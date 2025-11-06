Ολη η Κεντρική Ασία στον Λευκό Οίκο για… σπάνιες μπίζνες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε στην επίσημη ατζέντα του για την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου μία σημαντική συνάντηση που δείχνει ότι οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για την πολυεπίπεδη διείσδυσή τους στην Κεντρική Ασία, στις χώρες που υπήρξαν σοβιετικές Δημοκρατίες και θεωρητικώς παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένες με τη Ρωσία και με τα γεωπολιτικά συμφέροντά της.

Στον Λευκό Οίκο επρόκειτο να φιλοξενηθούν οι ηγέτες των Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν, στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου κορυφής γνωστής ως C5+1, η οποία αναφέρεται στις πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας και στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ το φόρουμ στοχεύει στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών με σκοπό την «προώθηση περιφερειακών λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις μέσω δίκαιων και αμοιβαίων οικονομικών συνεργασιών, αυξημένης ενεργειακής ασφάλειας και προώθησης της ειρήνης μέσω της ισχύος».

Τι σημαίνει ο διπλωματικός γρίφος; Η Corriere σε σύντομο σημείωμά της έκανε την αποκρυπτογράφηση: «Σπάνιες γαίες». Αυτά τα ορυκτά είναι κρίσιμα για τις ΗΠΑ, έγραψε. Ο αγώνας για την εξασφάλιση των σπανίων γαιών είναι έντονος και τα κράτη της περιοχής αυτής ενδέχεται να αποδειχθούν χρήσιμα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, τόσο όσον αφορά την εξόρυξη όσο και την επεξεργασία.

Αρκετές συμφωνίες έχουν ολοκληρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων παραγγελιών που οδήγησαν το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν να υπογράψουν συμφωνίες για την αγορά αεροπλάνων και τρένων από τις ΗΠΑ, συνολικής αξίας 12 δισ. δολαρίων. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει ήδη επιβεβαιώσει την επίσκεψή του στην Κεντρική Ασία το 2026, όμως η πραγματική κινητήρια δύναμη της αγοράς θα είναι ένα ταξίδι του ίδιου του Τραμπ. Κανένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την περιοχή και, αν αυτό συμβεί, θα ανησυχήσει και τη Μόσχα και το Πεκίνο.

