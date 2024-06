Cloud Company of the Year αναδείχθηκε η Πειραιώς για δεύτερη συνεχή χρονιά

Η Πειραιώς αναδείχθηκε Cloud Company of the Year για δεύτερη συνεχή χρονιά στα Cloud Computing Awards 2024 που διοργάνωσε η BOUSSIAS Events.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί αναγνώριση των νέων τεχνολογιών που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα για να βελτιστοποιήσει τις υπηρεσίες της και να εξασφαλίσει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των δεδομένων των πελατών της.

Επιβεβαιώνεται έτσι η στρατηγική επένδυση της Πειραιώς στην υποδομή cloud και στην εκπαίδευση του προσωπικού της, διασφαλίζοντας τη συνεχή βελτίωση και προσαρμογή στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Η Πειραιώς απέσπασε ακόμη δεκατρείς σημαντικές διακρίσεις:

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Payment / Billing / e – Invoicing για την υποψηφιότητα Azure Native Platform for Utility Services – Payment – Billing – e – Invoicing.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία E-Commerce & B2B για την υποψηφιότητα Credit Origination Platform.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Business Continuity για την υποψηφιότητα Business Continuity – Disaster Recovery on Transactional Banking.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Security για την υποψηφιότητα Network Security Group Automations.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Application Development για την υποψηφιότητα Performance testing on cloud-based microservices.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Artificial Intelligence για την υποψηφιότητα A Gen AI assistant for contract drafting leveraging PB’s Azure based LLM Architecture.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Kubernetes για την υποψηφιότητα Credit Origination containerization for agility, time to market and high availability.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία CRM για την υποψηφιότητα Cloud Native Customer Relationship Management for Private Banking.

• Το βραβείο Silver στην κατηγορία Kubernetes για την υποψηφιότητα Microservice development in a controlled environment.

• Το βραβείο Silver στην κατηγορία Data Center για την υποψηφιότητα Health modeling and observability of Multi Region Workloads.

• Το βραβείο Silver στην κατηγορία Workflow Management για την υποψηφιότητα LowNo Code adoption.

• Το βραβείο Silver στην κατηγορία ERP για την υποψηφιότητα PwC Business Solutions | SAP S/4 HANA with Rise : The new ERP.

• Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Application Development για την υποψηφιότητα Augmented development end-to-end process.

