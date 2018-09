Coca-Cola με κάνναβη; Και όμως το εξετάζουν…

Όταν κάποιος σκέφτεται ποιες είναι οι λίγες εταιρείες που αποτελούν σήματα με παγκόσμια αναγνώριση και αποδοχή από δισεκατομμύρια καταναλωτές, η Coca-Cola είναι μια από αυτές. Ενας από τους λόγους είναι πως η συγκεκριμένη εταιρεία δεν παύει να πρωτοπορεί.

Ετσι, η μεγαλύτερη εταιρεία αναψυκτικών στον κόσμο ετοιμάζεται να εισέλθει τώρα στην αγορά των ποτών κάνναβης.

Οπως επισημαίνει το BBC, η Coca-Cola Co. αναφέρει ότι παρακολουθεί τη νέα αυτή αγορά και ενδιαφέρεται να προσθέσει τη μη ψυχοδραστική ουσία CBD – συστατικό που βρίσκεται στη μαριχουάνα – στα ποτά της, καθώς η κατανάλωση αναψυκτικών μειώνεται.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με την καναδική εταιρία παραγωγής μαριχουάνας Aurora Cannabis Inc. για τη δημιουργία ενός αναψυκτικού που θα περιέχει αυτή την ουσία, με στόχο να απαλύνει τον πόνο και τις κράμπες, αλλά και να βοηθά στις φλεγμονές.

As Coca-Cola explores the pot space, @TimSeymour sees a different major industry jumping on the cannabis craze. pic.twitter.com/Bz6YWMT2cm

«Μαζί με άλλες εταιρείες στη βιομηχανία αφεψημάτων και ποτών παρακολουθούμε στενά την ανάπτυξη της μη ψυχοδραστικής κανναβιδιόλης (CBD) ως συστατικού σε αρκετά αφεψήματα και ποτά παγκοσμίως», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Coca-Cola. Το οποίο σημαίνει ότι η εταιρεία δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για την ψυχοτρόπο ουσία της μαριχουάνας «THC» αλλά μόνο για την cannabidiol (χρησιμοποιείται σε προϊόντα ευεξίας) η οποία είναι δεδομένο ότι δεν προσφέρει «διασκεδαστικές» εμπειρίες, όπως κάποιοι μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις», τόνισε πάντως η εταιρεία, προσθέτοντας ότι δεν θα προβεί σε άλλα σχόλια επί εικασιών.

Παράλληλα, η εταιρεία Aurora σε ανακοίνωσή της σημείωσε πως δεν πρόκειται να συζητήσει επιχειρηματικά σχέδια και πρωτοβουλίες που δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά πρόσθεσε: «Η Aurora έχει εκδηλώσει συγκεκριμένο ενδιαφέρον στον χώρο παραγωγής ποτών και αφεψημάτων με εκχυλίσματα και σκοπεύουμε να μπούμε σε αυτή την αγορά».

JUST IN: Coca-Cola, the world’s largest beverage company, could be the next industry giant to jump into the cannabis drinks business https://t.co/zY90YbPyN3 pic.twitter.com/xJZJobaoND

