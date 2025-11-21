Αλμα στους πλειστηριασμούς ακινήτων από τα funds το 2024

Αλμα 32% παρουσίασαν το 2024 οι πλειστηριασμοί ακινήτων από funds, ανεβάζοντας τον αριθμό των κατοικιών, των οικοπέδων και των καταστημάτων που ήταν υποθηκευμένα και άλλαξαν χέρια σε 9.633 (από 7.291 το 2023).

Πέρυσι, σημαντική αύξηση σημείωσαν και οι αγοραπωλησίες ακινήτων καθώς έγιναν 145.765 συμβολαιογραφικές πράξεις (έναντι 122.123 μεταβιβάσεων το 2023),

Τα επίσημα αυτά στοιχεία προέρχονται από ετήσια έρευνα που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ μέσω της συμπλήρωσης στατιστικού πίνακα από το σύνολο των συμβολαιογράφων της Χώρας με τη συνεργασία των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.

Το σύνολο των συμβολαιογράφων ήταν 2.986 για το έτος 2024. Το 2024 οι συμβολαιογραφικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν ανέρχονται σε 961.967 έναντι 837.726 το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,8%.

Από την ανάλυση των στοιχείων της τελευταίας δεκαετίας παρατηρείται άνοδος των εργασιών από 535.992 πράξεις το 2015 σε 961.967 πράξεις το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 79,5% (Πίνακες 1, 2).

Κατά το έτος 2024 σε σχέση με το έτος 2023, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζουν οι κατηγορίες:

♦«Πλειστηριασμοί», με αύξηση 32,1%

♦«Δωρεές εν ζωή», με αύξηση 31,3% και

♦«Γονικές Παροχές», με αύξηση 23,4% (Πίνακες 1, 2).

Κατά το έτος 2024 οι κυριότερες συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν αφορούν τις κατηγορίες:

♦«Πληρεξούσια» (220.392 πράξεις),

♦«Αγοραπωλησίες ακινήτων» (145.765 πράξεις). Διευκρινίζεται ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων αναφέρονται στις πράξεις των μεταβιβάσεων ακινήτων (ένα συμβόλαιο μπορεί να αφορά σε περισσότερα του ενός ακίνητα ή σε μερίδιο/α ακινήτων)

♦«Διαθήκες» (39.438 πράξεις)

