Ολα όσα έγιναν στη συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Στη συμβολή του προέδρου Τραμπ και στις πρωτοβουλίες του για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, κατά τη συνάντηση που είχε την Πέμπτη με την αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Από πλευράς της, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο, η κυρία Γκίλφοϊλ ανέφερε πως «είναι μια υπέροχη ευκαιρία και ευλογία να βρεθώ κοντά στην Εκκλησία της Ελλάδος και να γνωρίσω από κοντά το έργο της».

Αναγνωρίζοντας δε, όπως είπε, το σπουδαίο έργο που επιτελεί η Εκκλησία, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, δήλωσε πρόθυμη να συμμετέχει ενεργά και να συμβάλει με κάθε τρόπο όπου μπορεί να φανεί χρήσιμη.

«Ενας από τους λόγους που επέλεξα να υπηρετήσω στην Ελλάδα είναι το μοναδικό πνεύμα ανεξιθρησκίας, αλλά και ταυτόχρονα βαθιάς θρησκευτικής πίστης που χαρακτηρίζει τον λαό σας. Με συγκινεί βαθιά αυτή η πνευματική διάσταση και χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να τη γνωρίσω από κοντά», υπογράμμισε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στη χώρα μας.

Αποκάλυψε μάλιστα, ότι μόλις τής προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ να αναλάβει επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωεπείας στην Αθήνα, είχε επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο. Ιερώνυμο. «Σας ευχαριστώ για την ενθάρρυνση που μου δώσατε τότε και για τον πνευματικό σύνδεσμο που ένιωσα μαζί σας, έναν δεσμό που ανυπομονώ να ενισχύσουμε και να εμπλουτίσουμε στη διάρκεια της παρουσίας μου στην Ελλάδα», δήλωσε απευθυνόμενη στον κ. Ιερώνυμο.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Αρχιεπισκοπής, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Αρχιεπισκοπής, Χάρης Κονιδάρης, συνεργάτες της πρέσβειρας, καθώς και ο Χρήστος Μαραφάτσος, στενός συνεργάτης της ιδίας και του προέδρου των ΗΠΑ και επικεφαλής της Οργάνωσης «Greeks for Trump».

Μετά τη συνάντηση η κυρία Γκίλφοϊλ δήλωσε: «Είχαμε μια θαυμάσια συνάντηση με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Του διαβίβασα τους χαιρετισμούς του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τον διαβεβαίωσα για τη συμπαράσταση της χώρας μας και εμού προσωπικά στις δραστηριότητες και στο πλούσιο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Πέρα από τις προσωπικές ιστορίες που μοιραστήκαμε, τον διαβεβαίωσα ότι μπορεί να υπολογίζει στη διαρκή συμπαράσταση και συμμετοχή μου στο έργο που αναπτύσσει η Εκκλησία της Ελλάδος, στις διάφορες κοινότητες, στα φιλανθρωπικά ιδρύματα για τους πλέον ευάλωτους συνανθρώπους μας και θα είμαι πραγματικά ευτυχής να συμβάλω σε αυτές τις δραστηριότητες του Μακαριοτάτου και της Εκκλησίας».

Με τη σειρά του ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη της κυρίας Γκίλφοϊλ και της ζήτησε να μεταφέρει τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο Τραμπ και να τον παρακαλέσει να βοηθήσει, ώστε να τελειώσουν οι πόλεμοι και οι διχασμοί, ιδιαίτερα στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, που είναι ένα κέντρο της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού και βρίσκεται στην πρώτη θέση των ενδιαφερόντων του.

