Οξεία κριτική Μυτιληναίου στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης

Κριτική στην ενεργειακή πολιτική Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ενωσης άσκησε ο επικεφαλής της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σε συνέντευξή του στο BBC, εξηγώντας παράλληλα γιατί η εταιρεία επέλεξε την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι η Βρετανία προηγείται έναντι των ανταγωνιστικών χρηματοοικονομικών κέντρων ως τόπος εισαγωγής μετοχών, υπογραμμίζοντας ότι «η παλίρροια αλλάζει» ύστερα από μια ταραχώδη περίοδο μετά το Brexit, όταν το Χρηματιστήριο του Λονδίνου φαινόταν μη ελκυστικό.

Ανέφερε ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελεί εμπόδιο για τους πελάτες στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σημείωσε ότι οι πολιτικοί δεν υπήρξαν ειλικρινείς σχετικά με το πραγματικό κόστος της ενεργειακής μετάβασης.

«Η Metlen, η οποία απασχολεί σχεδόν 10.000 εργαζομένους σε 40 χώρες, μετέφερε την κύρια εισαγωγή της από την Αθήνα στο Λονδίνο τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Με συνολική αξία άνω των πέντε δισεκατομμυρίων λιρών, η Metlen εντάχθηκε στη λίστα FTSE 100 των πιο πολύτιμων εισηγμένων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου στον ταχύτερο χρόνο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η μετακίνηση αυτή ήρθε σε μια περίοδο που αρκετές μεγάλες βρετανικές εταιρείες εγκατέλειψαν το Χρηματιστήριο του Λονδίνου για να πουλήσουν τις μετοχές τους σε ξένες αγορές. Ο τεχνολογικός κολοσσός ARM Holdings είναι πλέον εισηγμένος στη Νέα Υόρκη, η Flutter (μητρική της Paddy Power) επενδύει στις ΗΠΑ, ενώ ο μεταλλευτικός γίγαντας BHP επέστρεψε στην Αυστραλία. Εξακολουθούν επίσης να κυκλοφορούν φήμες για το μέλλον εταιρειών-συμβόλων του Λονδίνου, όπως η Shell και η AstraZeneca, η πιο πολύτιμη εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου», σημειώνει στο δημοσίευμά του το βρετανικό δίκτυο.

Ο κ. Μυτιληναίος επεσήμανε στις δηλώσεις του ότι αν και τον προσέλκυαν οι υψηλότερες αποτιμήσεις των αμερικανικών αγορών, ένιωσε ότι το Λονδίνο ταίριαζε καλύτερα πολιτισμικά και επιχειρηματικά στην εταιρεία του. «Καταρχάς, οι περισσότεροι από τα στελέχη μας ξεκίνησαν στην Αγγλία. Ολοι νιώθουν σαν στο σπίτι τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων μας βρίσκεται εκεί και το υπόλοιπο στην Ευρώπη. Δεν έχουμε σχεδόν καμία σχέση με τις ΗΠΑ», όπως εξήγησε.

Επισήμανε επίσης ότι τα αμερικανικά χρηματιστήρια είναι «υπερκορεσμένα» και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι θα καταφέρναμε να τραβήξουμε το ίδιο ενδιαφέρον για την εταιρεία στις ΗΠΑ». Ο επικεφαλής της Metlen ανέφερε ότι το Χρηματιστήριο του Λονδίνου φαινόταν «παραμελημένο» τα χρόνια μετά το Brexit, αλλά οι άλλες ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές πρωτεύουσες δεν κατάφεραν να το ξεπεράσουν. «Η Φρανκφούρτη, το Παρίσι, το Μιλάνο ή το Άμστερνταμ δεν κατάφεραν να προσπεράσουν το Λονδίνο και, αφού άντεξε μια δύσκολη περίοδο, νομίζω πως βρίσκεται πλέον σε πορεία επανόδου στην κορυφή», εκτίμησε.

Πυρά για την ενεργειακή πολιτική

Ο κ. Μυτιληναίος ήταν λιγότερο κολακευτικός για την ενεργειακή πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την επιχείρησή του — «ένα κομμάτι μέταλλο είναι ουσιαστικά ενέργεια σε στερεά μορφή», είπε χαρακτηριστικά.

