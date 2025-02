Κατάρρευση των πωλήσεων της Tesla στην Ευρώπη

Οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Tesla σημείωσαν απότομη πτώση σε πολλές από τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες η εταιρεία είχε σημαντική διείσδυση, καθώς η πολιτική ανάμειξη του Ελον Μασκ στα της Ευρώπης προκαλεί την αντίδραση των καταναλτωτών.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο ταξινόμησε μόλις 1.277 νέα αυτοκίνητα στη Γερμανία τον Ιανουάριο (σ.σ. πρόκειται για τον αριθμό των αυτοκινήτων που καταγράφηκαν επισήμως ως νέα στην αρμόδια κρατική υπηρεσία μεταφορών), σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αρχή Μεταφορών της χώρας, καταγράφοντας πτώση 59,5% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Σημειώνεται πως οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία –η οποία φιλοξενεί το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής της Tesla στην Ευρώπη– και τη Γαλλία επιβραδύνθηκαν σημαντικά πέρυσι μετά τη μείωση των κρατικών επιδοτήσεων, ωστόσο η ζήτηση είχε αρχίσει να ανακάμπτει πρόσφατα.

Η πτώση της Tesla καταγράφηκε ενώ η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία αυξήθηκε πάνω από 50% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, με το μερίδιο της εταιρείας στις πωλήσεις να πέφτει από το 14% στο 4%.

Στη Γαλλία, οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 63% τον Ιανουάριο, ενώ οι ταξινομήσεις στη Νορβηγία υποχώρησαν κατά 38%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πωλήσεις επίσης μειώθηκαν, σε ποσοστό 8% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν.

Ο αναλυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ματίας Σμιντ ανέφερε ότι ένας πιθανός λόγος για την πτώση των πωλήσεων της Tesla στη Γερμανία είναι ότι οι καταναλωτές περιμένουν το αναβαθμισμένο μοντέλο Y, το οποίο αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αλλοι ειδικοί επισημαίνουν ωστόσο ότι η εμπλοκή του Μασκ στην πολιτική έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, όπως έγραψαν οι Financial Times.

Υπενθυμίζεται πως ο Μασκ παρενέβη με πρωτοφανή τρόπο στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας ενόψει των ομοσπονδιακών εκλογών στις 23 Φεβρουαρίου, με τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου να υποστηρίζει ανοιχτά το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), τη στιγμή που δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι βρίσκεται σε ανοδική τροχιά, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό άνω του 20%.

Ο Μασκ δέχθηκε δριμεία κριτική από τον γερμανό καγκελάριο Ολαφ Σολτς, όπως και από τον βασικό του αντίπαλο, τον επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς, για τις κινήσεις του, συμπεριλαμβανομένης μία συνέντευξης με την επικεφαλής του AfD στην πλατφόρμά του, το X, και την αρθρογραφία υπέρ του κόμματος, το οποίο θεωρείται εν μέρει ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση ακόμη και από τη γερμανική υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών.

Εν μέσω του κλίματος αυτού ένας επιχειρηματίας από το κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης δήλωσε στα γερμανικά ΜΜΕ ότι κατακλύστηκε από παραγγελίες για ένα αυτοκόλλητο που σχεδίασε για ιδιοκτήτες Tesla, το οποίο γράφει: «Το αγόρασα πριν ο Ελον τρελαθεί» («I bought this before Elon went crazy»). Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο έλαβε έως και 2.000 παραγγελίες!

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές Αρχές στις Βρυξέλλες έχουν κλιμακώσει την έρευνά τους για τον ρόλο του X μετά τις πολιτικές παρεμβάσεις (και επιθέσεις) του Μασκ.

