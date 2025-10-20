Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να στερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία περίπτωση αντίστοιχη με εκείνη της Σιγκαπούρης. Και είναι λάθος να συγκρίνετε τη χώρα σας με τη Δανία ή την Πορτογαλία. Είναι πιο σωστή η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη». Με τη δήλωση αυτή ο πρόεδρος και Managing Partner της I Squared, Sadek Wahba, ένας από τους κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές στον τομέα των υποδομών και της ενέργειας, περιέγραψε από το βήμα του «Olympia Dialogues» τις διαρκώς ανερχόμενες προοπτικές της Ελλάδας στο παγκόσμιο επενδυτικό τοπίο.

Ο δρ. Wahba συνομίλησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Olympia Group, Ανδρέα Αθανασόπουλο σε ένα fireside chat με τίτλο «Infrastructure: Learning from the Past, Building for the Future», κατά τη διάρκεια του οποίου επεσήμανε: «η Σιγκαπούρη είναι ένα μικρό νησί. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Και οι δύο αντιμετωπίζουν γεωπολιτικές προκλήσεις, όμως η Ελλάδα διαθέτει ένα μοναδικό πλεονέκτημα: βρίσκεται υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Επιπλέον, έχει εθνικούς πόρους και μια δεξαμενή εξαιρετικά ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού», σημείωσε ο δρ.. Wahba.

Ο επικεφαλής της I Squared, ένα fund με 50 δισ. δολάρια υπό διαχείριση και επενδύσεις σε 70 χώρες ανά τον κόσμο με έμφαση τις υποδομές, τόνισε ότι «οι υποδομές δεν είναι απλώς οικονομικός δείκτης, αλλά ο συνδετικός ιστός που ενώνει τις κοινωνίες». «Αν δει κανείς τις φτωχότερες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, θα διαπιστώσει ότι είναι εκεί όπου οι υποδομές είναι πιο ανεπαρκείς. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ανεργία, κοινωνικά προβλήματα, εξάρτηση. Οι υποδομές είναι αυτές που δημιουργούν ευκαιρίες και επιτρέπουν στις κοινωνίες να λειτουργήσουν αρμονικά» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δρ. Wahba.

Αναφερόμενος στις παγκόσμιες τάσεις, επισήμανε ότι ο κόσμος εισέρχεται σταδιακά σε μια νέα φάση μαζικών επενδύσεων σε υποδομές -από τις μεταφορές και τα ενεργειακά δίκτυα μέχρι τις κοινωνικές και ψηφιακές υποδομές- με κεντρικό ζητούμενο τη βιωσιμότητα. «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι λογισμικό, αλλά χρειάζεται φυσικές υποδομές: data centers, ενέργεια, δίκτυα. Οι κοινωνίες πρέπει να “χτίσουν” αρκετά ώστε να προστατεύσουν τον εαυτό τους – ακόμη και από τη φύση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην εισαγωγική τοποθέτηση του, ο κ. Αθανασόπουλος επεσήμανε ότι οι υποδομές είναι από τα πλέον σημαντικά θέματα της παγκόσμιας συζήτησης με το θέμα της ενέργειας να έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα, ενώ τόνισε ότι σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται «υπερπροσφορά» σε νέες υποδομές. Από την πλευρά του, πάντως, ο Δρ. Wahba, υπογράμμισε ότι «το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε υποδομές είναι πραγματικά ατελείωτο», εξηγώντας πως η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει μια νέα γενιά αναγκών, που θα απαιτούν χιλιάδες νέα data centers σε παγκόσμιο επίπεδο. «Και για να λειτουργήσουν αυτά τα data centers, χρειάζεσαι ενέργεια — αξιόπιστη, καθαρή και επαρκή», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της I Squared επισήμανε ότι, παρά την πληθώρα διαθέσιμων κεφαλαίων διεθνώς, ο αριθμός των ώριμων και χρηματοδοτήσιμων έργων παραμένει περιορισμένος. «Έχουμε πολλά κεφάλαια, αλλά δεν έχουμε αρκετά projects που να αξίζει να τα χρηματοδοτήσεις. Και ο λόγος είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι υποδομές εξακολουθούν να ανήκουν σε τοπικές κυβερνήσεις ή να εξαρτώνται από πολύπλοκα ρυθμιστικά πλαίσια», ανέφερε. Κατά τον Δρ. Wahba, «τα εμπόδια βρίσκονται σε πολλά επίπεδα — τοπικά, ρυθμιστικά, θεσμικά. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει ένα σταθερό περιβάλλον πολιτικής που να επιτρέπει στο ιδιωτικό κεφάλαιο να λειτουργήσει συμπληρωματικά, επιταχύνοντας την ανάπτυξη».

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της I Squared, πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά στη διαχείριση και χρηματοδότηση των επενδύσεων σε υποδομές με την κάθε πλευρά να πρέπει να αναλαμβάνει τον ρόλο που της ταιριάζει καλύτερα.

Ο δρ. Wahba σχολίασε ότι σήμερα η ισορροπία ανάμεσα στην αυτονομία και τη συνεργασία είναι κρίσιμη. «Η αύξηση των δασμών δεν θα πετύχει τον στόχο που έχει τεθεί, είναι λάθος πολιτική. Αντί να χτίζουμε τείχη, πρέπει να χτίζουμε γέφυρες μέσα από επενδύσεις, και οι υποδομές είναι το όχημα για αυτό».

Σε ερώτηση του κ. Αθανασόπουλου ποια είναι σήμερα η πιο ελκυστική περιοχή του κόσμου για επενδύσεις σε υποδομές, ο δρ. Wahba εξήγησε, ότι, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις «οι ΗΠΑ αποτελούν σήμερα την καλύτερη περιοχή στον κόσμο για επενδύσεις σε υποδομές. Είναι μια ώριμη αγορά με απαρχαιωμένες υποδομές και μεγάλες ευκαιρίες για ανανέωση». Επεσήμανε επίσης ότι η Ευρώπη και η Ασία αποτελούν ελκυστικές περιοχές για έργα logistics, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης. Αλλά ειδικά για την περίπτωση της Ευρώπης ανέφερε ότι παρατηρούνται πολλές καθυστερήσεις όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων, ενώ εμπόδια έρχονται και από τις αλλαγές στο κανονιστικό επίπεδο.

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, ο Δρ. Wahba απηύθυνε μήνυμα προς τη νέα γενιά ηγετών: «Καμία τεχνολογία, κανένα chat GPT δεν υποκαθιστά τη φυσική επαφή, τη συνεργασία και το όραμα. Οι υποδομές δεν είναι μόνο δρόμοι και καλώδια – είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες χτίζουμε κοινωνίες».

