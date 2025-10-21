Πιερρακάκης: Τους επόμενους 8 μήνες οι πολίτες θα δουν στις τσέπες τους συνολικά €2,5 δισ.

Τα πρώτα απτά αποτελέσματα της οικονομικής πορείας της χώρας αρχίζουν να βλέπουν οι πολίτες, καθώς όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερράκης, σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης, μέσα σε οκτώ μήνες θα δουν στις τσέπες τους συνολικά €2,5 δισ.

«Ξεκινάμε για τους ενστόλους από τον Οκτώβριο τις αυξήσεις, θα τις δώσουμε έστω και αναδρομικά, ενώ στις 30 Νοεμβρίου ξεκινάει και η επιστροφή ενός ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών. Συνολικά το επόμενο 8μηνο 2,5 δισ. θα δοθούν στον κόσμο, ζεστό χρήμα. Έχουμε 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους. Αυτά είναι προ ΔΕΘ, αλλά δεν έχουν συντελεστεί ακόμα – τώρα θα γίνουν», θέλησε να σημειώσει ο κ. Πιερρακάκης και συνέχισε λέγοντας:

«Από την 1η Ιανουαρίου έχουμε τις φοροαπαλλαγές τις οποίες οι μισθωτοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα τις δουν υπό τη μορφή αυξήσεων κάθε μέρα στον λογαριασμό τους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μοιραία θα τις δουν το 2027, γιατί έτσι λειτουργούν οι φορολογικές δηλώσεις και η φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα.

»Αυτές οι αυξήσεις θα είναι σημαντικές για αν πάρει ανάσα το νοικοκυριό που πιέζεται – ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο “επαρκής”. Στόχος είναι πάντα να βελτιώνουμε τη συνθήκη μας, να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε νοικοκυριό. Έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στη Μεταπολίτευση με αυτό που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ».

Στόχος της κυβέρνησης -επανέλαβε ο Κυριάκος Πιερρακάκης- είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό, με το μέρισμα να επιστρέφει στην κοινωνία μέσα από περισσότερες επενδύσεις, εξαγωγές και ενεργοποίηση της οικονομίας, και όχι μέσω πρόσκαιρων παροχών.

«Η στήριξη της κοινωνίας θα γίνει με όρους μεταρρυθμιστικούς. Δεν θα περάσουμε το λογαριασμό στην επόμενη γενιά, ούτε θα ρισκάρουμε τη σταθερότητα της χώρας», τόνισε.

Οσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, ο υπουργος ενημέρωσε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή τους ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του ύψους του χρέους ανά οργανισμό. «Εχουμε δημιουργήσει ένα τεχνικό επιτελείο και μαζεύουμε τα στοιχεία για τα τιμολόγια οργανισμό-οργανισμό, και τους επόμενους μήνες θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των φορέων που καθυστερούν τις πληρωμές και θα εξηγείται κάθε καθυστέρηση».

Αναφερόμενος εξάλλου στις πρόσφατες περιπτώσεις αμφισβήτησης ιδιωτικής περιουσίας από το κράτος σε συγκεκριμένα ακριτικά νησιά, όπως οι Αρκιοί, η Ψέριμος και το Αγαθονήσι, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι το ζήτημα αυτό «λύθηκε ήδη σήμερα το πρωί με εγκύκλιο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια», δεσμευόμενος ότι «το επόμενο διάστημα ο νέος Κώδικας Δημόσιας Περιουσίας θα θεραπεύσει το πρόβλημα συνολικά, σε πολλές περιοχές της χώρας».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του υπουργού στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης:

Τροπολόγια για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να συζητήσουμε ό,τι μας απασχολεί στην επικαιρότητα και κυρίως το θέμα της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Σοβαρό θέμα, έτσι όπως εξελίχθηκε και η συζήτηση και η σύγκρουση όλοι εναντίων όλων, θα μπορούσε να πει κανείς. Τι αλλάζει με αυτήν την τροπολογία; Ποια είναι η ανάγκη να γίνει αυτή η τροπολογία; Λένε μερικοί είναι στην περιοχή του αυτονόητου, τι συζητάμε δηλαδή.

ΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και εάν πιστεύετε ότι πρέπει

ΔΟ: Και εάν πρέπει.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Θα ξεκινήσω λέγοντας κι εγώ το αυτονόητο. Από τη μία, απόλυτος σεβασμός στους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη. Έχουν βιώσει την απόλυτη τραγωδία, τον απόλυτο πόνο και οφείλουν να βρουν τη δικαίωση. Αναζητούν τη δικαίωση και οφείλουν να τη βρουν.

