά για να τα αντέξει ο ντόπιος πληθυσμός». Χαρακτηριστικά, το μπάνερ που αυτή και οι υπόλοιποι διαδηλωτές έχουν αναρτήσει, μπροστά από μια σημαία της Ολλανδίας, γράφει «Πρώτα οι δικοί μας άνθρωποι».

Οι διαμαρτυρίες είχαν ως αποτέλεσμα το δημοτικό συμβούλιο να αφήσει προσωρινά το έργο στην άκρη. Γενικότερα, πάντως, οι ολλανδικές Αρχές αντιμετωπίζουν αντιδράσεις στην εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2024, σύμφωνα με τον οποίο οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να διαμοιραστούν σε διάφορα σημεία της ολλανδικής επικράτειας. Συγκεκριμένα, σχεδιάζονται αντίστοιχα κέντρα ασύλου σε περισσότερες από 12 πόλεις, και ορισμένες από τις διαμαρτυρίες των τοπικών κοινωνιών δεν είναι «ειρηνικές».

Στη Χάγη, για παράδειγμα, η αστυνομία προχώρησε σε ρίψεις δακρυγόνων και νερού εναντίον 1.500 ανθρώπων που είχαν μπλοκάρει κεντρικό δρόμο, πετούσαν μπουκάλια και πέτρες, ενώ πυρπόλησαν και ένα αστυνομικό όχημα. Στις ταραχές συνελήφθησαν συνολικά 30 άτομα, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Επίσης, βιαιότητες σημειώθηκαν τον περασμένο μήνα στο Doetinchem, δυτικά του Ααλτεν, όταν έγινε γνωστό το σχέδιο για τη δημιουργία ενός κέντρου που θα στεγάσει 100 πρόσφυγες, σε δημόσιο χώρο που βρισκόταν σε αχρηστία. Περίπου 400 άτομα οπλισμένα με φωτοβολίδες συγκεντρώθηκαν στην πόλη και προκάλεσαν επεισόδια. Επτά από τους ταραξίες συνελήφθησαν και τρεις καταδικάστηκαν σε τρίμηνη φυλάκιση.

Ο Μαρκ Μπόουμανς, δήμαρχος της πόλης, δήλωσε: «Είναι πολύς ο κόσμος που διαφωνεί με τα κέντρα ασύλου, πρέπει όμως να συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με τον νόμο. Δεν είναι δυνατόν 330 άτομα να εκπροσωπούν τους πάντες, είναι σημαντικό να συμμετάσχουν οι τοπικές κοινότητες στο σύνολό τους – και όχι μόνο ένα μικρό ποσοστό».

Η ασφάλεια είναι ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τους ολλανδούς πολίτες. Ο Ρούντολφ, ένας ηλικιωμένος άνδρας που ζει πολύ κοντά στο σημείο όπου σχεδιάζεται να δημιουργηθεί το κέντρο στο Doetinchem, εξήγησε: «Δεν έλαβα μέρος στις διαμαρτυρίες, τις βρήκα γελοίες. Εκφράζουν όμως ένα γενικό αίσθημα. Ολοι στη γειτονιά ανησυχούμε για την ασφάλειά μας. Θα είναι πολλοί οι νεαροί άνδρες ανάμεσα στους μετανάστες».

Ο Βίλντερς και η ισλαμοφοβία

Ο 62χρονος Γκεερτ Βίλντερς, αρχηγός του ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας (PVV), ο οποίος φιλοδοξεί να επαναλάβει τη νίκη του στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για τις 29 Οκτωβρίου, σαφώς και επωφελείται από τέτοιου είδους αντιδράσεις, καθώς εξυπηρετούν την πάγια θέση του ίδιου και του κόμματός του κατά της μετανάστευσης – και ειδικότερα κατά του Ισλάμ.

Είχαν άλλωστε είχαν επιβραβευθεί στις προηγούμενες εκλογές, τον Νοέμβριο του 2023, με το PVV να κυριαρχεί σε ψήφους έναντι των τριών υπόλοιπων κομματικών σχηματισμών με τους οποίες συγκυβερνούσε μέχρι τον Ιουνίο. Τότε ο Βίλντρες αποχώρησε από την κυβέρνηση, οδηγώντας τη χώρα σε ακόμα μία εκλογική αναμέτρηση. Ο λόγος, μάλιστα, της αποχώρησής του ήταν η διαφωνία του με την «ήπια» (κατά τον ίδιο) προσέγγιση του Μεταναστευτικού από τους εταίρους του.

«Δεν έχουμε την πρόθεση να μετατρέψουμε την Ολλανδία σε ένα γιγάντιο κέντρο ασύλου. Μόνο ένας ανόητος θα σκεφτόταν να φέρει έναν τόσο μεγάλο αριθμό αιτούντων άσυλο δίπλα σε σπίτια, σε ένα σχολείο και σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό» είπε πρόσφατα ο Βίλντερς απευθυνόμενος σε πλήθος διαδηλωτών κατά της δημιουργίας ενός τέτοιου κέντρου στο Τσβόλε, μια άλλη πόλη, στη βορειοανατολική Ολλανδία.

Από την άλλη, η επιθυμία του να κυβερνήσει απερίσπαστος, ώστε να προωθήσει την ακραία αντιμεταναστευτική ατζέντα του, πιθανώς δεν θα ευοδωθεί: οι βασικοί πολιτικοί σύμμαχοί του λένε πως δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν μαζί του από τη στιγμή που έριξε την κυβέρνηση.

Αλλωστε τα ποσοστά του PVV άρχισαν να πέφτουν νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, όταν ο Βίλντρερς απέσυρε την προεκλογική καμπάνια του. Ο λόγος, πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται να είναι και αυτός στόχος ισλαμιστών, όπως ο δεξιός πρωθυπουργός του γειτονικού Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ναι μεν το Μεταναστευτικό βρίσκεται ψηλά στις ατζένες των ψηφοφόρων, όμως αρκετοί από τους υποστηρικτές του Βίλντερς έχουν αρχίσει να στρέφονται σε άλλες πολιτικές παρατάξεις. Οπως στο ΒΒΒ, που την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψε το σχέδιό του περί «ισλαμικού εξτρεμισμού», που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει απαγόρευση της μπούρκας και των ομαδικών προσευχών στους δρόμους.

Δεν είναι, δε, τυχαίο, ότι ο Βίλντερς αποφεύγει οποιοδήποτε πολιτικό debate, αρκούμενος σε δημαγωγικά κηρύγματα περί «τρομοκρατικών απειλών».

