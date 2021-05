Οικονομία του… YOLO: τι είναι, πώς και από ποιους γεννήθηκε

Millennials θεωρούνται οι έχοντες σήμερα ηλικία μεταξύ 20 και 35 ετών, στο περίπου, δηλαδή όσοι είναι καταχωρισμένοι στα κατάστιχα της «πιο παραγωγικής ηλικίας». Παραγωγική ξεπαραγωγική, αν πιστέψει κανείς τους New York Times, τα άτομα αυτής της γενιάς στις ΗΠΑ «ψάχνονται» και ευχαρίστως εγκαταλείπουν καλές θέσεις εργασίας ώστε να ασχοληθούν με κάτι που «θα τους γεμίζει».

Είναι νέα μόδα, λένε οι ΝΥΤ, και λέγεται YOLO. Αυτή η μόδα δείχνει ότι κάποια από τα νέα παιδιά της Αμερικής εμφορούνται από ιδέες οι οποίες πάνω-κάτω ταυτίζονται με το ημέτερο παλιομοδίτικο «μια ζωή την έχουμε κ.λπ.», δηλαδή με το υπερσύγχρονο You Only Live Once το δικό τους, το σύνθημα που γέννησε και τη συντομογραφία YOLO.

Αν δεν υπήρχαν κορονοϊός, πανδημία, lockdown και σπιτική κλεισούρα, η μόδα δεν θα έπιανε. Διότι η απομόνωση ώθησε τους πιο ανήσυχους από τους αμερικανούς millennials στον προβληματισμό για το μέλλον τους και στον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων τους, λέει το άρθρο, που τιτλοφορείται «Yolo Economy».

Το «αλλάζω ζωή» έγινε σύνθημά τους και για ορισμένους και αρκετά ριψοκίνδυνη πράξη. Βοήθησε, βέβαια, και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εργασίας: «Η επιθυμία να μην επιστρέψουμε στο γραφείο, αλλά να εργαστούμε από απόσταση, φάνηκε πιο ελκυστική».

Εξυπακούεται ότι όσοι τόλμησαν την απαλλαγή από την παλιά δουλειά και από άλλες δραστικές αλλαγές στη ζωή τους, το έκαναν επειδή είχαν τα φόντα να επανακάμψουν στην αγορά εργασίας, για αυτό και το κείμενο του νεοϋορκέζικου Μέσου δίνει παραδείγματα, υπογραμμίζοντας τις φράσεις «εξαιρετική επαγγελματική κατάρτιση» και «σαφείς ευκαιρίες σταδιοδρομίας».

Ενα από τα κίνητρα των ανήσυχων αυτών νέων είναι και «ο περισσότερος χρόνος με την οικογένεια».

Το αμερικανικό Μέσο κρίνει ότι ο εμβολιασμός θα επανεκκινήσει πολλές «παγωμένες» δραστηριότητες, αλλά και θα δημιουργήσει νέες θέσεις «απομακρυσμένης» εργασίας και ότι οι έχοντες δεξιότητες δεν θα χαθούν. Ηδη οι Αμερικανοί μέσω των σόσιαλ μίντια ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους από το καινούργιο εργασιακό φαινόμενο, ομονοώντας σε έναν «κοινό παρονομαστή», όπως καταλήγουν οι ΝΥΤ: «ναι, η πανδημία έχει ανατρέψει τις προτεραιότητες».

Ιδού παραδείγματα. Υπάρχει ο δυσαρεστημένος δικηγόρος που στα 33 άφησε μια σημαντική δικηγορική εταιρεία όπου ήταν συνέταιρος για να πάει να εργαστεί σε μία μικρή εταιρεία μεν, ωστόσο έχοντας τη δυνατότητα να περνά περισσότερο χρόνο με τη γυναίκα του και με τον σκύλο του. Υπάρχει και ο 29χρονος δημοσιογράφος που εγκατέλειψε το Μπρούκλιν για τη Φλόριντα – εκεί βρήκε τους αγαπημένους του, αλλά και τα χόμπι του, δηλαδή «ποιότητα ζωής».

Ενας 29χρονος λιανοπωλητής ειδών μόδας αποφάσισε να αποχωρήσει από την εταιρεία την 1η Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωμένος να επιστρέψει στη θέση του, αποχαιρετώντας έναν καλό μηνιαίο μισθό, ο οποίος μεταφράζεται σε 130.000 δολάρια ετησίως. Πρώτα, όμως, δημιούργησε ένα υπολογιστικό φύλλο Excel με όλες τις πιθανές επιλογές που υπάρχουν ώστε να αλλάξει τη ζωή του: να ακολουθήσει μια πορεία προγραμματισμού, να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, να συμμετάσχει σε μια πολιτική εκστρατεία του 2022, να μετακομίσει στην Καραϊβική και να ανοίξει τουριστικό γραφείο.

Κάθε τόσο ο νεαρός εμπλουτίζει το φύλλο Excel με νεότερα στοιχεία, τα οποία υπολογίζουν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των διαθέσιμων επιλογών.

Από πλευράς της η Microsoft, με στόχο να επιβεβαιώσει την ύπαρξη και λειτουργία της Yolo Economy, διενήργησε έρευνα σύμφωνα με την οποία το 40% των εργαζομένων παγκοσμίως σκέφτονται πραγματικά να αλλάξουν θέσεις εργασίας εφέτος. «Ολοι είχαμε έναν χρόνο στη διάθεσή μας για να αξιολογήσουμε αν η ζωή που ζούμε είναι αυτή που θέλουμε να ζήσουμε» δήλωσε η Κριστίνα Ουάλας, καθηγήτρια στο Business School του Χάρβαρντ.

Κλείνοντας το εκτενές θέμα τους, οι ΝΥΤ παραδέχονται ότι, ναι, υπάρχουν και οι νέοι που θα επιστρέψουν κανονικά στην παλιά δουλειά τους, χωρίς να έχουν διάθεση για πειραματισμούς και περιπέτειες. Το νεοϋορκέζικο Μέσο αποδίδει τη στάση τους στην πίστη τους ότι «η επιστροφή στο γραφείο βοηθάει στην αποκατάσταση της ισορροπίας στη ζωή τους». Οι ΝΥΤ γράφουν διθυραμβικά ότι «η περιπέτεια είναι εν εξελίξει» ως επιλογή εργαζομένων, συγχρόνως όμως κλείνουν το μάτι στον αναγνώστη τους με πονηριά: «Για όσους μπορούν να την αντέξουν οικονομικά» τον προειδοποιούν, ας μη γελαστεί κανένας…