Ταυτόχρονα, ο ρόλος της πολιτείας ποιος είναι; Είναι να διαφυλάσσει όλα εκείνα τα σημεία εθνικού ενδιαφέροντος. Και ειδικά στον Άγνωστο Στρατιώτη να πω ότι τιμούμε τους νεκρούς μας. Τιμούμε εκείνους οι οποίοι έπεσαν στο εθνικό καθήκον. Μπορούμε να συγκεράσουμε και τα δύο. Και αυτό οφείλει να κάνει κάθε ευνομούμενη πολιτεία. Αυτό τα οποία ακούω από την αντιπολίτευση για εμένα είναι αστειότητες. Να το πω ευθέως. Πάντα υπάρχει μια υπερβολή και εύκολη χρήση όρων όπως χούντα, όπως όλα αυτά τα πράγματα. Ε, τώρα αυτά είναι αστεία για οποιαδήποτε δυτική χώρα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Οφείλουμε λοιπόν να συγκεράσουμε τα πάντα. Η χώρα είναι το κοινό μας σπίτι. Και τα μνημεία εθνικού ενδιαφέροντος είναι το κοινό μας σπίτι. Ανήκουν σε όλους, στην ιστορία της κάθε οικογένειας. Και εγώ θα σας πω ότι έχω μιλήσει, και ο ίδιος στο παρελθόν, όπως ξέρετε, για ένα κράτος το οποίο δίνει το χέρι και δεν σηκώνει το δάχτυλο. Έχουμε δει κρατική αναλγησία στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε άλλα, η ιστορία με τη Μάνδρα, το Μάτι, όλες αυτές τις διαδικασίες που το Δημόσιο πήγαινε τους ανθρώπους στα δικαστήρια, με εφέσεις κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που προσπαθούμε να λύσουμε. Άλλο πράγμα, λοιπόν, αυτό.

ΔΟ: Τώρα παραιτείται από αυτά το Δημόσιο.

ΚΠ: Παραιτείται από αυτά το Δημόσιο, ακριβώς, γι’ αυτό το λέω. Προφανώς και πρέπει διαρκώς να φτιάχνουμε ένα καλύτερο κράτος. Άλλης τάξεως θέμα, λοιπόν, να βελτιώνουμε το κοινό μας σπίτι που είναι το κράτος, η πολιτεία και άλλης τάξεως θέμα να τηρούμε τα αυτονόητα. Λοιπόν, αυτά είναι αυτονόητα πράγματα.

ΔΟ: Είστε σίγουρος ότι μπορεί να σταματήσει κύριε Υπουργέ; Είδαμε χθες, κάποιοι να τραγουδάνε εκεί στο μνημείο «δεν θα περάσει ο φασισμός». Έχουμε φασισμό στην Ελλάδα, έχουμε χούντα, έχουμε στρατοκρατία, θα κατέβουν τα τανκς; Λένε και αυτά. Λέγονται και αυτά στην Ελλάδα.

ΚΠ: Όπως τα χαρακτήρισα και ο ίδιος, νομίζω πάρα πολύ καλά ότι γνωρίζουμε όλες και όλοι ποιο είναι το καθεστώς της χώρας, είναι Δημοκρατία και είναι και μια ώριμη Δημοκρατία.

ΑΠ: Οι συμβολισμοί όμως εδώ, έχουν έναν ρόλο όπως και το timing; Γιατί πέρα από αυτά που είπε ο Δημήτρης, ακούγεται και κάτι άλλο. Ότι όλο αυτό αφορά την εσωτερική διαχείριση των ισορροπιών στην κυβέρνηση. Πώς θα εκτεθεί ο Δένδιας, πώς ο Μητσοτάκης θα απευθυνθεί σε ένα ακροατήριο το οποίο μπορεί να νιώθει εγκαταλειμμένο.

ΚΠ: Επειδή είμαι στο κέντρο Λήψης Αποφάσεων και ως Υπουργός Οικονομικών σας διαβεβαιώ ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το λεξιλόγιο ούτε με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Νομίζω ότι πιο πολύ στέκει ο όρος που χρησιμοποιήσατε στην αρχή της ερώτησης που μου κάνατε. Αυτονόητο. Αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα και οφείλουν να είναι και αυτονόητα σε μια δυτική δημοκρατία. Θα μου πείτε, μπορεί το κράτος να νιώθει; Το κράτος είναι θεσμός. Θα σας πω ότι οι θεσμοί του κράτους οφείλουν να γράφονται και να αντανακλούν αυτό το οποίο αισθάνεται ο κάθε πολίτης. Πρέπει να έχουν ενσυναίσθηση οι θεσμοί, όσο δυνατόν περισσότερο. Για αυτό και έκανα λόγο σε πράγματα όπως η ιστορία τότε με το Μάτι, τη Μάνδρα και τα Τέμπη να υπάρχει η αίσθηση ενός κράτους που δίνει το χέρι. Άλλης τάξεως θέμα λοιπόν αυτό

