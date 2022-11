ΟΗΕ προς Ελον Μασκ: Σεβαστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Twitter

Ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, κάλεσε το Σάββατο τον Ελον Μασκ να διασφαλίσει ότι αυτά τα δικαιώματα γίνονται σεβαστά στο Twitter, σε ανοιχτή επιστολή του.

«Σας καλώ να φροντίσετε ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα να βρίσκονται στο κέντρο της διαχείρισης του Twitter υπό τη διεύθυνσή σας», έγραψε ο Τουρκ στην ανοικτή επιστολή, όπου εκφράζει την ανησυχία του «για την ψηφιακή μας δημόσια πλατεία και τον ρόλο του Twitter σε αυτήν».

«Ο σεβασμός των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας θα πρέπει να λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα για τη χρήση και την εξέλιξη της πλατφόρμας και, όπως όλες οι εταιρείες, το Twitter πρέπει να κατανοήσει τις ζημίες που συνδέονται με την πλατφόρμα του και να λάβει μέτρα για να τις επανορθώσει», προσέθεσε.

Υπό αυτή την έννοια, η πληροφορία ότι ο Μασκ απέλυσε ολόκληρη την ομάδα του Twitter που ήταν αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα «δεν είναι, κατά την άποψή μου, μια ενθαρρυντική αρχή», δήλωσε με αποδοκιμασία ο Τουρκ.

Ο ύπατος αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος δημοσίευσε την ανοιχτή επιστολή του στο Twitter, όπου έχει περίπου 25.000 ακολούθους, ανέφερε έξι θεμελιώδεις αρχές, μεταξύ των οποίων η ελευθερία της έκφρασης, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η εγγύηση της διαφάνειας.

Dear @ElonMusk, we both care about free speech. Here's a thread with some thoughts on how you can protect #FreeSpeech (and other rights too!) on @Twitter 👇 https://t.co/g6GnpoBimM

— Volker Türk (@volker_turk) November 5, 2022