Ως πρόεδρος της Eurometaux, της ευρωπαϊκής ένωσης των μη σιδηρούχων μετάλλων, εξήγησε ότι το υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε σύγκριση με τις ΗΠΑ έχει πλήξει σοβαρά τα μέλη της. «Η κατάσταση με το ενεργειακό κόστος στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη δεν είναι βιώσιμη για τη βιομηχανία. Εχουμε εκατοντάδες μέλη. Ενα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας έχει κλείσει τα τελευταία τρία χρόνια — όλες εξαιτίας των τιμών ενέργειας. Δεν μπορούν απλώς να είναι ανταγωνιστικές. Είναι τόσο απλό».

Επισήμανε ότι, παρότι είναι «υπέρ της πράσινης μετάβασης», οι πολιτικοί δεν υπήρξαν ειλικρινείς για το κόστος των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται στις ενεργειακές υποδομές για να επιτευχθεί αυτή. «Οι περισσότερες εταιρείες ήταν πρόθυμες όταν οι πολιτικοί ρωτούσαν “θέλετε να προχωρήσουμε με πλήρη ταχύτητα στην Πράσινη Επανάσταση;”. Αλλά το ερώτημα θα έπρεπε να είναι: είστε διατεθειμένοι να αποδεχθείτε το γεγονός ότι το 30% του μισθού σας για τα επόμενα 30 χρόνια θα πρέπει να διατεθεί στην πράσινη μετάβαση; Τότε ίσως η απάντηση να ήταν πολύ διαφορετική».

Ο κ. Μυτιληναίος πρόσθεσε ότι η εμπειρία της αύξησης των λογαριασμών λόγω επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη καθιστά πιο ελκυστικά πολιτικά τα μηνύματα που προέρχονται από τις ΗΠΑ. Αναφέρθηκε στην ομιλία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα Ηνωμένα Εθνη, στην οποία ο Τραμπ αρνήθηκε την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής, αποκαλώντας την «τη μεγαλύτερη απάτη που διαπράχθηκε ποτέ στον κόσμο» και απορρίπτοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», είπε ο κ. Μυτιληναίος. «Ετσι, μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε —όπως ήδη βλέπουμε στην Ευρώπη— δεξιά κόμματα να μπλοκάρουν ολοένα και περισσότερα μέτρα υπέρ της ενεργειακής μετάβασης». Η απάντηση, υποστήριξε, είναι να διεξαχθεί ένας πιο ειλικρινής διάλογος.

«Πρέπει να μετρήσουμε τις ανάγκες των κοινωνιών και τα μέσα για να πετύχουμε τον στόχο μας — τι έχουμε και πώς θα φτάσουμε εκεί», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι μια πραγματική, μεγάλης κλίμακας συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση δεν έχει ποτέ πραγματοποιηθεί. «Ας καθίσουμε να δούμε: πόσα χρήματα έχουμε, πόσα μπορούμε να διαθέσουμε για τις υποδομές; Και ας το εξηγήσουμε στους πολίτες — αν δεν το κάνουμε, δεν θα τους έχουμε μαζί μας και η αντίσταση θα αυξάνεται όλο και περισσότερο».

Τέλος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ε.Ε. μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τους δασμούς χάλυβα. Για την προστασία των ευρωπαίων παραγωγών, η Ενωση προτείνει δασμό 50% από τον Ιούνιο του 2026 σε όλες τις εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο —συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κ. Μυτιληναίος είπε ότι η συνεργασία σε τομείς όπως η άμυνα έχει βελτιώσει το κλίμα. «Η αίσθησή μου από τις Βρυξέλλες είναι ότι το κλίμα απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ πιο φιλικό από ό,τι πριν από τρία, τέσσερα ή πέντε χρόνια. Αλλωστε το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ πρόθυμο να στηρίξει την Ευρώπη σε θέματα άμυνας . Πιστεύω ότι το κλίμα είναι πλέον πολύ θερμότερο για να επιτευχθεί μια συμφωνία σε αυτά τα ζητήματα».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News