ΔΟ: Αυτό που βλέπουμε εδώ, κύριε Υπουργέ, πρέπει να φύγει από την εικόνα μας. Αυτό που βλέπουμε τώρα στην εικόνα μας εδώ. Πρέπει να σβηστεί, πρέπει να φύγουν όλα αυτά;

ΚΠ: Εγώ θα σας πω ευθέως ότι τώρα υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που θα έρθει με την τροπολογία αυτή. Τα αρμόδια Υπουργεία θα δουν επιχειρησιακά ποιο είναι το θέμα. Ο τρόπος για να τιμούμε και να σεβόμαστε τους νεκρούς μας είναι συγκεκριμένος. Έχουμε μνημεία και χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος. Ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι ένας τέτοιος χώρος. Έχω βρεθεί εκεί και ως Υπουργός Παιδείας σε παρελάσεις. Δεν πιστεύω ότι οποιοσδήποτε από εμάς είναι τόσο κυνικός ώστε να μη συγκινείται όταν πηγαίνει εκεί ή να μη θυμάται και ιστορίες από την οικογένειά του. Όλα αυτά οφείλουμε να τα τιμούμε και σας λέω ότι μπορούμε να τα τιμήσουμε ταυτόχρονα. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε.

Νέος κώδικας διαχείρισης δημόσιας περιουσίας

ΔΟ: Πάμε να φύγουμε από αυτά κύριε Υπουργέ, να λύσουμε κάτι που μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση, το διάβαζα χθες, το θέμα των Αρκιών, πριν πάμε στα μεγάλα θέματα, έχουμε πολλά να συζητήσουμε σοβαρά, διάβασα ότι το ελληνικό κράτος αμφισβητεί, στην πραγματικότητα, περιουσίες με βάση το οθωμανικό δίκαιο. Χρησιμοποιούμε εμείς το οθωμανικό δίκαιο να αμφισβητήσουμε περιουσίες των ανθρώπων εκεί; Τι έχει συμβεί;

ΚΠ: Να πω, καταρχήν, ότι το θέμα αυτό λύθηκε σήμερα το πρωί, ανάμεσα σε άλλα.

ΑΠ: Τελείωσε;

ΚΠ: Ναι, είχε ήδη λυθεί. Υπήρχε μια παράταση μέχρι τον Ιανουάριο του 1926, όπου μέχρι τότε είχε παγώσει, αλλά ζήτησα από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας και εκδόθηκε μια εγκύκλιος, έχει ήδη αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μπορεί να την αναζητήσουν οι κάτοικοι των μικρών ακριτικών μας νησιών. Δεν είναι μόνο οι Αρκιοί, είναι το Αγαθονήσι, είναι η Ψέριμος, είναι πέντε νησιά συνολικά. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά τα συγκεκριμένα νησιά και αφορούσε π.χ. ανθρώπους οι οποίοι, στην περίπτωση των Αρκιών, ζουν στην Πάτμο και υπήρχε ένα θέμα με την περιουσία τους. Λύθηκε. Αυτό κρατήσετε ως τίτλο.

Αλλά από εκεί και πέρα οφείλει να λυθεί, θα σας πω συνολικά για τη χώρα αυτό. Θα φέρουμε ένα νέο Κώδικα Διαχείρισης για τη Δημόσια Περιουσία το επόμενο διάστημα, όπου αυτό θα το θεραπεύει συνολικότερα. Ξέρετε, τώρα σε πολλά πράγματα…

ΔΟ: Άρα, να μην υπάρχει ανησυχία.

ΚΠ: Να μην υπάρχει καμία ανησυχία. Μπορούν να αναζητήσουν την εγκύκλιο η οποία έχει αναρτηθεί ήδη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΑΠ: Υπήρχε θέμα αλλά λύθηκε, λέτε.

ΚΠ: Στο συγκεκριμένο υπάρχει μια ρύθμιση του 1996, μια νέα ρύθμιση του 2022 και η έλλειψη μιας ερμηνείας η οποία εκκρεμεί για να μπορέσει να γίνει

ΔΟ: Να γίνει θέμα.

ΚΠ: Έχουμε πάρα πολλά τέτοια, γενικά, στο κράτος. Βγήκε αυτή η αυτονόητη εγκύκλιος. Λύθηκε το θέμα αυτό. Σας λέω ότι πρέπει να λυθεί και πιο συστηματικά και όχι μόνο για αυτά τα πέντε μικρά ακριτικά νησιά μας.

