Οικονόμου σε Τσίπρα: «Από το σοβαρό στο γελοίο, η απόσταση είναι μικρή»

Διαστάσεις κομματικής αντιπαράθεσης πήραν, όπως ίσως αναμενόταν, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για επαναλειτουργία των σχολείων στις 10 Ιανουαρίου, εν μέσω γενικότερης ανησυχίας για τη διασπορά της Covid-19 λόγω του υπερμεταδοτικού στελέχους Ομικρον, αλλά και καθώς η αντιπολίτευση δεν διστάζει να αναζητήσει πολιτικά οφέλη σε ένα ευαίσθητο και τραυματισμένο θέμα όπως είναι η διά ζώσης εκπαίδευση των παιδιών.

Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε στο σημείο να προκαλέσει την κυβέρνηση με αστεϊσμούς στα social media. Προσπαθώντας να βρει παραλληλισμούς με το κινηματογραφικό σουξέ του Netflix «Don’t look up», καταγγέλλοντας ότι με 50.000 κρούσματα ανοίγουν τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν. «Και ο Θεός βοηθός…» προσέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας παράλληλα, για μία ακόμη φορά, μια άτσαλη χρήση της αγγλικής γλώσσας, καθώς έγραψε «don’ t look the cases» αντί του σωστού «don’t look at the cases».

Το πρώτο tweet του κ. Τσίπρα ήταν αυτό:

Έπειτα αντικαταστάθηκε από το σωστό:

Στην περίπτωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το #dontlookup θα μπορούσε κάλλιστα να παραφραστεί σε «don’t look at the cases»…

Με 50.000 κρούσματα ανοίγουν τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν.

Και ο Θεός βοηθός… pic.twitter.com/gXNLkV1Ire — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) January 4, 2022

Στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος τον κατηγόρησε για γελοιότητα.

«Από το σοβαρό στο γελοίο, η απόσταση είναι μικρή – από το γελοίο όμως στο σοβαρό, η απόσταση είναι τεράστια. Είναι αποκαλυπτικό της πολιτικής ελαφρότητας του κ. Τσίπρα το ότι επιλέγει να κάνει χιούμορ, κακό μάλιστα, με την εκπαίδευση των παιδιών μας εν μέσω πανδημίας. Τελικά, ο πραγματικός χαρακτήρας ενός πολιτικού όντως φαίνεται από το τι θεωρεί αστείο», ανέφερε ο κ. Οικονόμου για να προσθέσει σε δηκτικό τόνο για τα αγγλικά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ: «Όταν αποφασίζει ο κ. Τσίπρας να γράψει κάτι στα αγγλικά ας βάζει τουλάχιστον κάποιον να τα ελέγχει».

