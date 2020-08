Οκτάι: Αν τα 12 μίλια δεν είναι αιτία πολέμου, τότε τι είναι;

Δεν έχουν τέλος οι προκλητικές δηλώσεις των στελεχών της τουρκικής κυβέρνησης σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Πριν λίγο και σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, ανέφερε ότι «η Ελλάδα θέλει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Αν αυτό δεν είναι λόγος πολέμου, τότε τι είναι;», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Ο Οκτάι έστειλε μήνυμα και στην Ευρώπη, λέγοντας «να μην περιμένει ότι η Άγκυρα θα υποχωρήσει» και ότι «δεν θα εγκαταλείψουμε τα δικαιώματα μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