Το success story της Ελλάδας

ΑΠ: Πάμε στην εικόνα της κυβέρνησης γιατί η οικονομία εδώ παίζει έναν καθοριστικό ρόλο. Είδαμε χθες την Δημοσκόπηση της MARC. Να την δούμε αυτή την εικόνα, οι θετικές κρίσεις είναι στο 35,8%. Είναι καλή η εικόνα αυτή; Θα σας πω ότι υπάρχουν πολλές εικόνες. Γιατί μέσα σε αυτή την εικόνα υπάρχει και η ακρίβεια, υπάρχει κατά της ακρίβειας η οικονομία, η οικονομική επιφάνεια των νοικοκυριών. Θα τα δούμε όλα αυτά να δούμε.

ΚΠ: Εγώ θα σας πω ότι είμαστε στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης. Και θα σας πω, ταυτοχρόνως, ότι αν δούμε ποια είναι η σύγκριση, γιατί η πολιτική είναι πάντοτε μια συγκριτική διαδικασία στη Δημοκρατία, της κυβέρνησης σε σχέση με οποιοδήποτε αντιπολιτευτικό κόμμα, είμαστε σε διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα.

Αν ερχόταν κανείς, το σκέφτομαι πολλές φορές αυτό, και σου έλεγε «το 2019» πριν κερδίζαμε τις εκλογές του 2019 «τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησής σας θα είστε 12, 13, 15 μονάδες μπροστά από την αξιωματική αντιπολίτευση», θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα σενάριο δύσκολο να συμβεί στην πραγματικότητα κι όμως συμβαίνει.

Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι έχουμε προκλήσεις. Και οι προκλήσεις αυτές είναι πολλές. Ήμουν, όπως είπατε στην αρχή, στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν ακούσετε τι λέγεται για την Ελλάδα και πόσο καλά λόγια εισπράττουμε αυτό αντανακλά τον τεράστιο κόπο του ελληνικού λαού σε όσα προηγήθηκαν.

ΔΟ: Στην μεγάλη εικόνα.

ΚΠ: Στην μεγάλη εικόνα.

ΑΠ: Τι λέγεται δηλαδή; Ότι πηγαίνουμε καλά;

ΚΠ: Ο χαρακτηρισμός είναι «success story». Εγώ, λοιπόν, θα σας πω ότι από τη μία βλέπουν, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι η Ελλάδα πέρασε τρία μνημόνια, έχασε 25 μονάδες στο ΑΕΠ, «μάτωσε» ο ελληνικός λαός. Από την άλλη βλέπουν ότι εμείς βγήκαμε από αυτό. Τρέχουμε τώρα με ανάπτυξη πολύ μεγαλύτερη απ’ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και έχουμε ισορροπήσει δημοσιονομικά, το χρέος μας πέφτει, μεγάλη εικόνα.

Προσθέτω, ταυτόχρονα, για όσους μας βλέπουν, υπάρχουν πολίτες που δυσκολεύονται πολύ. Υπάρχουν στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν που δεν έχουν ακόμη κερδηθεί.

ΔΟ: Άρα, αυτό πώς θα το συγκεράσουμε, πώς θα βγει;

ΚΠ: Αυτή είναι η δουλειά μας. Γιατί από τη μία, τι λες; Χτίζω πάνω στις κατακτήσεις μου, δεν τις αναιρώ, δεν τις σβήνω. Αν τις σβήσω, καταστραφήκαμε.

ΑΠ: Αυτό δεν αλλάζει αν δεν έχουν χρήματα στην τσέπη, κύριε Υπουργέ.

ΚΠ: Μα έρχονται. Αυτό είναι η ανάπτυξη.

ΑΠ: Αυτό που περιγράφουμε ως συγκερασμό και περιγράφετε ως αποστολή σας, δεν αλλάζει αν δεν έρθουνε ουσιαστικά ζεστά χρήματα στη τσέπη, ώστε ο πολίτης που πιέζεται να νιώθει ότι έχει

ΚΠ: Προσθέτω σε αυτό που λέτε. Έρχονται. αλλά έρχονται στον βαθμό κατά τον οποίο η χώρα μπορεί. Ο κόσμος που μας βλέπει έχει δοκιμάσει τις συνταγές που έλεγαν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ξέρετε, στην Ελλάδα είχαμε πολλούς Harry Potter της πολιτικής. Απέδειξαν ότι δεν ήταν και τόσο μάγοι. Διότι δεν υπάρχουν μαγικά στο αποτέλεσμα. Φάνηκε στο αποτέλεσμα. Φάνηκε στο ταμπλό, θα λέγαμε, με όρους αθλητικούς. Ίσα-ίσα, η συνταγή που δουλεύει είναι η συστηματική δουλειά, βήμα-βήμα, εβδομάδα.

