Η πτώση του ευρώ έναντι του δολαρίου ερέθισε τον Τραμπ

Πτώση του ευρώ ακολούθησε τις δηλώσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Μάριο Ντράγκι περί «περισσοτέρων κινήτρων» με σκοπό την αναζωογόνηση της οικονομίας της Ευρωζώνης.

Σε ομιλία του σε φόρουμ της ΕΚΤ στην Πορτογαλία, ο κ. Ντράγκι αποκάλυψε ότι περαιτέρω μείωση των επιτοκίων αλλά και λήψη μέτρων προς μετριασμό των επιπτώσεων των αρνητικών επιτοκίων παραμένουν εργαλεία στο οπλοστάσιο της τράπεζας του ευρώ.

Η θέση ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να χαλαρώσει και πάλι τη νομισματική πολιτική της αν ο πληθωρισμός δεν φτάσει στον στόχο που έχει θέσει, «μαλάκωσε» το ευρώ έναντι του δολαρίου. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ θα συζητήσει αυτές τις θέσεις του «τις προσεχείς εβδομάδες», προσθέτοντας ότι για το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης «υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόμη». Παραδέχθηκε δε, όπως γράφει και η Telegraph, ότι θα απαιτηθούν «πρόσθετα κίνητρα» εάν δεν βελτιωθούν οι οικονομικές προοπτικές.

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019