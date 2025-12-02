Ποινή φυλακισης οκτώ μηνών, με αναστολή, επέβαλε το Β Αυτόφωρο Δικαστήριο της Αθήνας, στην ηθοποιό, Δήμητρα Ματσούκα, για το απόλυτο «καρέ» των τροχαίων παραβάσεων το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, χωρίς πινακίδες και δίπλωμα, και παραβίαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας.

Η Δήμητρα Ματσούκα, που δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της, κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε ενοχή της ηθοποιού για όλες τις κατηγορίες σε βάρος της.

Στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας τόνισε πως η ηθοποιός οδηγούσε υπό την επήρεια «ήπιας μέθης», έχοντας υπερβεί κατά 40 χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας.

Το δικαστήριο τής αναγνώρισε πάντως το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Ενώπιον του δικαστηρίου ο συνήγορος της Δήμητρας Ματσούκα, Αλέξης Στεφανάκης παρατήρησε ότι όλες οι παραβάσεις στις οποιες υπέπεσε η εντολέας του, είναι διοικητικές και έχουν ήδη πληρωθεί τα σχετικά πρόστμα, ενώ για τον ίδιο λόγο (της καταβολής του προστίμου) ζήτησε να μην της αποδοθεί το αδίκημα της οδήγησης χωρίς άδεια. «Της έχουν αφαιρεθεί πινακίδες και δίπλωμα. Δεν έχει βρεθεί να κάνει κόντρες ούτε έχει καταγραφεί να θέτει κάποιον σε κίνδυνο», υποστήριξε.

Ομοίως και στις δηλώσεις του έξω από το δικαστήριο, ο κ. Στεφανάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο, κινήθηκε στα κατώτατα όρια του νόμου. «Τα αδικήματα είναι τυπικά, είναι μια σωστή απόφαση», εκτίμησε. Το δικαστήριο «αξιολόγησε όλο το υλικό το οποίο εισφέραμε στη δικογραφία και έχουμε στη συγκεκριμένη υπόθεση πια την ποινή που προβλέπεται στα κατώτατα όρια του νόμου».

Οσο για την παράβαση της οδήγησης χωρίς πινακίδες, προσπάθησε να εξηγήσει ισχυριζόμενος: «Είναι τα παράδοξα του να ζεις στην Ελλάδα… Πάντα πρέπει να λαμβάνουμε τις προσωπικές μας ευθύνες και ταυτόχρονα το κράτος να βλέπει και αυτό τη δική του ευθύνη. Εάν σου πάρουν τις πινακίδες, αυτό το αυτοκίνητο κάπως πρέπει να γυρίσει στο σπίτι. Αυτό συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εχει πάρει το όχημα από το θέατρο και το έχει κατεβάσει στο σπίτι της».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News