Ερχονται 2,5 δισ. ευρώ σε 8 μήνες

ΔΟ: Άρα τι έχουμε τώρα μπροστά μας κύριε Υπουργέ, διότι λέγαμε και πριν, είχαμε μια ΔΕΘ, που μας άφησε ένα θετικό αίσθημα σε κάθε περίπτωση, αυτό χάθηκε στον χρόνο. Έρχονται τώρα μπροστά μας θετικές εξελίξεις. Θα δούμε αυτό που λέμε στην τσέπη το αποτέλεσμα των εξαγγελιών. Και πώς θα το δούμε αυτό.

ΚΠ: Άλλωστε η ΔΕΘ έχει ένα χαρακτήρα εξαγγελιών δια στόματος Πρωθυπουργού. Λέει το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Σας θυμίζω ότι έχουμε κάνει και ανακοινώσεις όχι μόνο στη ΔΕΘ αλλά και την Τρίτη του Πάσχα, που έχει περάσει. Όλα αυτά λοιπόν τώρα αθροιστικά έρχονται μέτρο – μέτρο 30 Νοεμβρίου. Ξεκινάμε καταρχήν για τους ενστόλους από τον Οκτώβριο, για τις αυξήσεις που θα δουν. Αλλά 30 Νοεμβρίου ξεκινάμε με επιστροφή ενός ενοικίου.

ΔΟ: Δηλαδή τέλος Οκτωβρίου οι ένστολοι θα δουν την αύξηση;

ΚΠ: Ναι, έστω και αναδρομικά. Θα δώσουμε τις αυξήσεις στους ένστολους από τώρα. Αλλά πέρα από αυτό, συνολικά το επόμενο 8μήνο, 2,5 δισ. συνολικά θα δοθούν στον κόσμο.

ΑΠ: Ζεστό χρήμα.

ΚΠ: Έχουμε επιστροφή ενός ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου στο 80% των ενοικιαστών. Έχουμε 250 ευρώ στους συνταξιούχους τέλος Νοεμβρίου.

ΔΟ: Αυτά είναι τα προηγούμενα. Τρίτη του Πάσχα. Είναι προ ΔΕΘ.

ΚΠ: Αυτά δεν έχουν συντελεστεί ακόμα. Τώρα γίνουν. Τέλος Νοεμβρίου και τα δύο. 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους και επιστροφή ενός ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών. Και βέβαια από 1η Ιανουαρίου έχουμε τις φοροαπαλλαγές, τις οποίες οι μισθωτοί του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα θα τις δουν υπό τη μορφή αυξήσεων. Μήνα-μήνα. Ανάλογα με το πώς πέφτει ο μισθός τους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες -μοιραία- θα τις δουν το 2027. Γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν και οι φορολογικές δηλώσεις και η φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα. Αλλά σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς, από τον Ιανουάριο θα τις βλέπουν κάθε μέρα στον λογαριασμό τους.

ΑΠ: Οι αυξήσεις αυτές, με το χέρι στην καρδιά, θα είναι επαρκείς ώστε να πάρει ανάσα το νοικοκυριό που πιέζεται;

ΚΠ: Θα είναι σημαντικές για να πάρει ανάσα το νοικοκυριό που πιέζεται. Ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο επαρκής. Ο στόχος είναι πάντα να βελτιώνουμε τη συνθήκη μας. Αλλά εγώ λέω σε όσους μας ακούν ότι είναι οι ρεαλιστικές και το μάξιμουμ. Διότι έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα από την αντιπολίτευση τα πάντα. Δηλαδή, έχω ακούσει ότι υπάρχουν αντί για 1,76 δισ. ευρώ, 6 δισ. ευρώ, 7 δισ. ευρώ. Γιατί όχι 27 δισ. ευρώ; Γιατί όχι 47 δισ. ευρώ; Ναι, αλλά είμαστε στο πραγματικό κόσμο.

ΑΠ: Ωραία, έχουμε ενάμιση χρόνο για τις εκλογές, περίπου, το λέω έτσι σχηματικά, ποιο είναι το όραμά σας για το τέλος αυτής της 2ης τετραετίας, δηλαδή ποια είναι η οικονομική πραγματικότητα για τα νοικοκυριά πιστεύετε ότι θα παραδώσετε στο τέλος της 2ης θητείας.

Στόχος της ανάπτυξης είναι να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό

ΚΠ: Μία χώρα που πάνω στα κεκτημένα της, πάνω σε όσα έχουμε πετύχει. Για αρχή δεν θα περάσουμε το λογαριασμό στους επόμενους, όπως συνέβη σε όλες τις προηγούμενες γενιές, εγώ θα πω ευρύτερα, όχι μόνο με κυβερνητικούς όρους, και σίγουρα δεν θα ρισκάρουμε την κατάσταση της χώρας.

Είναι σημαντικό, δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία ή στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα όταν μιλάμε διεθνώς να θεωρείται ένας φάρος σταθερότητας, κεκτημένο. Πάνω σε αυτό χτίζεις. Τι χτίζεις; Ανάπτυξη. Ποιος είναι ο στόχος της ανάπτυξης; Να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό. Αυξανόμενα λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι αυτό πρέπει να πετύχουμε. Πώς θα το πετύχουμε; Περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές, μεγαλύτερη κίνηση στην οικονομία. Η χώρα αυτή τη στιγμή έχει το ενδιαφέρον διεθνώς με όρους που δεν το είχε ξανά στο παρελθόν. Έχουμε λοιπόν και εμείς ως κυβέρνηση την ευθύνη αυτό να το μεταφράσουμε σε περισσότερες επενδύσεις εσωτερικά.

ΔΟ: ώστε να φτάσει και στην κοινωνία.

ΚΠ: Ακριβώς και θα φτάσει, φτάνει αυξανόμενα. Η φοροαπαλλαγή που κάναμε. Είναι, βάλτε κάποια νούμερα, είναι η μεγαλύτερη φοροαπαραλλαγή της μεταπολίτευσης. Το έχω πει πολλές φορές, ο κόσμος ακόμη δεν το έχει δει γιατί δεν έχει φτάσει στον λογαριασμό του. Θα το διαπιστώσει εν τοις πράγμασι.

Το μέρισμα της ανάπτυξης θα γυρίσει στην κοινωνία

ΔΟ: Το 26 θα έχουμε νέο πακέτο παροχών; Γιατί ακούσαμε κάτι να υπονοεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Υπάρχει τέτοια εκτίμηση; Τέτοια απόφαση; Τέτοια θέληση;

ΚΠ: Πακέτο παροχών ως ορολογία δεν υφίσταται. Με ποια έννοια το λέω. Δεν υπάρχει έννοια παρέχω. Υπάρχει έννοια στηρίζω την κοινωνία με όρους παραγωγικούς και μεταρρυθμιστικούς. Το μέρισμα της ανάπτυξης πού θα γυρίσει; Στην κοινωνία θα γυρίσει. Αλλά το πότε θα γίνει αυτό, το πώς θα γίνει αυτό, με ποιους όρους ο επόμενος ενάμισης χρόνος θα περάσει, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ανάλογα με το πώς πάνε τα δημοσιονομικά.

ΑΠ: Για μία επιστροφή μερίσματος, για παραγωγή νέου μερίσματος από την ανάπτυξη, από την μάχη κατά της φοροδιαφυγής από όλα αυτά τα εργαλεία.

ΚΠ: Μα έτσι καλώς έχουμε τη ΔΕΘ χρόνου, ανάμεσα σε άλλα. Αλλά ανάμεσα σε αυτό εγώ δεν θα σας επικαλεστώ άλλη ημερομηνία. Μακριά από μένα αυτό. Αυτό που θα σας πω είναι ότι ο στόχος μας είναι όλα τα μέτρα πολιτικής που κάνουμε. Μα τι είναι το να πιάσεις τη φοροδιαφύγη; Πάλι να επικαλεστώ την εμπειρία που είχα την περασμένη εβδομάδα. Ποιος είναι ο τίτλος παγκοσμίως; Η Ελλάδα είναι το κέντρο της φοροδιαφυγής σίγουρα στην Ευρώπη. Και τώρα μας λένε βάλατε την τεχνολογία στην ΑΑΔΕ, χρησιμοποιήσετε τα POS, κάνατε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις με την Ανεξάρτητη Αρχή σας, πιάσατε ένα πολύ μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής. Προσοχή όχι όλη, ένα μεγάλο μέρος. Αυτό τι είναι; Δεν είναι κοινωνικό μέρισμα; Κοινωνικό μέρισμα είναι. Είναι χρήματα που δεν γυρνούσαν στον κόσμο.

ΑΠ: Ο επόμενος στόχος, ποιος είναι για τη φοροδιαφυγή; Πού θα φτάσουν τα έσοδα;

ΚΠ: Μα ανάμεσα σε άλλα, η πολιτική που κάναμε πχ για τα ενοίκια, για την υποστήριξη του ενός ενοικίου, στη βάση του τι δηλώνουμε ετησίως, δεν έχει να κάνει, ανάμεσα σε άλλα, στο να καταγραφούν τα πραγματικά ενοίκια στις φορολογικές δηλώσεις; Γιατί θυμάστε, το έχουμε συζητήσει και μαζί, θεωρούμε σίγουρα ότι θα υπάρξει βελτίωση. Και θα προσθέτουμε διαρκώς. Κάναμε υποχρεωτικές τις ψηφιακές πληρωμές για τα ενοίκια. Δώσαμε και ένα κίνητρο. Μειώνουμε και τους φόρους για τους ιδιοκτήτες. Φτιάξαμε έναν ενδιάμεσο συντελεστή. Όλα αυτά έρχονται και αθροίζονται. Όλα αυτά έρχονται και αθροίζονται και αποτελούν μια πολιτική.

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Έρχεται ψηφιακή κωδικοποίηση τους επόμενους μήνες

ΔΟ: Εδώ εμφανίζεται ένα παράδοξο, αν δει κανείς την εικόνα που λέμε τώρα της χώρας. Το κράτος χρωστάει και δεν τα επιστρέφει, αργεί να επιστρέψει. Χρωστάει 3 κάτι δισ.. ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και εμείς οι πολίτες αυξάνουμε τα χρέη μας προς το κράτος. Γιατί συμβαίνει αυτό, ενώ πάμε καλά, λέτε.

ΚΠ: Αυτή είναι μια ευρύτερη, αν θέλετε, επιχειρησιακή συζήτηση του γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δημόσιοι οργανισμοί καθυστερούν. Μπορεί να είναι ένα νοσοκομείο που αργεί να πληρώσει έναν προμηθευτή. Μπορεί να είναι ένας άλλος δημόσιος οργανισμός που έχει τον λόγο Β ή τον λόγο Γ. Από την πρώτη μέρα αυτό με έχει απασχολήσει πολύ και εμένα και την ομάδα μου στο Υπουργείο Οικονομικών, οπότε έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνικό επιτελείο. Μαζεύουμε για αρχή τα στοιχεία. Αυτό το είχα διαπιστώσει και ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης «ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς να το μεταρρυθμίσεις». Και εγώ θα σας πω δεν μπορείς και να το διαχειριστείς καν. Οπότε εδώ μετράμε όλα τα τιμολόγια και κάνουμε μια καταγραφή οργανισμό-οργανισμό.

ΑΠ: Πληρώνουν ΦΠΑ και περιμένουν να πληρωθούν.

ΚΠ: Στους επόμενους μήνες, για να το πω «κωδικοποιημένα», όλα αυτά θα δημοσιοποιηθούν. Θα ξέρει ο κόσμος ποιος δημόσιος οργανισμός καθυστερεί….

ΔΟ:…Θα ομαλοποιηθούν, όμως, ταυτόχρονα;

ΚΠ: Βέβαια, διότι η δημοσιοποίηση ανάμεσα σε άλλα, θα περιλαμβάνει και το γιατί καθυστερεί ο συγκεκριμένος δημόσιος οργανισμός.

ΑΠ: Εμένα που κόβω το τιμολόγιο προς το δημόσιο και πληρώνω το ΦΠΑ και περιμένω 8 μήνες να το πληρωθώ, η δημοσιοποίηση δεν θα μου «γιάνει» το πρόβλημα…

ΚΠ: Θα βοηθήσει η δημοσιοποίηση γιατί η δημοσιοποίηση, ανάμεσα σε άλλα, θα βοηθήσει τον Οικονόμου και τον Παυλόπουλο να ρωτήσουν τον Πιερρακάκη γιατί αργεί ο συγκεκριμένος δημόσιος οργανισμός. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα είναι κομμάτι μιας λογικής.

ΑΠ: Το λέω αυτό γιατί το πρόβλημα ρευστότητας που δημιουργείται, αφορά στην λειτουργικότητα των επιχειρήσεων.

ΚΠ: Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει υπερβολική διαδικασία, φόρτωση διαδικασιών. Και πρέπει αυτές να τις αλλάξουμε και να τις απλοποιήσουμε. Το κάνουμε. Μα όλη η λογική του gov.gr και της ψηφιακής Ελλάδας και της ψηφιακής ΑΑΔΕ είναι αυτή. Αλλά ταυτόχρονα σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί και κάποιος να καθυστερεί επειδή υπάρχει κωλυσιεργία. Στους εκατοντάδες δημοσίους οργανισμούς υπάρχει αυτό.

Φορολόγηση τσιγάρων: Η θέση της Ελλάδας

ΔΟ: Ρωτάνε πολλοί εδώ φίλοι, τι θα γίνει με τα τσιγάρα. Συζητήθηκε το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών και φτάσαμε σε σημείο να λέμε ότι μπορεί να φτάσει και 7 ευρώ το πακέτο τσιγάρα. Αυτό ακούγεται εφιαλτικό. Μπορεί να λέει κανείς «ναι συμφωνώ» για να το κόψει το τσιγάρα αλλά… να το πάμε και στα 50 ευρώ, άμα είναι έτσι. Θα φτάσει εκεί, θα δούμε κάτι τέτοιο;

ΚΠ: Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συζήτηση για τον νέο κανονισμό. Εγώ να πω ότι η δημόσια υγεία είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας, δεν το συζητάμε και αυτό το είπα και δημόσια στην τοποθέτησή μου στο ECOFIN. Αλλά ταυτοχρόνως αυτό πρέπει να γίνει, και αυτό ήταν που προσθέσαμε και εμείς ως επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, με έναν τρόπο ο οποίος είναι πραγματικά ρεαλιστικός και λειτουργικός. Γιατί έχουμε διαπιστώσει και στην Ελλάδα, λόγω της γεωγραφίας μας και στο εξωτερικό, σε κάποιες περιπτώσεις πας να κάνεις θεωρητικώς κάτι καλό. Αυτοί οι φόροι του να αυξάνεις το φόρο σε κάτι που είναι επιζήμιο για την δημόσια υγεία, λέγονται φόροι κατά Pigou στα οικονομικά. Πας λοιπόν εσύ να βάλεις αυτό το φόρο και καταλήγεις με λαθρεμπόριο σε πολλές περιπτώσεις. Αυτή είναι η εμπειρία που είχαμε.

ΔΟ: Ακριβώς…

ΚΠ: Η σύσταση που είχαμε εμείς ως κυβέρνηση και που έχουμε είναι ας μην το παρακάνουμε. Είναι θετικό να μπορέσουμε να αυξήσουμε ενδεχομένως κάποιους φόρους στοχευμένα σε συγκεκριμένα προϊόντα καπνού ή και άλλα προϊόντα, δεν μιλάω τώρα για τον κλασικό καπνό, τα οποία μπορεί π.χ. να απευθύνονται σε παιδιά, αυτά καλό θα είναι να απαγορευτούν πλήρως. Άρα, να απευθύνονται, εμμέσως να απευθύνονται, όχι τυπικά, αλλά εν τέλει να έχουν γεύσεις ή να έχουν άλλου τύπου, ξέρετε, προδιαγραφές, που να απευθύνονται σε παιδιά που δεν θέλεις να πάνε εκεί. Άρα, η οδηγία πρέπει να έχει μια συνολικότερη λειτουργία που να πετυχαίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και πας μερικές φορές, να το πω απλά, να πετύχεις ένα καλό αποτέλεσμα και κάνεις το ανάποδο. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι κάτι που να δουλεύει. Αυτό ζητήσαμε.

Μικροδέματα από την Κίνα

ΔΟ: Ο άλλος φόρος που λέγεται για τα μικροδέματα που είναι εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια από την Κίνα, θα μπει αυτό σε ένα αντικίνητρο;

ΚΠ: Κατά βάση από την Κίνα. Είναι κάτι στο οποίο έχουμε τοποθετηθεί υπέρ. Θέλουμε να υπάρξει. Κάποιες χώρες το συζητάνε να το κάνουν. Το αναζητούμε κι εμείς. Αλλά έτσι και αλλιώς θα εφαρμοστεί πολύ γρήγορα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε θα είναι κάτι συνολικότερο. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί. Μέχρι το τέλος χρονιάς θα έχουμε καταλήξει.

Στεγαστικό: Έρχεται νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές

ΑΠ: Κάτι ακόμα για το στεγαστικό. Θα αλλάξει η εικόνα; Θα πέσουν τα ενοίκια; Θα βοηθήσετε τον κόσμο να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα βάρος το οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί;

ΚΠ: Ξέρετε, αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα πανευρωπαϊκά. Σε όλα τα Συμβούλια Υπουργών, όταν μιλάμε με τους συναδέλφους μου για το ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα σε κάθε χώρα, όλοι βάζουν πρώτο αυτό το ζήτημα. Προσπαθούμε με παρεμβάσεις διαρκώς να βελτιώνουμε ανάμεσα σε άλλα, ξέρετε, είναι ένα μωσαϊκό παρεμβάσεων. Ακόμα και ο Νόμος που θα κάνουμε για τα Ιδρύματα και τις σχολάζουσες κληρονομιές, έχουμε 2.000 ιδρύματα στην Ελλάδα. Θυμάμαι, να το συζητάμε από τα χρόνια των Μνημονίων. Τι γίνεται με τα ανενεργά ιδρύματα; Λοιπόν, θα φτιάξουμε λοιπόν έναν οργανισμό, ο οποίος θα διαχειριστεί αυτή την περιουσία. Για αρχή, θα την καταγράψει γιατί σας ενημερώνω ότι δεν είναι καταγεγραμμένη. Πρέπει, λοιπόν, να καταγραφεί κάπου κεντρικά, να δούμε ακριβώς τι έχουν και να προσπαθήσουμε να ρίξουμε όσο πιο πολλά ακίνητα μπορούμε στην αγορά.

ΑΠ, ΔΟ: Ευχαριστούμε πολύ κ. Υπουργέ! Καλή συνέχεια!

ΚΠ: Κι εγώ σας ευχαριστώ!